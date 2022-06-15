Казахстан не порушуватиме західні санкції проти РФ, - президент Токаєв
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Казахстан отримує від країн Заходу повідомлення про вторинні санкції та не збирається порушувати обмеження, запроваджені міжнародною спільнотою проти РФ.
Про це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав в інтерв’ю телеканалу "Россия 24", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Санкції є санкції. Тим більше що ми отримуємо сповіщення про вторинні санкції з боку Заходу", - сказав він.
При цьому Токаєв наголосив, що всі економічні домовленості його країни з РФ продовжують діяти, про що він нещодавно повідомив Путіна. Інакше, за його словами, "було б неправильно й невигідно".
"Досягаємо необхідних домовленостей, не порушуючи при цьому санкцій", - описав він роботу уряду Казахстану з урядом РФ.
Топ коментарі
+17 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.06.2022 15:26
+4 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар15.06.2022 15:24
+4 Ziu Zou
показати весь коментар15.06.2022 15:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Бульбанфюрер-2, точнее Казахфюрер.
Цікаво...чия він маріонетка більше... Китаю чи Росії?
И чем больше этих компаний сбежит тем лучше казахстану и тем хуже лапотной