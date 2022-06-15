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Казахстан не порушуватиме західні санкції проти РФ, - президент Токаєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

токаев

Казахстан отримує від країн Заходу повідомлення про вторинні санкції та не збирається порушувати обмеження, запроваджені міжнародною спільнотою проти РФ.

Про це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав в інтерв’ю телеканалу "Россия 24", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Санкції є санкції. Тим більше що ми отримуємо сповіщення про вторинні санкції з боку Заходу", - сказав він.

При цьому Токаєв наголосив, що всі економічні домовленості його країни з РФ продовжують діяти, про що він нещодавно повідомив Путіна. Інакше, за його словами, "було б неправильно й невигідно".

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"Досягаємо необхідних домовленостей, не порушуючи при цьому санкцій", - описав він роботу уряду Казахстану з урядом РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Токаєв брехун бо Казахстан вже допомагає лапатнікам обходити санкції...
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15.06.2022 15:26
+4
очканул узкопленочный
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15.06.2022 15:24
+4
Надо смотреть на их дела, а то слухи ходят что кацапы там и в Армении регистрируют много чего для обхода санкций
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15.06.2022 15:27
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очканул узкопленочный
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15.06.2022 15:24 Відповісти
Нелегальные операции частных компаний никто не отменял. И казахское "правосудие" будет беспощадно с ними "бороться".
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15.06.2022 15:41 Відповісти
Токаєв брехун бо Казахстан вже допомагає лапатнікам обходити санкції...
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15.06.2022 15:26 Відповісти
Надо смотреть на их дела, а то слухи ходят что кацапы там и в Армении регистрируют много чего для обхода санкций
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15.06.2022 15:27 Відповісти
При цьому Токаєв наголосив, що всі економічні домовленості його країни з РФ продовжують діяти, про що він нещодавно повідомив Путіна.

Бульбанфюрер-2, точнее Казахфюрер.
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15.06.2022 15:29 Відповісти
Кумисфюрер-1!!))
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15.06.2022 15:32 Відповісти
одни грузины, как соратники мадьяр, остаются искренними приверженцами ***** и верными партнёрами параши.
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15.06.2022 15:31 Відповісти
по сравнению с зеле величайшим касым просто бледная мышь
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15.06.2022 15:33 Відповісти
Говорити і робите,це геть різні речі!! Тому треба робити подивиться!!))
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15.06.2022 15:34 Відповісти
Валяє шольца
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15.06.2022 15:34 Відповісти
І казахські номери на расійські фури не ставлять, ага))
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15.06.2022 15:54 Відповісти
і србськи, і угри...
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15.06.2022 18:19 Відповісти
" Досягаємо необхідних домовленостей, не порушуючи при цьому санкцій " , это проститутка-девственница ?
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15.06.2022 16:00 Відповісти
Значит, у девственницы раздолбаны другие места.
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15.06.2022 16:02 Відповісти
Когда Казахстану обрежут важный импорт, и Жомарт с Касымом сразу прозреют.
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15.06.2022 16:00 Відповісти
Это будет очень скоро.
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15.06.2022 16:42 Відповісти
А простой народ поддерживает Украину.Пора им выходить на майданы и свергать ненавистную власть власть имущих.
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15.06.2022 16:05 Відповісти
После кровавого января Казахский народ ещё не пришел в себя..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.06.2022 16:46 Відповісти
Казахстан - действительно лучший пример многовекторной политики на постсоветском пространстве.
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15.06.2022 16:16 Відповісти
Не правы...
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15.06.2022 16:43 Відповісти
Звичайно обманює....
Цікаво...чия він маріонетка більше... Китаю чи Росії?
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15.06.2022 16:33 Відповісти
Казахстану треба робити висновки і замислиться над державністю.Вони наступні в війні проти **********.
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15.06.2022 16:50 Відповісти
Токаев едет скоро в рф и потом сразу в иран.
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16.06.2022 06:37 Відповісти
частные компании бегущие из балалаешной в казахстан армению и тд от санкций это уже казахские и тд компании. И платят налоги тому же Казахстану. Экономика дуРашки от этих компаний видит дырку от бублика.
И чем больше этих компаний сбежит тем лучше казахстану и тем хуже лапотной
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16.06.2022 07:57 Відповісти
 
 