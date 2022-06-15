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Казахстан не будет нарушать западные санкции против РФ, – президент Токаев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

токаев

Казахстан получает от стран Запада уведомление о вторичных санкциях и не собирается нарушать ограничения, введенные международным сообществом против РФ.

Об этом президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сказал в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Санкции есть санкции. Тем более что мы получаем уведомления о вторичных санкциях со стороны Запада", - сказал он.

При этом Токаев подчеркнул, что все экономические договоренности его страны с РФ продолжают действовать, о чем он недавно сообщил Путину. Иначе, по его словам, "было бы неправильно и невыгодно".

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"Достигаем необходимые договоренности, не нарушая при этом санкций", - описал он работу правительства Казахстана с правительством РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Токаєв брехун бо Казахстан вже допомагає лапатнікам обходити санкції...
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15.06.2022 15:26
+4
очканул узкопленочный
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15.06.2022 15:24
+4
Надо смотреть на их дела, а то слухи ходят что кацапы там и в Армении регистрируют много чего для обхода санкций
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15.06.2022 15:27
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очканул узкопленочный
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15.06.2022 15:24 Ответить
Нелегальные операции частных компаний никто не отменял. И казахское "правосудие" будет беспощадно с ними "бороться".
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15.06.2022 15:41 Ответить
Токаєв брехун бо Казахстан вже допомагає лапатнікам обходити санкції...
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15.06.2022 15:26 Ответить
Надо смотреть на их дела, а то слухи ходят что кацапы там и в Армении регистрируют много чего для обхода санкций
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15.06.2022 15:27 Ответить
При цьому Токаєв наголосив, що всі економічні домовленості його країни з РФ продовжують діяти, про що він нещодавно повідомив Путіна.

Бульбанфюрер-2, точнее Казахфюрер.
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15.06.2022 15:29 Ответить
Кумисфюрер-1!!))
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15.06.2022 15:32 Ответить
одни грузины, как соратники мадьяр, остаются искренними приверженцами ***** и верными партнёрами параши.
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15.06.2022 15:31 Ответить
по сравнению с зеле величайшим касым просто бледная мышь
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15.06.2022 15:33 Ответить
Говорити і робите,це геть різні речі!! Тому треба робити подивиться!!))
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15.06.2022 15:34 Ответить
Валяє шольца
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15.06.2022 15:34 Ответить
І казахські номери на расійські фури не ставлять, ага))
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15.06.2022 15:54 Ответить
і србськи, і угри...
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15.06.2022 18:19 Ответить
" Досягаємо необхідних домовленостей, не порушуючи при цьому санкцій " , это проститутка-девственница ?
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15.06.2022 16:00 Ответить
Значит, у девственницы раздолбаны другие места.
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15.06.2022 16:02 Ответить
Когда Казахстану обрежут важный импорт, и Жомарт с Касымом сразу прозреют.
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15.06.2022 16:00 Ответить
Это будет очень скоро.
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15.06.2022 16:42 Ответить
А простой народ поддерживает Украину.Пора им выходить на майданы и свергать ненавистную власть власть имущих.
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15.06.2022 16:05 Ответить
После кровавого января Казахский народ ещё не пришел в себя..... СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.06.2022 16:46 Ответить
Казахстан - действительно лучший пример многовекторной политики на постсоветском пространстве.
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15.06.2022 16:16 Ответить
Не правы...
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15.06.2022 16:43 Ответить
Звичайно обманює....
Цікаво...чия він маріонетка більше... Китаю чи Росії?
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15.06.2022 16:33 Ответить
Казахстану треба робити висновки і замислиться над державністю.Вони наступні в війні проти **********.
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15.06.2022 16:50 Ответить
Токаев едет скоро в рф и потом сразу в иран.
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16.06.2022 06:37 Ответить
частные компании бегущие из балалаешной в казахстан армению и тд от санкций это уже казахские и тд компании. И платят налоги тому же Казахстану. Экономика дуРашки от этих компаний видит дырку от бублика.
И чем больше этих компаний сбежит тем лучше казахстану и тем хуже лапотной
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16.06.2022 07:57 Ответить
 
 