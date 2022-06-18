Казахстан не признает "независимость Л/ДНР", - Токаев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сидевший рядом с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме, сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Токаев отметил, что два основных принципа Устава ООН – право нации на самоопределение и территориальная целостность государства – пришли во взаимное противоречие.
"Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются "Луганск" и "Донецк", - сказал президент Казахстана.
Незадолго до него Путин сказал, что отделения от Украины "ДНР" и "ЛНР" не должны спрашивать "разрешения" у украинского правительства.
В 1992 году независимости требовал Дальний Восток, Сибирь требовала независимости в 1993 году. В 1992 году из состава России хотели также выйти Свердловская и Челябинская области, которые превратились в Уральскую республику. По приказу президента Бориса Ельцина референдум о статусе республики так и не состоялся. Признания суверенитета в разное время требовали Карелия, Дагестан, Татарстан и Чечня (Ичкерия).
Пожалуйста, подождите...
Как вы привыкли говорить языком пуйла и его створы.
Хотя заметно, что Токаев нервирует Путина... И не из-за каких-то личностных антипатий, а из-за Китая.... Очень дерзко Токаев себя ведёт...часто даже злоупотребляя намеками в адрес русских, что мол какая КРУТАЯ У МЕНЯ КРЫША....
И вообще "не следил за базаром" когда за Россию и ЛДНР....
ВОБЩЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАЛО ПОНЯТНО КУДА ТОКАЕВ ЕЗДИТ ЗА ЯРЛЫКОМ НА ПРАВЛЕНИЕ!!!!!
А Крим ? Чому не згадав ?
та "льод тронулся "
Тут вже ху @ ло не має впливу 😠
Кстати, это жалкое сборище посетили всего три президента, Казахстан, Армения и Киргизия. Пока они находятся в подчинении у России, ничего хорошего этим странам не светит.
Токаєв єдиний із представників "нормальних" держав хто приперся на це збіговисько. Навіть Лукашенко погребував. Уявляю яке западло йому було сидіти в оточенні талібану, ДНР, ЛНР. Взагалі він серйозно принизив і опустив Казахстан, йому було явно дискомфортно.
🤣