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Казахстан не признает "независимость Л/ДНР", - Токаев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

токаєв

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сидевший рядом с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме, сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Токаев отметил, что два основных принципа Устава ООН – право нации на самоопределение и территориальная целостность государства – пришли во взаимное противоречие.

"Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются "Луганск" и "Донецк", - сказал президент Казахстана.

Незадолго до него Путин сказал, что отделения от Украины "ДНР" и "ЛНР" не должны спрашивать "разрешения" у украинского правительства.

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В 1992 году независимости требовал Дальний Восток, Сибирь требовала независимости в 1993 году. В 1992 году из состава России хотели также выйти Свердловская и Челябинская области, которые превратились в Уральскую республику. По приказу президента Бориса Ельцина референдум о статусе республики так и не состоялся. Признания суверенитета в разное время требовали Карелия, Дагестан, Татарстан и Чечня (Ичкерия).
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Топ комментарии
+38
Ляпас в ботоксу одобряю , пуйло мову втратив )
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18.06.2022 01:00
+34
Даже это гламурное фотошопное чудо привселюдно послало ***** с его имперской шизой.
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18.06.2022 01:01
+24
Як придурок а потім не зміг без заїкання звернутись до Токаєва
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18.06.2022 01:02
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а ***** в.в. тем временем глупо улыбался
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18.06.2022 00:59 Ответить
Як придурок а потім не зміг без заїкання звернутись до Токаєва
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18.06.2022 01:02 Ответить
Ляпас в ботоксу одобряю , пуйло мову втратив )
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18.06.2022 01:00 Ответить
не.... он завуалированно подтвердил слова Путина что Косово - это опасный прецедент и что Тайвань - китайская территория
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18.06.2022 06:58 Ответить
Кацапидло, ти вже і тут бздіколоном "Гавно Вована" навоняв?
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18.06.2022 08:10 Ответить
Даже это гламурное фотошопное чудо привселюдно послало ***** с его имперской шизой.
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18.06.2022 01:01 Ответить
Видно вже з Китаєм подружився , бо не визнає Тайвань.
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18.06.2022 09:22 Ответить
Токаев дед вроде умный. Он понял, что бункерный упырь прочитал в учебнике по истории, что ленин и Казахстан создал; ну или на крайняк пришёл в состав Российской империи в составе Алмаатинского улуса
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18.06.2022 01:15 Ответить
Токаев фактически никто. И сам он это прекрасно понимает. Сколько ему удастся просидеть в своем кресле никто не знает. Думается его заявления, часто абсолютно непонятные, зависят от того с кем он сегодня по телефону поговорил.
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18.06.2022 01:23 Ответить
Вы очень упрощаете. Говорите, что он говорит в зависимости от того с кем по телефону говорил. Да он говорил то что очень не нравится путину сидя рядом с ним. Так что не наводите тень на плетень, когда все здесь прозрачно.
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18.06.2022 03:56 Ответить
Ну, конечно, никто, всего лишь - Президент Казахстана.
Как вы привыкли говорить языком пуйла и его створы.
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18.06.2022 14:02 Ответить
Этот токаев, как раз и "подыграл" ***** - "присоединяй" свои "квази-утворення" к ********** и не играй в всякие непризнанные "дыры". Точно такой же "посыл" и китаю - "присоединяй" Тайвань, и это будет твоя "территория". Поэтому ***** и "позвал" этого токаева, что бы тот "отблагодарил" его за "усмирение" казахов. Так что обольщаться тому, что этот ботаксный казах "плюнул" в такую же раздутую рожу трупного ***** не стоит. Эти совковые ****** могут только сосать концы друг дружке до самого "лебединого озера".
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18.06.2022 01:45 Ответить
Здесь нельзя верить Токаеву.... И Россия, и Казахстан - это государства ордынской традиции...Когда на публику правители говорят одно, а все происходит совсем по-другому... вследствии тайных переговоров и договоренностей.....

Хотя заметно, что Токаев нервирует Путина... И не из-за каких-то личностных антипатий, а из-за Китая.... Очень дерзко Токаев себя ведёт...часто даже злоупотребляя намеками в адрес русских, что мол какая КРУТАЯ У МЕНЯ КРЫША....
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18.06.2022 01:48 Ответить
Колись одна казашка просила не зрівнювати кацапню з ординцями . Може і правильно . Ординці , як і козаки були воїнами. Те що грабували - тоді часи такі були , всі так поступали . А кацапня була їхніми рабами і тепер , розуміючщо вони ніхто всім хочуть доказати свою велич яка як івсе у них є фейком. І перестаньте називати їх слов'янами. Навіть їхні історики це заперечують (Ключевський , Соловйов, Карамзін і т.д.)
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18.06.2022 09:30 Ответить
Седня немного слушал Токаева.... Когда речь заходила про Китай, Токаев очень осторожно подбирал слова....наверно чтобы не ляпнуть лишнего....
И вообще "не следил за базаром" когда за Россию и ЛДНР....

ВОБЩЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАЛО ПОНЯТНО КУДА ТОКАЕВ ЕЗДИТ ЗА ЯРЛЫКОМ НА ПРАВЛЕНИЕ!!!!!
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18.06.2022 01:55 Ответить
Уже добре !
А Крим ? Чому не згадав ?
та "льод тронулся "
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18.06.2022 02:17 Ответить
Не можна ворогу повністю розкриватись. Тому і про Крим не згадав.
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18.06.2022 04:04 Ответить
Якщо щось, Токаєв може пропустити народно-визвольну армію КНР, та вона швидко опиниться під Саратовим. ***** це знає, тому нервує.
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18.06.2022 02:23 Ответить
Казахи то мусульмани, то не бульбаші беларосовські чи андреттовські.
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18.06.2022 06:24 Ответить
Токаев ведет себя смело потому что армия московии сейчас по уши в Украине и не сможет напасть на Казахстан.
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18.06.2022 04:00 Ответить
Казахстан понимает, что завтра Россия будет захватывать земли Казахстана.
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18.06.2022 04:11 Ответить
А Токаєв таки розумною людиною вийшов. Поки.
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18.06.2022 06:20 Ответить
Кажуть, що Токаєв сидить на кріпкому кукані Сі 🇨🇳, отже просто відіграє свою роль.

Тут вже ху @ ло не має впливу 😠
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18.06.2022 06:20 Ответить
Путина именно такая позиция Токаева и нужна. Ему нужен Казахстан, как посредник для торговли с миром в обход торговых санкций, а не формальный союзник с такими же ограниченными возможностями в торговле.
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18.06.2022 06:27 Ответить
Не знаю, як там в реалі, а на міжнародному рівні Казахстан підримує санкції проти *********.
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18.06.2022 08:15 Ответить
Тайвань это совсем другая история, не следовало бы путать. Там люди спасались от безумного коммунистического террора.
Кстати, это жалкое сборище посетили всего три президента, Казахстан, Армения и Киргизия. Пока они находятся в подчинении у России, ничего хорошего этим странам не светит.
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18.06.2022 06:37 Ответить
Казахи дрейфують в Китай?
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18.06.2022 07:04 Ответить
А також в сторону Туреччини, бо Казахстан тюркомовна країна і входить в неофіційний пантюркський проект.
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18.06.2022 08:17 Ответить
Не розумію загального захоплення Токаевым.
Токаєв єдиний із представників "нормальних" держав хто приперся на це збіговисько. Навіть Лукашенко погребував. Уявляю яке западло йому було сидіти в оточенні талібану, ДНР, ЛНР. Взагалі він серйозно принизив і опустив Казахстан, йому було явно дискомфортно.
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18.06.2022 07:39 Ответить
я навіть більше напишу: самі москалі і пукін не визнають держави-підробки! якийсь там чекіст прямо сказав ще в лютому перед вторгненням, що голосує за їх приєднання до параші! просто він забіг наперед....
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18.06.2022 07:42 Ответить
Питання от в іншому - не розумію, навіщо їм ці зруйновані вщент дотаційні регіони?
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18.06.2022 09:24 Ответить
alga kazaxstan
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18.06.2022 07:50 Ответить
Цікаво, азербайджанці розуміють казахів без перекладача?
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18.06.2022 08:19 Ответить
Косой Жармат является 100% продуктом многих ходов очка и озвучивает текст порожденный сивушными парами в окаменелостях головного мозга сизорылого кураторa из лубянского сортира.
🤣
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18.06.2022 10:36 Ответить
Казахи під захистом Китаю і Туреччини, тому можуть спокійно посилати *****.
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18.06.2022 21:54 Ответить
 
 