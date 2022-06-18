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На Одещині вночі ППО збила дві російські крилаті ракети, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі 18 червня військові РФ атакували Одещину двома крилатими ракетами "Онікс".
Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Боєприпаси випустили з берегового ракетного комплексу з території Криму.
Ракети знищила у повітрі українська ППО.
Топ коментарі
+24 Яр Холодний
показати весь коментар18.06.2022 08:47
+19 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+9 stavr
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не даремно він приїзджає)
побільше таких візитів)
все буде Україна)
Мені цікаво - кацапня носить з собою хустинки, щоб "плювки в морду" витирать? З "бліцкрігом" - "обісралися" "Мангали" над танками - не врятували П"ята частина авіації згоріла на землі України Танків спалили стільки, що вони вже тягнуть старий "металолом", який випускався ще в той час, коли сьогоднішні пенсіонери ще в школу ходили! Всі "союзники" від них відвернулися і трохи не "прямим текстом" пояснили, щоб росіяни самі розгрібали те "гімно", яке "висрали", почавши війну з Україною! "Дебіли, ***!"
"Максимальная скорость: 884 м/с (М=2,6, или 3182 км/ч на высоте)
Скорость у поверхности: М=2 (2448 км/ч)"
міцніємо, дорослішаємо.