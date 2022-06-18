УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8232 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 517 16
війна (56511) крилаті ракети (891) Одеська область (2492) ППО (1828)

На Одещині вночі ППО збила дві російські крилаті ракети, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Вночі 18 червня військові РФ атакували Одещину двома крилатими ракетами "Онікс".

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Боєприпаси випустили з берегового ракетного комплексу з території Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вкорте обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко

Ракети знищила у повітрі українська ППО.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Нормально! І ці люди збиралися з НАТО воювать! Стріляють по містах (тобто по непорушних великомасштабних цілях) протикорабельними ракетами, які спеціально призначені для враження рухомих цілей та захищені протиповітряними засобами захисту, а ми їх збиваємо на підльоті А старі американські "Гарпуни" спокійно топлять корабель, який захищений системою"Тор", що спеціально призначена для боротьби з цими "Гарпунами" та ракетами подібного класу!
Мені цікаво - кацапня носить з собою хустинки, щоб "плювки в морду" витирать? З "бліцкрігом" - "обісралися" "Мангали" над танками - не врятували П"ята частина авіації згоріла на землі України Танків спалили стільки, що вони вже тягнуть старий "металолом", який випускався ще в той час, коли сьогоднішні пенсіонери ще в школу ходили! Всі "союзники" від них відвернулися і трохи не "прямим текстом" пояснили, щоб росіяни самі розгрібали те "гімно", яке "висрали", почавши війну з Україною! "Дебіли, ***!"
показати весь коментар
18.06.2022 08:47
+19
Респект ППО!!!
показати весь коментар
18.06.2022 08:33
+9
кацапи то бридкі і підлі виродки
показати весь коментар
18.06.2022 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект ППО!!!
показати весь коментар
18.06.2022 08:33 Відповісти
і Борису)
не даремно він приїзджає)
побільше таких візитів)
все буде Україна)
показати весь коментар
18.06.2022 08:58 Відповісти
Нормально! І ці люди збиралися з НАТО воювать! Стріляють по містах (тобто по непорушних великомасштабних цілях) протикорабельними ракетами, які спеціально призначені для враження рухомих цілей та захищені протиповітряними засобами захисту, а ми їх збиваємо на підльоті А старі американські "Гарпуни" спокійно топлять корабель, який захищений системою"Тор", що спеціально призначена для боротьби з цими "Гарпунами" та ракетами подібного класу!
Мені цікаво - кацапня носить з собою хустинки, щоб "плювки в морду" витирать? З "бліцкрігом" - "обісралися" "Мангали" над танками - не врятували П"ята частина авіації згоріла на землі України Танків спалили стільки, що вони вже тягнуть старий "металолом", який випускався ще в той час, коли сьогоднішні пенсіонери ще в школу ходили! Всі "союзники" від них відвернулися і трохи не "прямим текстом" пояснили, щоб росіяни самі розгрібали те "гімно", яке "висрали", почавши війну з Україною! "Дебіли, ***!"
показати весь коментар
18.06.2022 08:47 Відповісти
кацапи то бридкі і підлі виродки
показати весь коментар
18.06.2022 08:56 Відповісти
Збити крилату ракету, що летить зі швикістю більше двох швидкостей звуку, могли лише з літака або з допомогою західної системи протиракетної оборони.
показати весь коментар
18.06.2022 08:50 Відповісти
так все таки не даремно Борис приїзджав)
показати весь коментар
18.06.2022 08:54 Відповісти
А вдарити по Криму нє?
показати весь коментар
18.06.2022 08:55 Відповісти
всьому свій час
показати весь коментар
18.06.2022 08:59 Відповісти
Вдарів по Криму не буде. І взагалі про Крим краще не згадувати. Відвойовувати Крим Зеля не буде, бо багато людей за форсування Чонгара загине. Чонгар у зрадників працює як клапан, сюди впускає, а звідси не випускає.
показати весь коментар
18.06.2022 09:50 Відповісти
читала, що збити такі ракети дуже важко - і це велике досягнення!
показати весь коментар
18.06.2022 09:39 Відповісти
Це старі ракети 70-х років. Легше не буває. Важко надзвукові кинжали.
показати весь коментар
18.06.2022 11:03 Відповісти
Ну спробуй, збий:

"Максимальная скорость: 884 м/с (М=2,6, или 3182 км/ч на высоте)

Скорость у поверхности: М=2 (2448 км/ч)"
показати весь коментар
18.06.2022 12:02 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2022 09:45 Відповісти
не може не радувати 100% результат роботи україньскої ППО.
міцніємо, дорослішаємо.
показати весь коментар
18.06.2022 14:23 Відповісти
SUPER ! СЛАВА ЗСУ !
показати весь коментар
18.06.2022 14:42 Відповісти
 
 