На Одещині вночі ППО збила дві російські крилаті ракети, - ОК "Південь"

Вночі 18 червня військові РФ атакували Одещину двома крилатими ракетами "Онікс".

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Боєприпаси випустили з берегового ракетного комплексу з території Криму.

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Ракети знищила у повітрі українська ППО.