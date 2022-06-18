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Данілов: Подоляк - голос армії? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов не розуміє, чому радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк став голосом армії.
Про це Данілов розповів в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.
"Я не розумію, чому він робить такі заяви. Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати Залужний, Шаптала (начальник Генштабу ЗСУ. – Ред.) та міністр оборони", - прокоментував секретар РНБО заяви Подоляка про потреби ЗСУ в озброєнні.
Топ коментарі
+121 Тарас Редька 10f5eb5a
показати весь коментар18.06.2022 12:10
+96 Alex Tiger
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+91 Yuri Gromov
показати весь коментар18.06.2022 12:13
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Мне кажется, этот сайт вкидывает специально дезу, что бы посеять смуту и взаимное недоверие
Ой!
Якщо подоляк це один з найпатрітичніших і розумних політиків Украіни, то як подумаєш - а які ж тоді решта отих, що і нерозумні і не патріоти, і чомусь відразу ригати хочеться.🤢🤮
Хай краще думають, що говорять, до Агрохімія з якоюсь тьоткой від СН оно уже досвід Китаю переймати хочуть, либонь кацапського досвіду виявилося замало...
Они все поперебывали за жизнь минимум в двух а то
в трех четырёх партиях - это как говорил в.и. ленин политическая
проституция /тут он был прав /
Такі ж судороги і у Данілова, його теж після втечі Порткова, бездипломного юриста, який таки обос.....( майстра погроз збоченими сексуальнии карами) цей малиновий торгівець алкоголем залишили без ефіру.