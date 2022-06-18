На території Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що в Білорусі на сьогодні немає такої концентрації військ, яка була на 24 лютого.
Про це Данілов розповів в інтерв’ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми володіємо інформацією, що відбувається сьогодні на території Білорусі. На сьогоднішній день ми не бачимо таких загроз (щодо вторгнення. – Ред.), тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого. Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, на сьогоднішній день в Білорусі відсутня. Коли звідси наші військові вигнали рашистів, і вони тікали через Білорусь, вони в Білорусі не залишилися, а були передислоковані у переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок", - заявив він.
Відповідаючи на питання, чи готові білоруські війська вторгнутися в Україну, Данілов зазначив: "Коли ми кажемо "готові чи не готові", треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогоднішній день не бачимо, що там є спроможності, там є сили".
При цьому секретар РНБО констатував, що Росія вже "політично окупувала" Білорусь.
"Треба розуміти, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації. Росія фактично вже політично окупувала Білорусь. І казати про те, що це вільна країна, — це велике, скажімо так, припущення", - підкреслив він.
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А потом, Гостомель, Буча, Ирпень.
А потом, Мелитополь, Херсон, Мариуполь.
Звідки у вас інформація? Від головного розвідника Буданова чи Демченка? Розкажіть краще казки від Буданова про замах на путлєра (за матеріалами із російських соцмереж). Дєбілізм не лікується...
і крѣпкiй хозяйствѣннiкъ
В 20-х числах лютого Данілов стверджував, що вздовж кордонів України російських військ недостатньо для ударного угрупування.
Чому жоден з "війни небуде, не нагнітайте" не пішов у відставку?!!!
Є, шановні, якесь передчуття дежавю... яке просто висить у повітрі. Цей секретар РНБО зламався ще до війни, пора ставити нового - може хоч новий буде трошки адекватний... хоча при Зеленському це все - фантастика. Нажаль, знову загинуть люди, а ці клоуни знову здриснуть. Десь так.