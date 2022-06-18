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На території Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що в Білорусі на сьогодні немає такої концентрації військ, яка була на 24 лютого.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми володіємо інформацією, що відбувається сьогодні на території Білорусі. На сьогоднішній день ми не бачимо таких загроз (щодо вторгнення. – Ред.), тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого. Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, на сьогоднішній день в Білорусі відсутня. Коли звідси наші військові вигнали рашистів, і вони тікали через Білорусь, вони в Білорусі не залишилися, а були передислоковані у переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок", - заявив він.

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Відповідаючи на питання, чи готові білоруські війська вторгнутися в Україну, Данілов зазначив: "Коли ми кажемо "готові чи не готові", треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогоднішній день не бачимо, що там є спроможності, там є сили".

При цьому секретар РНБО констатував, що Росія вже "політично окупувала" Білорусь.

"Треба розуміти, що Лукашенко знаходиться під великим впливом Російської Федерації. Росія фактично вже політично окупувала Білорусь. І казати про те, що це вільна країна, — це велике, скажімо так, припущення", - підкреслив він.
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Топ коментарі
+41
Ну тебе верить ведь нельзя. Ты практически тоже самое говорил и перед 24 февраля.
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18.06.2022 00:07
+34
Концентрація російських військ в Білорусі є недостатньою для наступу на Україну - Олексій Рєзніков, 04 лютого 2022 року....упс
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18.06.2022 00:09
+29
тобто, "ударний кулак не сформовано"! Тоді всі ці маневри херня, можна на шашлички
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18.06.2022 00:06
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Ты, Зин, на грубость нарываешься 🤣🤣🤣
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18.06.2022 00:02 Відповісти
тобто, "ударний кулак не сформовано"! Тоді всі ці маневри херня, можна на шашлички
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18.06.2022 00:06 Відповісти
Ну тебе верить ведь нельзя. Ты практически тоже самое говорил и перед 24 февраля.
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18.06.2022 00:07 Відповісти
Слово в слово.
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18.06.2022 00:13 Відповісти
Он брехал своему народу с осени 2021 г., и где гарантия, что он не брешет и сейчас?
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18.06.2022 10:04 Відповісти
Концентрація російських військ в Білорусі є недостатньою для наступу на Україну - Олексій Рєзніков, 04 лютого 2022 року....упс
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18.06.2022 00:09 Відповісти
Как выяснилось, любая концентрация достаточна, если ей вообще никто не противостоит. Потом будет: Ах, если бы там была хотя бы наша рота, ах, если бы мы там поставили штук 30 ПЗРК, ах если бы .....
А потом, Гостомель, Буча, Ирпень.
А потом, Мелитополь, Херсон, Мариуполь.
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18.06.2022 11:58 Відповісти
Бульбофюрер сцикливо поглядывает из-за гаражей и смотрит чья возьмет с тем и будет дружить
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18.06.2022 00:12 Відповісти
****, ви 23 лютого теж "володіли інформацією". А потім тисячи киян бігали по місту у пошуках автоматів і готували хер зна з чого коктейлі молотова. Бо ти, ****, казки розповідав!
Звідки у вас інформація? Від головного розвідника Буданова чи Демченка? Розкажіть краще казки від Буданова про замах на путлєра (за матеріалами із російських соцмереж). Дєбілізм не лікується...
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18.06.2022 00:13 Відповісти
Не лікується. Як ще цим придуркам зброю дороговартісну Захід дає? Західні політики знають більше, тому так обережно допомагають, остерігаються щоб ******* зброя раптом не попала в руки рашистів.
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18.06.2022 00:17 Відповісти
аналитики-стратеги херовы, пол страны в руинах и оккупации благодаря вам, десятки тысяч убитых , тоже благодарны вам за шашлыки и майские праздники, так нет что бы поумнеть, но не тут то было, мы свою линию гнем, - все спокойно , можно возвращаться , а потом бац , и еше сотня убитых, ...............просто гениальная стратегия по истреблению населения , браво , молодцы.
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18.06.2022 00:15 Відповісти
Та данілов розказував, як буба з єрмаком відбивали тисячні навали на банковій, правда цього ніхто не бачив, але то таке - 73% схавають. То для боневтіка - це угрупування одному завалити, як сходити на шашлики.
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18.06.2022 00:19 Відповісти
Це ж було вже! (с)
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18.06.2022 00:24 Відповісти
Это ещё тот государственник
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18.06.2022 00:25 Відповісти
"Это ещё тот государственник "
і крѣпкiй хозяйствѣннiкъ
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18.06.2022 08:12 Відповісти
Данілов, закрий свого рота! Ти вже перед 24-им ******** собі на вирок.
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18.06.2022 00:31 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять.(с)
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18.06.2022 00:34 Відповісти
Іди тварин лікуй,чмо.
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18.06.2022 00:36 Відповісти
Хто вам тепер повірить, після попередньої брехні
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18.06.2022 00:45 Відповісти
В мене дежавю.

В 20-х числах лютого Данілов стверджував, що вздовж кордонів України російських військ недостатньо для ударного угрупування.
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18.06.2022 01:56 Відповісти
В отставку!!!
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18.06.2022 02:16 Відповісти
**** "де жа вю" .... десь ми це вже чули!!!
Чому жоден з "війни небуде, не нагнітайте" не пішов у відставку?!!!
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18.06.2022 02:43 Відповісти
данілов - черговий кончений кондон із довбанного рашистського шапіто, місце якого за гратами.
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18.06.2022 04:52 Відповісти
Підгнилий бульбаш уже сказав, якщо йому там щось не сподобається з боку Україна, він закидає ракетами Київ. Тож кому ми віримо.
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18.06.2022 04:53 Відповісти
Краще б побрилося, пизідун зЕлений. Ти вже розказувало подібне до 24.02.2022.
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18.06.2022 05:36 Відповісти
Данілов тільки базікати вміє!
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18.06.2022 06:19 Відповісти
Так вы казлы и в феврале не верили что кацапня нападет, к шашлыкам готовились, а теперь тысячи жизней на вашей совести
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18.06.2022 06:47 Відповісти
десь я такі слова саме цього чувака чув постійно до 24 лютого... а потім він здриснув, і його не було видно та чути... мабуть звалив за кордон. Потім, коли війська рф відкинули, воно вилізло із якоїсь дупи та почало всім чесати про те, що вони все знали, готувались, НО НЕ ДУМАЛИ ЩО САМЕ З білорусі НАПАДУТЬ.
Є, шановні, якесь передчуття дежавю... яке просто висить у повітрі. Цей секретар РНБО зламався ще до війни, пора ставити нового - може хоч новий буде трошки адекватний... хоча при Зеленському це все - фантастика. Нажаль, знову загинуть люди, а ці клоуни знову здриснуть. Десь так.
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18.06.2022 08:09 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блатдь,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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18.06.2022 08:50 Відповісти
Те ж саме ці гниди казали і 23 лютого і раніше.
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18.06.2022 09:29 Відповісти
Данилов, после просёра Херсона, я в вас разочаровался, вы *******! Сидите в кабинетах со стола на стол бумажки перекладываете…. На территории белораши сейчас столько ракет что хватит для всех! Поэтому тезис «не нагнетайте» больше не канает!!! Надо быть готовым ко всему!!!
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18.06.2022 12:00 Відповісти
это мы уже слышали в январе !!!! пи...дун !!!!
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18.06.2022 15:42 Відповісти
 
 