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Артилерія ЗСУ знищила пункт управління 20-ї армії росіян, - Цимбалюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артилерія

Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про те, що українська артилерія знищила пункт управління 20-ї армії ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Цимбалюк зазначив: "17 червня внаслідок артилерійського удару ЗС України у Харківській області було знищено пункт управління 20-ї  загальновійськової армії (В/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу.

За наявною інформацією, весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув (більше 40 осіб), у тому числі:
військовослужбовці вищої командної ланки 20 загальновійськової армії; чергова зміна 533 командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.

Особи загиблих не можуть встановити через повне обгоряння тіл, а також обвалення будівлі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни успішно відбили штурм Богородичного, ворог стягує додаткові підрозділи реактивної артилерії на Сєверодонецький напрямок, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+79
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18.06.2022 20:49
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18.06.2022 20:53
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18.06.2022 21:00
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18.06.2022 20:49 Відповісти
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18.06.2022 21:00 Відповісти
И вправит мозги на неуемному клипмейкеру.
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18.06.2022 22:06 Відповісти
а зе шо - якийсь напружений - чи всрався?..
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18.06.2022 22:06 Відповісти
Тот, что слева - более реальный президент Украины.
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18.06.2022 22:34 Відповісти
Oh yeeees! В яблучко. Слава ЗСУ!!!
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18.06.2022 20:51 Відповісти
Калєктівний мор кацапських свиней.Виконавцям-респект...
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18.06.2022 20:51 Відповісти
штабов точно нет - а дохлые свиноцабаки есть...!
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18.06.2022 20:54 Відповісти
Какого именно Генштаба?
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18.06.2022 21:14 Відповісти
если правда, то это просто замечательно.
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18.06.2022 20:53 Відповісти
зер гут.
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18.06.2022 20:53 Відповісти
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18.06.2022 20:53 Відповісти
Це найкраща сьогодні новина. Слава Ісусу, Слава ЗСУ!
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18.06.2022 20:55 Відповісти
Вообще то это новость за вчера .Цензор видимо проспал и только сегодня о ней написал
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18.06.2022 21:26 Відповісти
Поки ми не почнемо винищувати їх військову і транспортну інфраструктуру в глиб хоча б на 500 км,це пекло буде продовжуватись дуже довго і справитись з цією ордою буде надзвичайно важко!
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18.06.2022 20:56 Відповісти
Давайте предложения. Генштаб рассмотрит.
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18.06.2022 21:00 Відповісти
На 500 це вже Моква.
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18.06.2022 21:01 Відповісти
Немає чим, асфальт далеко не летить. Московські воші тут зробили все, щоб ми були голі перед нападом ворога. Пане Президенте, де наші ракети?
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18.06.2022 21:33 Відповісти
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18.06.2022 20:59 Відповісти
Ты сегодня зарегистрировался, шоб вот это высрать?
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18.06.2022 21:08 Відповісти
А, между тем, Вы знаете его не один год) У него сейчас ники редко больше нескольких дней /часов/ держатся.
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18.06.2022 21:12 Відповісти
Селямчик! Во-во?
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18.06.2022 21:15 Відповісти
Лариса,що то за цебе???))
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18.06.2022 21:21 Відповісти
Понимаю украинскую, но вопрос таки не поняла
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18.06.2022 21:27 Відповісти
Мабуть хотів спитати що то за цабе? (у знач, ім., невідм., ірон. поважна, впливова особа ◆ Велике цабе ◆)
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18.06.2022 21:48 Відповісти
Что за перец,что его так нещадно банят???))
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18.06.2022 21:49 Відповісти
Во-вошка, который раньше писал: "Меня здесь знают все")
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18.06.2022 21:54 Відповісти
Пам'ятаю таке!!)))
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18.06.2022 22:07 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!----- No com !!))
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18.06.2022 21:20 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, земляче! Навзаем.
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18.06.2022 21:32 Відповісти
если подтвердится, то замечательно, что Али-Бабай и сорок разбойников всем творческим коллективом отправляются на концерт Кобзона
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18.06.2022 21:01 Відповісти
Otlycno,eto pod Iziumom byl 20 armiji kacapski stab
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18.06.2022 21:02 Відповісти
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18.06.2022 21:10 Відповісти
Так вот почему Ленка какое-то членство ищет...
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18.06.2022 21:12 Відповісти
Заспокойтесь, Бубочці тільки 44 рочки, занадто молоденький для Мануеля.
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18.06.2022 22:10 Відповісти
16 червня 2022 теж був дуже продуктивний день, ЗСУ нанесли удар по артскладам 2-го АК Лугандонії у місті Хрустальний. Проросійські пабліки повідомляють, що з початком "спєцобоZрації" там влаштували склад взагалі всього БК, що завозився ешелонами з росії. Отже у Хрустальному одночасно вибухнули авіаційні НУРСи, зенітні ракети, 122 мм некеровані реактивні снаряди градів, 152 мм снаряди до ствольної артилерії і бабахнуло так, що поруч зі складами три вулиці міста знесло.
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18.06.2022 21:14 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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18.06.2022 21:40 Відповісти
🙏🙏🙏
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18.06.2022 21:51 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Украiнi!
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18.06.2022 21:50 Відповісти
Ни культуры, ни толерантности. Нет, чтобы написать:
"На армейский склад прибыли комплекты бавовны, все 40 человек их получили. Саван белого цвета и аналогичного цвета тапочки. Все очень довольны.
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18.06.2022 22:12 Відповісти
Нуууу не знаю. В саван еще, наверное, можно что-то завернуть, а для тапочек нужны как минимум ноги, а кто их будет собирать по всему пепелищу?
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19.06.2022 06:44 Відповісти
Що тут сказати...
Хробачкам - смачного, "хіру алєксандрова" - наснаги, а лихим парфумам у пеклі - винахідливості та чорного гумору!
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18.06.2022 22:39 Відповісти
й так треба повторювати НА БІС з кожним новим комплектом генералів
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18.06.2022 23:09 Відповісти
 
 