Артилерія ЗСУ знищила пункт управління 20-ї армії росіян, - Цимбалюк
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Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про те, що українська артилерія знищила пункт управління 20-ї армії ЗС РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Цимбалюк зазначив: "17 червня внаслідок артилерійського удару ЗС України у Харківській області було знищено пункт управління 20-ї загальновійськової армії (В/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу.
За наявною інформацією, весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув (більше 40 осіб), у тому числі:
військовослужбовці вищої командної ланки 20 загальновійськової армії; чергова зміна 533 командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.
Особи загиблих не можуть встановити через повне обгоряння тіл, а також обвалення будівлі".
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"На армейский склад прибыли комплекты бавовны, все 40 человек их получили. Саван белого цвета и аналогичного цвета тапочки. Все очень довольны.
Хробачкам - смачного, "хіру алєксандрова" - наснаги, а лихим парфумам у пеклі - винахідливості та чорного гумору!