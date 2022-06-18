Артиллерия ВСУ уничтожила пункт управления 20-й армии россиян, - Цимбалюк
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Журналист Роман Цимбалюк обнародовал информацию о том, что украинская артиллерия уничтожила пункт управления 20-й армии ВС РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Цымбалюк отметил: "17 июня вследствие артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20-й общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации, весь личный состав, находившийся на пункте управления, погиб (более 40 человек), в том числе: военнослужащие высшего командного звена 20-й общевойсковой армии; дежурная смена 533-го командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить из-за полного обгорания тел, а также обрушения здания".
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"На армейский склад прибыли комплекты бавовны, все 40 человек их получили. Саван белого цвета и аналогичного цвета тапочки. Все очень довольны.
Хробачкам - смачного, "хіру алєксандрова" - наснаги, а лихим парфумам у пеклі - винахідливості та чорного гумору!