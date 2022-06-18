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Новости Война в Украине
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Артиллерия ВСУ уничтожила пункт управления 20-й армии россиян, - Цимбалюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

артилерія

Журналист Роман Цимбалюк обнародовал информацию о том, что украинская артиллерия уничтожила пункт управления 20-й армии ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Цымбалюк отметил: "17 июня вследствие артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20-й общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.

По имеющейся информации, весь личный состав, находившийся на пункте управления, погиб (более 40 человек), в том числе: военнослужащие высшего командного звена 20-й общевойсковой армии; дежурная смена 533-го командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.

Личности погибших не могут установить из-за полного обгорания тел, а также обрушения здания".

Читайте также: Украинские войска нанесли значительные потери 11-му отдельному мотострелковому полку 1-го армейского корпуса агрессора, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+79
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18.06.2022 20:49
+70
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18.06.2022 20:53
+66
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18.06.2022 21:00
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18.06.2022 20:49 Ответить
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18.06.2022 21:00 Ответить
И вправит мозги на неуемному клипмейкеру.
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18.06.2022 22:06 Ответить
а зе шо - якийсь напружений - чи всрався?..
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18.06.2022 22:06 Ответить
Тот, что слева - более реальный президент Украины.
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18.06.2022 22:34 Ответить
Oh yeeees! В яблучко. Слава ЗСУ!!!
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18.06.2022 20:51 Ответить
Калєктівний мор кацапських свиней.Виконавцям-респект...
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18.06.2022 20:51 Ответить
штабов точно нет - а дохлые свиноцабаки есть...!
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18.06.2022 20:54 Ответить
Какого именно Генштаба?
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18.06.2022 21:14 Ответить
если правда, то это просто замечательно.
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18.06.2022 20:53 Ответить
зер гут.
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18.06.2022 20:53 Ответить
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18.06.2022 20:53 Ответить
Це найкраща сьогодні новина. Слава Ісусу, Слава ЗСУ!
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18.06.2022 20:55 Ответить
Вообще то это новость за вчера .Цензор видимо проспал и только сегодня о ней написал
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18.06.2022 21:26 Ответить
Поки ми не почнемо винищувати їх військову і транспортну інфраструктуру в глиб хоча б на 500 км,це пекло буде продовжуватись дуже довго і справитись з цією ордою буде надзвичайно важко!
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18.06.2022 20:56 Ответить
Давайте предложения. Генштаб рассмотрит.
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18.06.2022 21:00 Ответить
На 500 це вже Моква.
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18.06.2022 21:01 Ответить
Немає чим, асфальт далеко не летить. Московські воші тут зробили все, щоб ми були голі перед нападом ворога. Пане Президенте, де наші ракети?
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18.06.2022 21:33 Ответить
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18.06.2022 20:59 Ответить
Ты сегодня зарегистрировался, шоб вот это высрать?
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18.06.2022 21:08 Ответить
А, между тем, Вы знаете его не один год) У него сейчас ники редко больше нескольких дней /часов/ держатся.
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18.06.2022 21:12 Ответить
Селямчик! Во-во?
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18.06.2022 21:15 Ответить
Лариса,що то за цебе???))
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18.06.2022 21:21 Ответить
Понимаю украинскую, но вопрос таки не поняла
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18.06.2022 21:27 Ответить
Мабуть хотів спитати що то за цабе? (у знач, ім., невідм., ірон. поважна, впливова особа ◆ Велике цабе ◆)
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18.06.2022 21:48 Ответить
Что за перец,что его так нещадно банят???))
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18.06.2022 21:49 Ответить
Во-вошка, который раньше писал: "Меня здесь знают все")
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18.06.2022 21:54 Ответить
Пам'ятаю таке!!)))
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18.06.2022 22:07 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!----- No com !!))
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18.06.2022 21:20 Ответить
Ва-Алейкум Селям, земляче! Навзаем.
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18.06.2022 21:32 Ответить
если подтвердится, то замечательно, что Али-Бабай и сорок разбойников всем творческим коллективом отправляются на концерт Кобзона
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18.06.2022 21:01 Ответить
Otlycno,eto pod Iziumom byl 20 armiji kacapski stab
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18.06.2022 21:02 Ответить
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18.06.2022 21:10 Ответить
Так вот почему Ленка какое-то членство ищет...
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18.06.2022 21:12 Ответить
Заспокойтесь, Бубочці тільки 44 рочки, занадто молоденький для Мануеля.
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18.06.2022 22:10 Ответить
16 червня 2022 теж був дуже продуктивний день, ЗСУ нанесли удар по артскладам 2-го АК Лугандонії у місті Хрустальний. Проросійські пабліки повідомляють, що з початком "спєцобоZрації" там влаштували склад взагалі всього БК, що завозився ешелонами з росії. Отже у Хрустальному одночасно вибухнули авіаційні НУРСи, зенітні ракети, 122 мм некеровані реактивні снаряди градів, 152 мм снаряди до ствольної артилерії і бабахнуло так, що поруч зі складами три вулиці міста знесло.
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18.06.2022 21:14 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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18.06.2022 21:40 Ответить
🙏🙏🙏
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18.06.2022 21:51 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Украiнi!
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18.06.2022 21:50 Ответить
Ни культуры, ни толерантности. Нет, чтобы написать:
"На армейский склад прибыли комплекты бавовны, все 40 человек их получили. Саван белого цвета и аналогичного цвета тапочки. Все очень довольны.
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18.06.2022 22:12 Ответить
Нуууу не знаю. В саван еще, наверное, можно что-то завернуть, а для тапочек нужны как минимум ноги, а кто их будет собирать по всему пепелищу?
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19.06.2022 06:44 Ответить
Що тут сказати...
Хробачкам - смачного, "хіру алєксандрова" - наснаги, а лихим парфумам у пеклі - винахідливості та чорного гумору!
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18.06.2022 22:39 Ответить
й так треба повторювати НА БІС з кожним новим комплектом генералів
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18.06.2022 23:09 Ответить
 
 