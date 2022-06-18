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Рашисти кинули всі резерви на Сєверодонецький та Бахмутський напрямки, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

руйнування,сєвєродонецьк

Російські окупанти кинули всі резерви на Сєверодонецький та Бахмутський напрямки, намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни кинули всі резерви на Сєверодонецький та Бахмутський напрямки. Намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу "Лисичанськ-Бахмут". Успіху не мають, масово гинуть", - повідомив чиновник.

За словами Гайдая, люди, які переховуються в укриттях заводу "Азот", відмовилися від евакуації. При спілкуванні з населенням, нацгвардійці зафіксували на відео відмову.

Очільник Луганської ОВА підкреслив, що не дивлячись на руйнування всіх мостів, що ведуть до Сєверодонецька, комунікація з містом зберігається - є шляхи для евакуації та підвезення всього необхідного.

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"Лисичанськ під повним контролем України. Місто під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація відбувається, гумвантажі завозяться щоденно", - додав Гайдай.

Він також назвав важкою ситуацію в села-сателітах Сєверодонецька: "Важкі бої були в Метьолкіному. Чекаємо на нічні події".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Слов"янськ, 1911 р.


Юзівка, 1920р
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18.06.2022 21:07
+9
резервы не дошли...
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18.06.2022 21:54
+4
в тебе кокошник відклеївся))
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18.06.2022 21:48
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Слов"янськ, 1911 р.


Юзівка, 1920р
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18.06.2022 21:07 Відповісти
Михалыч, ты или нет?
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18.06.2022 21:26 Відповісти
в тебе кокошник відклеївся))
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18.06.2022 21:48 Відповісти
резервы не дошли...
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18.06.2022 21:54 Відповісти
фотки з лютого
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18.06.2022 22:13 Відповісти
Так з і снега нету 😆😆😆
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19.06.2022 01:50 Відповісти
я ті будівельні рукавиці вже бачив
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18.06.2022 22:14 Відповісти
Кров тічот на восток. Файно😁😁😁
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19.06.2022 01:49 Відповісти
В Афгані колись казали: "Ты можешь хоть три полосатых тельника на себя натянуть и три голубых берета нахлобучить - "крутизны" это тебе не добавит и десантником от этого ты не станешь!"
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19.06.2022 03:59 Відповісти
Ще один військовий експерт.
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18.06.2022 21:59 Відповісти
Дивно , що мешканці відмовляються від евакуації . Хоча ..... може в підвалах "Азоту" вони почуваються справді безпечно . хз . Їм там на місці видніше . Я цього не розумію .
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18.06.2022 22:35 Відповісти
Меліть, меліть, млини ЗСУ!
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18.06.2022 23:27 Відповісти
 
 