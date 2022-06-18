Рашисти кинули всі резерви на Сєверодонецький та Бахмутський напрямки, - Гайдай

Російські окупанти кинули всі резерви на Сєверодонецький та Бахмутський напрямки, намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни кинули всі резерви на Сєверодонецький та Бахмутський напрямки. Намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу "Лисичанськ-Бахмут". Успіху не мають, масово гинуть", - повідомив чиновник.

За словами Гайдая, люди, які переховуються в укриттях заводу "Азот", відмовилися від евакуації. При спілкуванні з населенням, нацгвардійці зафіксували на відео відмову.

Очільник Луганської ОВА підкреслив, що не дивлячись на руйнування всіх мостів, що ведуть до Сєверодонецька, комунікація з містом зберігається - є шляхи для евакуації та підвезення всього необхідного.

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"Лисичанськ під повним контролем України. Місто під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація відбувається, гумвантажі завозяться щоденно", - додав Гайдай.

Він також назвав важкою ситуацію в села-сателітах Сєверодонецька: "Важкі бої були в Метьолкіному. Чекаємо на нічні події".