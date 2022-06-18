Рашисты бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления, - Гайдай
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Российские оккупанты бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления, пытаются установить полный контроль над областным центром и "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут.
Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром и "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. Успеха не имеют, массово гибнут", - сообщил чиновник.
По словам Гайдая, скрывающиеся в укрытиях завода "Азот" люди отказались от эвакуации. При общении с населением нацгвардейцы зафиксировали на видео отказ.
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что, несмотря на разрушение всех мостов, ведущих в Северодонецк, коммуникация с городом сохраняется - есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого.
"Лисичанск под полным контролем Украины. Город под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация происходит, гуманитарные грузы завозят ежедневно", - добавил Гайдай.
Он также назвал тяжелой ситуацию в села-сателлитах Северодонецка: "Трудные бои были в Метелкино. Ждем ночных событий".
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Юзівка, 1920р