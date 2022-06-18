РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6044 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
10 941 19
война (46875) Лисичанск (321) Луганщина (6246) Северодонецк (601) Гайдай_ЛОГА (716)

Рашисты бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

руйнування,сєвєродонецьк

Российские оккупанты бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления, пытаются установить полный контроль над областным центром и "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром и "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. Успеха не имеют, массово гибнут", - сообщил чиновник.

По словам Гайдая, скрывающиеся в укрытиях завода "Азот" люди отказались от эвакуации. При общении с населением нацгвардейцы зафиксировали на видео отказ.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что, несмотря на разрушение всех мостов, ведущих в Северодонецк, коммуникация с городом сохраняется - есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого.

Смотрите также: Прямое попадание российского танка по помещению в Северодонецке, - Бутусов. ВИДЕО

"Лисичанск под полным контролем Украины. Город под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация происходит, гуманитарные грузы завозят ежедневно", - добавил Гайдай.

Он также назвал тяжелой ситуацию в села-сателлитах Северодонецка: "Трудные бои были в Метелкино. Ждем ночных событий".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Слов"янськ, 1911 р.


Юзівка, 1920р
показать весь комментарий
18.06.2022 21:07
+9
резервы не дошли...
показать весь комментарий
18.06.2022 21:54
+4
в тебе кокошник відклеївся))
показать весь комментарий
18.06.2022 21:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слов"янськ, 1911 р.


Юзівка, 1920р
показать весь комментарий
18.06.2022 21:07 Ответить
Михалыч, ты или нет?
показать весь комментарий
18.06.2022 21:26 Ответить
в тебе кокошник відклеївся))
показать весь комментарий
18.06.2022 21:48 Ответить
резервы не дошли...
показать весь комментарий
18.06.2022 21:54 Ответить
фотки з лютого
показать весь комментарий
18.06.2022 22:13 Ответить
Так з і снега нету 😆😆😆
показать весь комментарий
19.06.2022 01:50 Ответить
я ті будівельні рукавиці вже бачив
показать весь комментарий
18.06.2022 22:14 Ответить
Кров тічот на восток. Файно😁😁😁
показать весь комментарий
19.06.2022 01:49 Ответить
В Афгані колись казали: "Ты можешь хоть три полосатых тельника на себя натянуть и три голубых берета нахлобучить - "крутизны" это тебе не добавит и десантником от этого ты не станешь!"
показать весь комментарий
19.06.2022 03:59 Ответить
Ще один військовий експерт.
показать весь комментарий
18.06.2022 21:59 Ответить
Дивно , що мешканці відмовляються від евакуації . Хоча ..... може в підвалах "Азоту" вони почуваються справді безпечно . хз . Їм там на місці видніше . Я цього не розумію .
показать весь комментарий
18.06.2022 22:35 Ответить
Меліть, меліть, млини ЗСУ!
показать весь комментарий
18.06.2022 23:27 Ответить
 
 