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США наступного тижня можуть розглянути визнання Росії країною-терористом, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія

Наступного тижня Сенат США може розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У разі позитивного рішення, її передадуть для голосування в Палату Представників Конгресу США.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на прес-службу партії "Слуга народу" про це заявила народний депутат України Євгенія Кравчук.

Голова Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв. Перед голосуванням за постанову в Сенаті, спочатку її розгляне комітет у закордонних справах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо визнати Росію державою-спонсором тероризму, - Стефанішина

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
це було б добре
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19.06.2022 00:08
+19
Если после победы Украины выберут опять зелю то страну мы точно ********....
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19.06.2022 00:30
+14
Давно пора. За те як рф знищує міста та мирних жителів повинна отримати адекватну відповідь. Інакше в цивілізованих українців не залишиться варіантів крім як починати діяти аналогічно щоб зупинити цього божевільного ворога.
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19.06.2022 00:15
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це було б добре
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19.06.2022 00:08 Відповісти
Ще одна зелена шмата озвалася.
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19.06.2022 00:09 Відповісти
А зачем об этом заранее болтать, Кравчук? Рассмотрят, примут решение, тогда и будем объявлять. Хотя я не совсем понял, при чём тут "слуга народа"?...
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19.06.2022 00:13 Відповісти
Давно пора. За те як рф знищує міста та мирних жителів повинна отримати адекватну відповідь. Інакше в цивілізованих українців не залишиться варіантів крім як починати діяти аналогічно щоб зупинити цього божевільного ворога.
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19.06.2022 00:15 Відповісти
YES!
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19.06.2022 00:16 Відповісти
а шо там верховна зрада ще не признала...можут не встигнути першими...ну впрочем как всегда...вы нам все должны а мы как нибудь потом...
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19.06.2022 00:20 Відповісти
Вже признала.

Стаття 2.
1. расєйська федерація є державою-терористом
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19.06.2022 01:32 Відповісти
Стаття 2. Заборона пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федераціїяк держави-терориста проти України

1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

2. Політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю і практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text
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19.06.2022 05:01 Відповісти
а давайте США зараз розсеремо на шматки - ну по зеленому так,
ну й ак ми вміемо?
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19.06.2022 00:25 Відповісти
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19.06.2022 01:29 Відповісти
Кравчук жеж умер (чёрный юмор) 😁😁😈😈😈😈
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19.06.2022 00:26 Відповісти
Но дело его живёт!
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19.06.2022 09:30 Відповісти
******* шо робиться - вони афальт вибрали, а США винуваті...
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19.06.2022 00:28 Відповісти
Если после победы Украины выберут опять зелю то страну мы точно ********....
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19.06.2022 00:30 Відповісти
виберуть.
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19.06.2022 00:40 Відповісти
Якщо буде чесне голосування-не виберуть. Хто його виборці мають бути- жителі зруйнованих війною міст, чи рідні військових???. Або може ті люди, що в мирних містах сіль, соду, бензин не можуть купити???Думаю, що таких людей, що будуть голосувати за цю владу мало.
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19.06.2022 01:36 Відповісти
домалюють
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19.06.2022 01:39 Відповісти
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19.06.2022 02:59 Відповісти
його виборці - ті, які дивляться по Т2 "спільний марафон". А також захоплюються "позитивними блогерами" штибу люськи аферистович. А це, по самим скромним підрахунках - 10лмн населення.
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19.06.2022 07:07 Відповісти
Будуть, ще й як будуть! Бо це ж не бубачка з єрмаками, подляками, кравчуками та іншими,прости господи, безуглими арахаміями винуватий! Їм же досі Свинарчуки з Порошенком та Шольц з Макроном в штани гидять! І будуть продовжувати гидити до виборів-24!
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19.06.2022 09:41 Відповісти
а винуваті буде хто?
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19.06.2022 00:41 Відповісти
Ви, це )/(опоблок?
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19.06.2022 01:30 Відповісти
подляк, скільки логінів в тебе на цьому сайті?
До речі, чому ти хочеш, щоб ми забули, як ти по пеньках овоща бігав?
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19.06.2022 07:24 Відповісти
Так і в цей раз не вибирали..
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19.06.2022 01:38 Відповісти
ви її вже ********..
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19.06.2022 08:54 Відповісти
А-аа,браво!!!
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19.06.2022 00:30 Відповісти
я б влючив в школьну програму предмет - "зелена **************"...
інакше діла не буде..
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19.06.2022 00:36 Відповісти
Предлагаю убить всех россиян. А ресурсы территории роскурить на всю Европу. Токо так😈😈😈 именно роскурить а россиян обоссать
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19.06.2022 00:38 Відповісти
Що таке =роскурить= ?
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19.06.2022 01:27 Відповісти
Експорприация, шановна Ведана😁
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19.06.2022 01:41 Відповісти
А, тобто - розкуркулити. Ок.
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19.06.2022 04:32 Відповісти
ще було б ліпше, аби визнати вже визнане свідомим світом, що йдеться про державу дебілів начолі з безголовим та скаженілим сортирним монстром.
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19.06.2022 00:48 Відповісти
А юридические последствия какие?
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19.06.2022 00:55 Відповісти
Давно пора.
СССР вырос на красном терроре, и Россия - "гарант мира" во всей красе.
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19.06.2022 00:55 Відповісти
"беларусь" - тебе вже нема....
є білокацапська, прикацаплена волость....
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19.06.2022 01:01 Відповісти
носочкі белие, носочкі белие - зуйня нікуди не уйшла....
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19.06.2022 01:06 Відповісти
чомусь хлопці знають за шо бьються... - і це не бубенець!
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19.06.2022 01:18 Відповісти
росія - сама і є терорист
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19.06.2022 04:22 Відповісти
Тільки я один перелякався що Кравчук воскрес?
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19.06.2022 04:56 Відповісти
ця слуга Кравчук і її сайт нахомутали.
Це мова йде про те, що питання визнання касапів країною терористом з понеділка розглядатиме профільний комітет у закордонних справах палати представників Конгресу США. А Ненсі Пелосі обіцяла не затримувати голосування позитивного висновку (ми не сумніваємось в такому) в очолюваній нею Палаті представників...
А Сенат Конгресу, якщо захоче - розглядатиме після Палати...

Короче, нахомутали по порядку і процедурі розгляду таких питань; а також сплутали Конгрес і його Сенат...
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19.06.2022 07:16 Відповісти
пля - америкоси явно на Цензор не заглядають.
Ми тут з 2014-го року про це пишемо - а вони тільки прокинулись.

ну - це краще чим ніколи...
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19.06.2022 07:52 Відповісти
раіся - це головний спонсор тероризму у світі.
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19.06.2022 09:57 Відповісти
 
 