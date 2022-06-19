США наступного тижня можуть розглянути визнання Росії країною-терористом, - Кравчук
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Наступного тижня Сенат США може розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У разі позитивного рішення, її передадуть для голосування в Палату Представників Конгресу США.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на прес-службу партії "Слуга народу" про це заявила народний депутат України Євгенія Кравчук.
Голова Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв. Перед голосуванням за постанову в Сенаті, спочатку її розгляне комітет у закордонних справах.
Топ коментарі
+21 Виталий Головченко
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+14 Eques Patriam
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Стаття 2.
1. расєйська федерація є державою-терористом
1. Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.
2. Політичний режим Російської Федерації є нацистським за своєю суттю і практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text
ну й ак ми вміемо?
До речі, чому ти хочеш, щоб ми забули, як ти по пеньках овоща бігав?
інакше діла не буде..
СССР вырос на красном терроре, и Россия - "гарант мира" во всей красе.
є білокацапська, прикацаплена волость....
Це мова йде про те, що питання визнання касапів країною терористом з понеділка розглядатиме профільний комітет у закордонних справах палати представників Конгресу США. А Ненсі Пелосі обіцяла не затримувати голосування позитивного висновку (ми не сумніваємось в такому) в очолюваній нею Палаті представників...
А Сенат Конгресу, якщо захоче - розглядатиме після Палати...
Короче, нахомутали по порядку і процедурі розгляду таких питань; а також сплутали Конгрес і його Сенат...
Ми тут з 2014-го року про це пишемо - а вони тільки прокинулись.
ну - це краще чим ніколи...