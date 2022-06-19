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війна (56581) Київська область (3133) комендантська година (178) Кулеба Олексій (136)

У Київській області військова комендатура проводитиме рейди щодо дотримання комендантської години, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

година,комендантська

Правоохоронці будуть контролювати дотримання комендантської години у Київській області, яка зараз триває з 23:00 до 05:00.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією по цьому питанню, аби контролювати безпеку Київщини вночі. Тож до 23-ї години приходимо додому та не створюємо собі зайвих проблем. Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких!" - розповів він.

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Топ коментарі
+5
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19.06.2022 13:18
+3
А скільки коштує бюджету один рейд по списанню бабок?
Ласкаво просимо до Кончі-Заспи та інших елітних котеджних містечок.
Тільки обережно, там мусорська охорона і ряжені космобольці. Можна і в табло отримати.
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19.06.2022 13:55
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А в самому Києві, який не є частиною області?
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19.06.2022 12:56 Відповісти
а в самому Киеві як криворогатих вимести - то буде чисте місто...
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19.06.2022 13:04 Відповісти
А Київ за межами області, шолі?
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19.06.2022 13:06 Відповісти
"занадто піспішаете" программер slow...
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19.06.2022 13:09 Відповісти
Так. В Україні є два міста республіканського підпорядкування - Севастополь (не входить до АРК) та Київ (не входить у Київську область).
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19.06.2022 13:36 Відповісти
уклонявців відбулавлених затримувати будуть? - чи те для охлоса?
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19.06.2022 13:17 Відповісти
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19.06.2022 13:18 Відповісти
В целом я кагбе и не против, но нахиба? Чтоб було?
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19.06.2022 13:45 Відповісти
А скільки коштує бюджету один рейд по списанню бабок?
Ласкаво просимо до Кончі-Заспи та інших елітних котеджних містечок.
Тільки обережно, там мусорська охорона і ряжені космобольці. Можна і в табло отримати.
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19.06.2022 13:55 Відповісти
Давно пора! Как и обращать внимание, откуда через пять минут после окончания комендантского часа на магистралях тысячи машин, неужто, все ночуют вдоль дорог
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19.06.2022 14:00 Відповісти
а може краще ці рейди на фронт відправити, коли немає вже чим зайнятися?
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19.06.2022 15:08 Відповісти
А зачем они на передке?
Ты бы доверял свою жизнь отбитому алкашу?
В 2014 мобилизация ничему не научила? Целые отделения алкашей и наркоманов.
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19.06.2022 15:32 Відповісти
в военной комендатуре и полиции одни алкаши?

ты сам чтоли бояры навернул? ты читал вообще о чем статья? ))))

или вам на мокше трезвым нельзя на работу? )
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20.06.2022 01:21 Відповісти
если во время рейда встретите Серожу Лещенко, выходящим из ночного клуба, знайте, он на задании, секретном, не чипайте це
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19.06.2022 15:52 Відповісти
 
 