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У Київській області військова комендатура проводитиме рейди щодо дотримання комендантської години, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Правоохоронці будуть контролювати дотримання комендантської години у Київській області, яка зараз триває з 23:00 до 05:00.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією по цьому питанню, аби контролювати безпеку Київщини вночі. Тож до 23-ї години приходимо додому та не створюємо собі зайвих проблем. Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких!" - розповів він.
Топ коментарі
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар19.06.2022 13:18
+3 Liya d21d54a3
показати весь коментар19.06.2022 13:55
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Ласкаво просимо до Кончі-Заспи та інших елітних котеджних містечок.
Тільки обережно, там мусорська охорона і ряжені космобольці. Можна і в табло отримати.
Ты бы доверял свою жизнь отбитому алкашу?
В 2014 мобилизация ничему не научила? Целые отделения алкашей и наркоманов.
ты сам чтоли бояры навернул? ты читал вообще о чем статья? ))))
или вам на мокше трезвым нельзя на работу? )