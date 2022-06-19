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Відома волонтерка Ксенія Бикова: Мій хворий на туберкульоз чоловік захищає Україну. Хвороба може перейти у відкриту форму, а "списувати" його не хочуть

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

мороз,олег,ксенія,бикова

Чоловік Ксенії Бикової Олег Мороз хворіє на туберкульоз. Комісія визнала його обмежено придатним до несення військової служби. Після пережитого в перші місяці війни запалення легень він не може без задишки піднятися на другий поверх. Але визнати його непридатним до служби лікарі згодні, лише якщо хвороба перейде у відкриту форму.

Про це Ксенія розповіла Цензор.НЕТ.

За словами жінки, її чоловік, ветеран АТО, 24 лютого пішов захищати Україну попри задавлені проблеми з легенями. Вже на фронті переніс запалення легенів - і отримав діагноз "туберкульоз".

Ксенія каже, що врятувати Олега можна було б, якби його перевели служити з Білої Церкви до рідних Горішніх Плавнів на Полтавщині. Там чоловік має лікаря-фтизіатра, у якого лікувався багато років, та міг би одержувати спеціальні ліки, яких не купиш в аптеках.

"Його можна було б перевести сюди, додому, щоб він був при військкоматі, тут би він лікувався. Це ж не просто лікування. Є такі ліки, "Червона зона" називаються, які отримують кожного тижня безкоштовно та за підписом. Він вже так лікувався у 2017 році протягом 6 місяців. А зараз він пройшов лікування в госпіталі, коли було запалення легень. На тому все й закінчилось", - розповіла вона.

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Але у військкоматі в Горишніх Плавнях, за словами жінки, відповіли, що переведення неможливе - немає місць. А у військовому шпиталі в Києві, де проходив лікування її чоловік, його погодилися визнати непридатним до несення служби, лише якщо туберкульоз перейде у відкриту форму, і Олег стане заразним та становитиме небезпеку для побратимів.

"Йому не можна перегріватись, йому не можна переохолоджуватись. Йому не можна взагалі важке підіймати, тому що це все може спровокувати відкриту форму. Він "відкриється", і всі, хто поряд, будуть заразними. Такими ж, як і він. Медицина це розуміє, тому його не відпускають нікуди з місця постійної дислокації", - каже Ксенія.

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Вона наголошує, що чоловік прагне служити Україні, але потребує лікування.

"Він же не відмовляється воювати, він хоче воювати. Він сам 24 лютого побіг, о 9 годині вже був біля військкомату. Таке сталось, ну, лікуйте. Так, це довго, це пів року, може, більше. Але ж це можна вилікувати. А коли буде відкрита форма, це зовсім інше лікування буде. Зараз ще можна вилікувати навіть вдома. Він ходив би за ліками та служив тут при військкоматі. Він не заразний. Але далі буде гірше, далі буде страшніше. Всі, хто поряд, всі будуть такими ж", - каже вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+54
З таким діагнозом нічого на війні робити.
Можна і самому тяжко захворіти і інших заразити.
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19.06.2022 16:39
+22
Читав я цю новину від неї особисто у фейсбуці.Що тут скажеш((З одного боку є ніби мільйон добровольців,певно й у відмінній формі,а з іншого людину хвору тримають на передовій.Невже інгалятор не є доказом,що непридатний для таких умов.Совковий підхід.Писала пані Оксана ,що не впевнена чи хоче залишатися в Україні після перемоги через совкізм та бюрократію.Цей випадок з тих,про який і сам Бутусов розповідав,що був на фронті й один солдат не ходить в бронежилеті,бо проблема з колінами та хребтом,вечором в окопі лежить на спеціальному килимку для спини(((
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19.06.2022 16:52
+19
Від здорового, мордатого корєша Зєлі Кошового, який сам вирушує воювати йому чи ні, не пованіваєт?

"Поки що воювати не збираюся", - актор студії "Квартал 95" Кошовий. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3348355
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19.06.2022 17:02
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А сегодня ещё день медика...
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19.06.2022 18:08 Відповісти
Підараси ВЛКомісії. Вони,там хворі з визначеннями придатності непридатноств. Хто читав перелік хвороб,з глузду зійде. Зокрема офіцери можуть бутт несповнарозумними й пригодними. ВЛК - цілковите блювотіння кацапо-совка
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19.06.2022 18:19 Відповісти
Ст. 2 пункти б)активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини; позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування, в) клінічно вилікуваний, г) залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій.
20.4. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає одну з таких постанов:
У воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.
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19.06.2022 18:42 Відповісти
Сам хоч читав?
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19.06.2022 18:45 Відповісти
Не певен, що його треба було відправляти на фронт. Можна бути корисним у теробороні (як варіант). А з туберкульозом (якщо до цього дійде) він встигне ще кількох заразити, поки комісують.
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19.06.2022 18:36 Відповісти
Приходить дядько 24 лютого до військомату і на медкомісії каже, що скарг на здоров'я не має, все норм. Його визнають придатним і відправляють у війська. В чому претензії до тих, хито його відправив ?
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19.06.2022 18:48 Відповісти
24-го лютого ніяких медкомісій не було. Їх не було ще тижня два. Я сам служу у воєнкоматі. Добровольці йшли валом, без всяких комісій. Понабирали масу людей з болячками, а тепер це все вилазить боком.
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19.06.2022 19:19 Відповісти
А с другой стороны, никто не знал на каком свете вообще страна, враг уже на подступах к Киеву и Харькву... какие еще могли быть медкомиссии ?
Другой вопрос , что сейчас , когда обстановка стабилизировалась , могли бы организовать плановое медобследование всех мобилизованных, и возможно какие то эксцессы могли бы исправить... каких то людей уже действительно отправить в запас, кого то пересместить в другие подразделения... Это большой обьем работы....
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19.06.2022 20:35 Відповісти
Ну, комісії були і вони працювіали як мають працювати. А от те, що перші тижні практично ніхто не скаржився на здоров'я, приховував свої хвороби, підтверджую. Сам з 24-го потрапив так до військомату служити
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20.06.2022 09:27 Відповісти
До медкомісії претензії. У чувака серйохні проблеми з легенями, які мають бути відображені в його мед. карті.
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19.06.2022 19:22 Відповісти
Я вам відкрию таємницю. Ніякої медкарти у військоматах немає. Людина самостійно має повідомити про скарги на здоров'я. Бо цивільний лікар з ВЛК не має доступу до історій хвороб військовозобов'язаних.
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20.06.2022 10:16 Відповісти
У радянські часи вони самі проводили обстеження - з півдесятка чи десяток лікарів щось пишуть, потім гововний все це дивиться та приймає рішення. Рентген, здається, там не робили, але легені слухали. Якщо серйозні проблеми, мали почути.
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20.06.2022 12:11 Відповісти
А шо, в Белой Церкви уже фронт открыли?
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19.06.2022 20:44 Відповісти
Дайте мужику работу в тылу, например вместо Арестовича, пусть лечиться ... А опытного боевого разведчика Люсю - на передовую.
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19.06.2022 22:08 Відповісти
"дуже доречна "стаття у день медичного працівника.Але медичні комісії при РТЦК та СП виносять свої рішення згідно діагнозів вказаних в актах обстеження та керуючись діючим наказом 402.і відповідних статей розкладу хвороб.Зараз воєнний час і воєнний станВій ськова служба передбачає різні роди військ і різні військові спеціальності(шофери поварі іт.д)І при розподілі враховуються прийняті статті.Також лікарі ВЛК немають жодного відношення до того де буде прходити службу військовозобовязаний уГорішніх плавнях чи у Великому кучурові.
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19.06.2022 22:11 Відповісти
Пані Оксана , в жодній країні світу , крім нашої, та московії , на військовий облік не беруть психічно хворих . Місто Сміла , Черкаська обл , замість знімати з обліку психічно хворих , які на другій групі інваладності роками , навпаки ставлять на облік . У мене знайомі , один з двома горбами теж поставили на облік , другий з хворобою Бехтерева . Як людині з двома горбами одіти бронік ? Або як служити психічно хворому , у якого особливі умови праці , який на психотропних препаратах ?? А якщо у психічно хворого станеться буде психоз , що потім робити , хто буде винний ??? Є перелік хвороб при яких знімють з обліку , але при цій владі закони не писані .
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19.06.2022 23:33 Відповісти
Дійсно є перелік хвороб при яких знімають з військового обліку і є відповідний наказ що це регламентує.Але є поняття знятий з військового обліку і виключений з військового обліку .У кожній конкретній ситуації треба розбиратися за місцем обліку.
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20.06.2022 00:15 Відповісти
Як розбиратися , якщо вони нікого слухати не хочуть ? У нас все місто в шоці --всі психічно хворі у нас на обліку , з повістками такого то числа з'явитися , ато кримінальна відповідальність . Це люди які на психотропних препаратах , вони на постійних гальмах , з них користі ніякої, а от шкоду можуть наробити , і собі , і іншим .
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20.06.2022 00:35 Відповісти
Что за бред я прочитал???? В Белой Церкви уроду плохо служить???? Ну знаю я места, где ВОЕВАТЬ надо, а не служить..сколько уродов, причем наглых, в стране(((((
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20.06.2022 05:31 Відповісти
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