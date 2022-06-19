Відома волонтерка Ксенія Бикова: Мій хворий на туберкульоз чоловік захищає Україну. Хвороба може перейти у відкриту форму, а "списувати" його не хочуть

Чоловік Ксенії Бикової Олег Мороз хворіє на туберкульоз. Комісія визнала його обмежено придатним до несення військової служби. Після пережитого в перші місяці війни запалення легень він не може без задишки піднятися на другий поверх. Але визнати його непридатним до служби лікарі згодні, лише якщо хвороба перейде у відкриту форму.

Про це Ксенія розповіла Цензор.НЕТ.

За словами жінки, її чоловік, ветеран АТО, 24 лютого пішов захищати Україну попри задавлені проблеми з легенями. Вже на фронті переніс запалення легенів - і отримав діагноз "туберкульоз".

Ксенія каже, що врятувати Олега можна було б, якби його перевели служити з Білої Церкви до рідних Горішніх Плавнів на Полтавщині. Там чоловік має лікаря-фтизіатра, у якого лікувався багато років, та міг би одержувати спеціальні ліки, яких не купиш в аптеках.

"Його можна було б перевести сюди, додому, щоб він був при військкоматі, тут би він лікувався. Це ж не просто лікування. Є такі ліки, "Червона зона" називаються, які отримують кожного тижня безкоштовно та за підписом. Він вже так лікувався у 2017 році протягом 6 місяців. А зараз він пройшов лікування в госпіталі, коли було запалення легень. На тому все й закінчилось", - розповіла вона.

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Але у військкоматі в Горишніх Плавнях, за словами жінки, відповіли, що переведення неможливе - немає місць. А у військовому шпиталі в Києві, де проходив лікування її чоловік, його погодилися визнати непридатним до несення служби, лише якщо туберкульоз перейде у відкриту форму, і Олег стане заразним та становитиме небезпеку для побратимів.

"Йому не можна перегріватись, йому не можна переохолоджуватись. Йому не можна взагалі важке підіймати, тому що це все може спровокувати відкриту форму. Він "відкриється", і всі, хто поряд, будуть заразними. Такими ж, як і він. Медицина це розуміє, тому його не відпускають нікуди з місця постійної дислокації", - каже Ксенія.

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Вона наголошує, що чоловік прагне служити Україні, але потребує лікування.

"Він же не відмовляється воювати, він хоче воювати. Він сам 24 лютого побіг, о 9 годині вже був біля військкомату. Таке сталось, ну, лікуйте. Так, це довго, це пів року, може, більше. Але ж це можна вилікувати. А коли буде відкрита форма, це зовсім інше лікування буде. Зараз ще можна вилікувати навіть вдома. Він ходив би за ліками та служив тут при військкоматі. Він не заразний. Але далі буде гірше, далі буде страшніше. Всі, хто поряд, всі будуть такими ж", - каже вона.