Українці зібрали 300 млн гривень на армію через "Дію", - Мінцифри

Від початку війни РФ проти України близько 280 тисяч українців відправили кошти на потреби ЗСУ за допомогою цифрового порталу "Дія". Загальна сума пожертв сягає 300 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначено, що через Дію на армію більш ніж 280 тисяч людей зібрали понад 300 млн грн.

"Завдяки вашим донатам фонд "Повернись живим" забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами для розмінування та іншою високоточною технікою", - сказано в повідомленні.

У Мінцифри закликають продовжувати зміцнювати армію фінансово і пояснюють, що зробити це можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску і реквізити картки.

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