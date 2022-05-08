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Українці зібрали 300 млн гривень на армію через "Дію", - Мінцифри

дія

Від початку війни РФ проти України близько 280 тисяч українців відправили кошти на потреби ЗСУ за допомогою цифрового порталу "Дія". Загальна сума пожертв сягає 300 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначено, що через Дію на армію більш ніж 280 тисяч людей зібрали понад 300 млн грн. 

"Завдяки вашим донатам фонд "Повернись живим" забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами для розмінування та іншою високоточною технікою", - сказано в повідомленні.

У Мінцифри закликають продовжувати зміцнювати армію фінансово і пояснюють, що зробити це можна за кілька кліків у Дії. Потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути Допомогти армії, ввести суму внеску і реквізити картки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці переказали на ЗСУ 554 млн грн з "єПідтримки"

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армія (3780) ЗСУ (7669) Дія (1142)


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а сколько средств вложили "асфальтоукладчики" суркисы,коломойский,фирташ с ахметовым в процентном исчисление от напиж. имеющегося ??????
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08.05.2022 17:23 Відповісти
Да, украинцы собрали деньги на армию, а вот клоун все деньги вбухал в дороги, а на армию хренушки.
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08.05.2022 17:29 Відповісти
Лично он ни копейки не дал на армию, потому что могут проследить где его деньги, в каких офшорах
.
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08.05.2022 17:52 Відповісти
Мало так, я думал больше. Это выходит около 9млн долларов, в рамках армии даже на 1 истребитель не хватит(
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08.05.2022 17:48 Відповісти
негусто...
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08.05.2022 18:44 Відповісти
А чому тільки про "Дію" постійно пишуть? Світ клином зійшовся? Дуже зручно відправляти гроші через Portmone, чому про це немає статистики? А ще можна безпосередньо через банки це робити. Краще б написали, скільки всього пожертв було на БФ "Повернись живим" помісячно. А ще є інші фонди - на будь-який смак. Щомісячна статистика мала би порадувати українців, простимулювати робити пожертви частіше. А ще було би дуже цікаво знати, на що саме пішли кошти.
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08.05.2022 20:39 Відповісти
 
 