Украинцы собрали 300 млн гривен на армию через "Дію", - Минцифры

С начала войны РФ против Украины около 280 тысяч украинцев отправили средства на нужды ВСУ с помощью цифрового портала "Дія". Общая сумма пожертвований составляет 300 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечено, что через Дію более 280 тысяч человек собрали на армию более 300 млн грн.

"Благодаря вашим донатам фонд "Вернись живым" обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой", - сказано в сообщении.

В Минцифры призывают продолжать укреплять армию финансово и объясняют, что сделать это можно в несколько кликов в "Дія" Нужно только зайти в приложение, на главном экране нажать "Помощь армии", ввести сумму взноса и реквизиты карты.

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