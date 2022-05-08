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Украинцы собрали 300 млн гривен на армию через "Дію", - Минцифры

дія

С начала войны РФ против Украины около 280 тысяч украинцев отправили средства на нужды ВСУ с помощью цифрового портала "Дія". Общая сумма пожертвований составляет 300 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечено, что через Дію  более 280 тысяч человек собрали на армию более 300 млн грн.

"Благодаря вашим донатам фонд "Вернись живым" обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой", - сказано в сообщении.

В Минцифры призывают продолжать укреплять армию финансово и объясняют, что сделать это можно в несколько кликов в "Дія" Нужно только зайти в приложение, на главном экране нажать "Помощь армии", ввести сумму взноса и реквизиты карты.

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армия (8503) ВСУ (6695) Дія (426)


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а сколько средств вложили "асфальтоукладчики" суркисы,коломойский,фирташ с ахметовым в процентном исчисление от напиж. имеющегося ??????
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08.05.2022 17:23 Ответить
Да, украинцы собрали деньги на армию, а вот клоун все деньги вбухал в дороги, а на армию хренушки.
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08.05.2022 17:29 Ответить
Лично он ни копейки не дал на армию, потому что могут проследить где его деньги, в каких офшорах
.
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08.05.2022 17:52 Ответить
Мало так, я думал больше. Это выходит около 9млн долларов, в рамках армии даже на 1 истребитель не хватит(
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08.05.2022 17:48 Ответить
негусто...
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08.05.2022 18:44 Ответить
А чому тільки про "Дію" постійно пишуть? Світ клином зійшовся? Дуже зручно відправляти гроші через Portmone, чому про це немає статистики? А ще можна безпосередньо через банки це робити. Краще б написали, скільки всього пожертв було на БФ "Повернись живим" помісячно. А ще є інші фонди - на будь-який смак. Щомісячна статистика мала би порадувати українців, простимулювати робити пожертви частіше. А ще було би дуже цікаво знати, на що саме пішли кошти.
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08.05.2022 20:39 Ответить
 
 