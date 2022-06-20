Польща протягом багатьох років перебуває під прицілом Росії, - речник спецслужб Жарин

РФ намагається переконати Захід та російське суспільство, що Польща повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.

Про це у Twitter повідомив прессекретар міністра-координатора спецслужб республіки Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку", - зазначив він.

За словами Жарина, Росія намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктивність, не повинна сприйматися серйозно союзниками і повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.

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