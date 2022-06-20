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Польща протягом багатьох років перебуває під прицілом Росії, - речник спецслужб Жарин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,путін

РФ намагається переконати Захід та російське суспільство, що Польща повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.

Про це у Twitter повідомив прессекретар міністра-координатора спецслужб республіки Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку", - зазначив він.

За словами Жарина, Росія намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктивність, не повинна сприйматися серйозно союзниками і повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Jeszcze Polska nie zginęła !!! Слава Україні, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
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20.06.2022 02:36
+27
Это Москва - серая зона между Западом и Китаем.
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20.06.2022 02:43
+20
Та їм "насрать" - що то є якась столиця! Не дісталася їм - значить хай не дістається нікому! Та й те, що їм дістається, вони у "сральник" перетворюють! Колись говорив з одною старою жінкою Вона у госпіталі медсестрою працювала Її батько потрапив служить після 1945-го в Тоёхару (тепер - Южно-Сахалінськ) Як вона хвалила тодішнє місто! Чисто, культурно, красиво! А потім у 80-ті поїхала на зустріч однокласників Так казала, що такого "срачу" давно не бачила До мене у 2013 родичі з Волгограду приїжджали так все розпитували, що у нас за свято в місті буде - вулиці чисто прибрані! Кажу що у нас завжди так - не вірили!
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20.06.2022 05:42
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С*ки *бані. Мало їм було в 1939 ділити, так ще й в 2022 збираються ділити між НАТО та Россією
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20.06.2022 02:14 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginęła !!! Слава Україні, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
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20.06.2022 02:36 Відповісти
А також хабадському кремлю, який накручує московітів на війну
з усім світом.
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20.06.2022 02:46 Відповісти
Цілковито підтримую! Рамено до рамена! Слава Україні! Польща незгинела!!
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20.06.2022 07:03 Відповісти
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20.06.2022 02:42 Відповісти
чмо сочинское вторит медвепуту
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20.06.2022 02:50 Відповісти
Ця проросійська падла ще добре наварилася на Абрамовичі, Абрамович урятував 400.000 українців за твердженнями Арахамії. А зараз через санкції він рятувати українців більше не може, як арахаія стверджує, кажуть, що за хорошу статтю про нього Абрамович виклав 50 млн доларів якомусь американському університету хабар і вони зізналися в цьому. Цікаво, скільки ж ця падла Арахамія заробила на Абрамовичу.
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20.06.2022 03:30 Відповісти
Питання вірне, тільки інститут ізраїльський..
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20.06.2022 06:21 Відповісти
Абхамович виник як фін. супрові Єльцина,й був фін.гаратом при передачі влади до хла. й можливо має виходи до розміщення грошви спиз...ної кпрсом ( 3 річних бюджети) під час Павлівської реформи. Абрамович надто серйозна лялька,тому й довго живе(незачищають)
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20.06.2022 07:10 Відповісти
Там некажуть,там був скандал з визнанням й виправданнями
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20.06.2022 07:12 Відповісти
Это Москва - серая зона между Западом и Китаем.
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20.06.2022 02:43 Відповісти
Спочатеу загнати на місце. Потім дезінтегрувати
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20.06.2022 07:14 Відповісти
якщо ми не знищимо місто Белгород то вони знищать до кінця літа місто Харків ..
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20.06.2022 03:13 Відповісти
Вони ж нерозуміють, що нищать першу РАДЯНСЬКУ столицю України.
Новий Харків буде як Філадельфія чи Бостон.
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20.06.2022 03:57 Відповісти
Та їм "насрать" - що то є якась столиця! Не дісталася їм - значить хай не дістається нікому! Та й те, що їм дістається, вони у "сральник" перетворюють! Колись говорив з одною старою жінкою Вона у госпіталі медсестрою працювала Її батько потрапив служить після 1945-го в Тоёхару (тепер - Южно-Сахалінськ) Як вона хвалила тодішнє місто! Чисто, культурно, красиво! А потім у 80-ті поїхала на зустріч однокласників Так казала, що такого "срачу" давно не бачила До мене у 2013 родичі з Волгограду приїжджали так все розпитували, що у нас за свято в місті буде - вулиці чисто прибрані! Кажу що у нас завжди так - не вірили!
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20.06.2022 05:42 Відповісти
А вони вже не вперше намагаються знищити Харків як українське місто. У ХІХ-поч. ХХ ст. Харків був одним із найбільших центрів українського національного і політичного життя. У ХХ ст. совєти провели серйозну політичну та культурну зачистку у Харкові і розраховували "осовєтити" його.
Що вони не можуть підкорити чи зросійщити, вони тупо намагаються стерти з лиця землі. Тактика варварів і орди.
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20.06.2022 09:40 Відповісти
Потрібно займатися...,вони вже шухер підняли,тому сам Бог велів:- навісним з вертикальним входо,ідентифіеатори на посилках підчистити
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20.06.2022 07:17 Відповісти


Dagon

@Dagon04790320

·
11h

Я в шоке. Уже пошёл 115 день когда твиритянин посылает один и тот же текст !!! Он просит снять Зюзю бабло со своих многочисленных офшоров и отправить пять рублей в помощь Украинской армии. Ни одного ответа от Зюзи - нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 03:20 Відповісти
Аха,чекай від евхрейськай мальчик. Мальчик астался,шоб поиметь,мальчик нелох
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20.06.2022 07:20 Відповісти
Це москалі просять, щоб поляки допомогли нам прикрити небо над Україною (ПВО та авіацією).
Все буде добре.
Слава ЗСУ!!!
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20.06.2022 03:22 Відповісти
Вони,такі прості:- вважають,що при розтягуванні простирадла,їх непотягне...Недолугі довбенятка розраховували на загальний(тихий) переляк. Наша справа,аби отримали загальне омерхіння й відразу!
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20.06.2022 07:23 Відповісти
Вони не тільки на Польщу зазихают, а також на Чехію, Словенію, Словакію та страни Балтии , і все що можуть під себе підмяти.
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20.06.2022 03:33 Відповісти
Так,де з'явилася рязанська ряха,там життя небуде... Європою їх зазіхання необмежуються
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20.06.2022 07:26 Відповісти
Так вони від ідеї світового імперіалізму й не відходили.

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20.06.2022 10:36 Відповісти
Маньяк теж зазіхає, але не факт, що може.
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20.06.2022 04:00 Відповісти
Для цього потрібно відтяти кінець й влаштувати добрячу глазунню:- яйця на сковорідку,а оченятка,самі,повилазять
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20.06.2022 07:28 Відповісти
Ну, взагалі-то - це ***** знаходиться під прицілом у поляків, бо у Варшаві на кожній зупинці висить портрет ***** перекреслений червоним та виглядає як мішень. Так і хочеться по ньому чимось стрільнути.
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20.06.2022 05:59 Відповісти
Дієва відповідь:- одностайна відровідь:, плечем до плеча
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20.06.2022 07:30 Відповісти
Польша как серая зона это у них промежуточный этап.
Они еще в 1945 году взяв Берлин рассматривали вопрос идти завоевывать всю Европу. Что их отвернуло от этого мне неизвестно. Похоже, что сейчас этот вопрос у них возник снова.
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20.06.2022 06:10 Відповісти
Они считают, что все что они могут взять это ихнее. Они могут останавливаться только на какое-то время.
Это не только Путин такой, это народ у них такой.
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20.06.2022 06:14 Відповісти
Орда є орда...
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20.06.2022 06:51 Відповісти
Не називайте збіговисько непотребу народом. Це арифметичнн поєднання генетичних рокидьків
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20.06.2022 07:32 Відповісти
Есть люди маньяки. А может ли быть народ маньяком? Наверно может.
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20.06.2022 06:17 Відповісти
Скорше стадо *****...х
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20.06.2022 07:33 Відповісти
Этого следовало ожидать. Поляки для кацапов такой же ,,братский" народ, как и украинцы. Только зря русня рот раззевает. Рашка здохнет раньше
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20.06.2022 06:46 Відповісти
V Polse stojat amerikanskije vojska i ix mnogo stob raska dumala napast.Sama armija Polsi uze zdealala serioznyje zakupki texniki a kotoroj sami kacapo mozet tolko pomectat.Samolioti F-35 kotoryje realno mozet otbombyt kreml,Himars sistemi kotoryje u nix bjiot na rostojanije 500km ,takze kotoryje mogut streliat i raketami dalnostiu do 1500km.Realno Polsa mozet polucit i giperzvukovyje raketi ot statov takze kak i vsio ot nix polucajet.
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20.06.2022 07:42 Відповісти
і рашистськи приціл на Польщу називався Меркель.
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20.06.2022 08:51 Відповісти
У мавзолейного таракана пупок развязался...в Украине...с советским хламом хотел взять Киев за 2 дня...по словам Марго Симоньян...
Вояки сраные...
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20.06.2022 10:07 Відповісти
 
 