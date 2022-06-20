Польща протягом багатьох років перебуває під прицілом Росії, - речник спецслужб Жарин
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РФ намагається переконати Захід та російське суспільство, що Польща повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.
Про це у Twitter повідомив прессекретар міністра-координатора спецслужб республіки Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку", - зазначив він.
За словами Жарина, Росія намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктивність, не повинна сприйматися серйозно союзниками і повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.
Топ коментарі
+29 Antimoskal Antimoskal
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з усім світом.
Новий Харків буде як Філадельфія чи Бостон.
Що вони не можуть підкорити чи зросійщити, вони тупо намагаються стерти з лиця землі. Тактика варварів і орди.
Dagon
@Dagon04790320
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11h
Я в шоке. Уже пошёл 115 день когда твиритянин посылает один и тот же текст !!! Он просит снять Зюзю бабло со своих многочисленных офшоров и отправить пять рублей в помощь Украинской армии. Ни одного ответа от Зюзи - нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все буде добре.
Слава ЗСУ!!!
Они еще в 1945 году взяв Берлин рассматривали вопрос идти завоевывать всю Европу. Что их отвернуло от этого мне неизвестно. Похоже, что сейчас этот вопрос у них возник снова.
Это не только Путин такой, это народ у них такой.
Вояки сраные...