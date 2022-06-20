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Від початку війни з України виїхали понад 7,7 млн людей, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

З України від початку війни по 16 червня виїхало 7,704 млн осіб, повернулися – 2,559 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство внутрішніх справ України повідомляє в Телеграмі.

У МВС нагадали, що 20 червня, за резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2001 року, відзначається Всесвітній день біженців.

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього року до величезної кількості цих людей по всьому світу додалися мільйони біженців-українців.

"Люди втікали та продовжують втікати від небезпеки, від вибухів та обстрілів, від озброєних та жорстоких злочинців, для яких людське життя нічого не вартує", - йдеться в повідомленні.

У Європі, станом на 16 червня, 3,207 млн біженців з України зареєстровані на тимчасовий захист або в подібних національних програмах захисту.

Також, за даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців від 16 червня, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як повернулися – 2,559 млн.

Читайте: 3,4 млн біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Європі, - ООН

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Це катастрофа для країни.....
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20.06.2022 13:37
+2
Благослови Боже біженців З України та прибудь з ними!
Амінь Господи,
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20.06.2022 13:23
+2
Руїна за 30 років правління мафії олігархів в Україні.
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20.06.2022 13:41
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Благослови Боже біженців З України та прибудь з ними!
Амінь Господи,
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20.06.2022 13:23 Відповісти
хорошими дорогами
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20.06.2022 13:29 Відповісти
Якби знав, що така фігня буде з кордонами хрєн би я вернувся в Україну із Польщі
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20.06.2022 13:34 Відповісти
попався?
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20.06.2022 13:52 Відповісти
Це катастрофа для країни.....
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20.06.2022 13:37 Відповісти
Якщо 15 міліонів людей залишилось то це ще добре.
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20.06.2022 13:40 Відповісти
Руїна за 30 років правління мафії олігархів в Україні.
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20.06.2022 13:41 Відповісти
Села та містечка ще до війни були безлюдні а тепер і великі міста пустіють.
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20.06.2022 13:43 Відповісти
Скоро не працювати.не воювати не буде кому....
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20.06.2022 13:45 Відповісти
Ще рік в такому руслі і під майбутьнім Української нації можно буде поставити знак питання....
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20.06.2022 13:52 Відповісти
Будемо чесні, зараз кожна країна прагне сказати, що вони дали прихисток якомога більшої кількості людей
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20.06.2022 13:58 Відповісти
Ага,особливо для молодих жінок і дівчат......
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20.06.2022 14:04 Відповісти
Це велике горе для України, що стільки людей поїхало.

Реано не повернуться ніколи мільйони 3
тобто зараз Ураїна це 30 млн
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20.06.2022 18:48 Відповісти
 
 