С начала войны из Украины выехали более 7,7 млн человек, - МВД
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Из Украины с начала войны по 16 июня выехало 7,704 млн человек, вернулись – 2,559 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство внутренних дел сообщает в Телеграме.
В МВД напомнили, что 20 июня, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2001 года, отмечается Всемирный день беженцев.
В результате полномасштабного вторжения России в Украину в этом году к огромному количеству этих людей по всему миру добавились миллионы беженцев-украинцев.
"Люди убегали и продолжают убегать от опасности, взрывов и обстрелов, от вооруженных и жестоких преступников, для которых человеческая жизнь ничего не стоит", - говорится в сообщении.
В Европе, по состоянию на 16 июня, 3,207 млн. беженцев из Украины зарегистрированы на временную защиту или в подобных национальных программах защиты.
Также, по данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев от 16 июня, из Украины с начала войны выехало 7,704 млн человек, в то время как вернулись 2,559 млн.
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Амінь Господи,
Реано не повернуться ніколи мільйони 3
тобто зараз Ураїна це 30 млн