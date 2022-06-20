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С начала войны из Украины выехали более 7,7 млн человек, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Из Украины с начала войны по 16 июня выехало 7,704 млн человек, вернулись – 2,559 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство внутренних дел сообщает в Телеграме.

В МВД напомнили, что 20 июня, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2001 года, отмечается Всемирный день беженцев.

В результате полномасштабного вторжения России в Украину в этом году к огромному количеству этих людей по всему миру добавились миллионы беженцев-украинцев.

"Люди убегали и продолжают убегать от опасности, взрывов и обстрелов, от вооруженных и жестоких преступников, для которых человеческая жизнь ничего не стоит", - говорится в сообщении.

В Европе, по состоянию на 16 июня, 3,207 млн. беженцев из Украины зарегистрированы на временную защиту или в подобных национальных программах защиты.

Также, по данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев от 16 июня, из Украины с начала войны выехало 7,704 млн человек, в то время как вернулись 2,559 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3,4 млн беженцев из Украины получили статус временной защиты в Европе, - ООН
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Топ комментарии
+3
Це катастрофа для країни.....
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20.06.2022 13:37
+2
Благослови Боже біженців З України та прибудь з ними!
Амінь Господи,
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20.06.2022 13:23
+2
Руїна за 30 років правління мафії олігархів в Україні.
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20.06.2022 13:41
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Благослови Боже біженців З України та прибудь з ними!
Амінь Господи,
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20.06.2022 13:23 Ответить
хорошими дорогами
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20.06.2022 13:29 Ответить
Якби знав, що така фігня буде з кордонами хрєн би я вернувся в Україну із Польщі
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20.06.2022 13:34 Ответить
попався?
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20.06.2022 13:52 Ответить
Це катастрофа для країни.....
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20.06.2022 13:37 Ответить
Якщо 15 міліонів людей залишилось то це ще добре.
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20.06.2022 13:40 Ответить
Руїна за 30 років правління мафії олігархів в Україні.
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20.06.2022 13:41 Ответить
Села та містечка ще до війни були безлюдні а тепер і великі міста пустіють.
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20.06.2022 13:43 Ответить
Скоро не працювати.не воювати не буде кому....
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20.06.2022 13:45 Ответить
Ще рік в такому руслі і під майбутьнім Української нації можно буде поставити знак питання....
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20.06.2022 13:52 Ответить
Будемо чесні, зараз кожна країна прагне сказати, що вони дали прихисток якомога більшої кількості людей
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20.06.2022 13:58 Ответить
Ага,особливо для молодих жінок і дівчат......
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20.06.2022 14:04 Ответить
Це велике горе для України, що стільки людей поїхало.

Реано не повернуться ніколи мільйони 3
тобто зараз Ураїна це 30 млн
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20.06.2022 18:48 Ответить
 
 