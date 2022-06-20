До Лисичанська обмежать в’їзд

Найближчим часом до Лисичанська на Луганщині обмежать в’їзд. Цивільних не пускатимуть взагалі, волонтерів - обмежать.

Про це "Громадському радіо" розповів новопризначений голова місцевої військової адміністрації Валерій Шибіко, інформує Цензор.НЕТ.

"Почнуться активні бойові дії. Переміщення місцевих наражає їх на дуже серйозну небезпеку. Тому ми будемо робити все, щоб цього не сталося. Ми готуємо розпорядження і як завершимо — оголосимо", — заявив Шибіко.

За його словами, в документі буде прописана заборона в’їзду певних груп цивільних та обмежений в’їзд усіх волонтерів.

"Будуть заїжджати лише ті волонтери, з якими ми постійно працюємо, в яких ми впевнені. Всі інші будуть нам допомагати умовно в Дніпрі. Будуть передавати вантаж, а ми перевозитимемо далі", — сказав голова адміністрації.

Читайте: Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, - Гайдай

Також він наголосив на тому, що наразі місто щодня потужно обстрілюють, але паніки серед керівництва немає.

"Ніякої паніки ні в кого немає. Є військове керівництво, яке поставило ряд задач, які ми будемо виконувати. Є робота, її всі роблять, тому я вважаю, що немає ніяких проблем. Які будуть перспективи в Лисичанська? Поки йдуть активні бойові дії, то тут не буде життя", — заявив Шибіко.