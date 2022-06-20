В Лисичанск ограничат въезд

В ближайшее время в Лисичанск на Луганщине ограничат въезд. Гражданских не будут пускать вообще, волонтеров - ограничат.

Об этом "Громадському радіо" рассказал новоназначенный глава местной военной администрации Валерий Шибико, информирует Цензор.НЕТ.

"Начнутся активные боевые действия. Перемещение местных подвергает их очень серьезной опасности. Поэтому мы будем делать все, чтобы этого не произошло. Мы готовим распоряжение и как завершим — объявим", — заявил Шибико.

По его словам, в документе будет прописан запрет въезда определенных групп гражданских и ограниченный въезд всех волонтеров.

"Будут заезжать только те волонтеры, с которыми мы постоянно работаем, в которых мы уверены. Все остальные будут нам помогать условно в Днепре. Будут передавать груз, а мы будем перевозить дальше", - сказал глава администрации.

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Также он отметил, что сейчас город ежедневно мощно обстреливают, но паники среди руководства нет.

"Никакой паники ни у кого нет. Есть военное руководство, которое поставило ряд задач, которые мы будем выполнять. Есть работа, ее все делают, поэтому я считаю, что нет никаких проблем. Какие будут перспективы у Лисичанска? Пока идут активные боевые действия, то здесь не будет жизни", - заявил Шибико.