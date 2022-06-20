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У Старобільську окупанти намагаються зігнати аграріїв у колгосп, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

колхоз

Російські окупанти в Старобільську Луганської області намагаються зігнати місцевих аграріїв у колгосп.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначено, що у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній.

"Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення "нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства". Колишнім співробітникам пояснюють, що в разі повернення на роботу, їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів (менше 5 тис. гривень)", - сказано в повідомленні.

Ті з аграріїв, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня.

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Топ коментарі
+38
вєрнулі свой 1980-ий, красаучікі, і піструн у діда тепер буде стояти, і цицьки у бабки, як прі таваріще брєжнєвє, і мамка принесе дамой пєчєньє до чаю
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20.06.2022 18:59
+33
Вот это поворот. От частной собственности на землю до колхоза. Вот и весь ответ фермерам луганщины какая разница. А могли сами 10 бригад сформировать обуть , одеть и ещё танков и гаубиц купить. Они отвечают что при любой власти можно жить - живите.
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20.06.2022 19:08
+24
Все що розуміють кацапи в сільському господарстві, це як розкуркулювати і розстрілювати.
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20.06.2022 19:07
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вєрнулі свой 1980-ий, красаучікі, і піструн у діда тепер буде стояти, і цицьки у бабки, як прі таваріще брєжнєвє, і мамка принесе дамой пєчєньє до чаю
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20.06.2022 18:59 Відповісти
В 30-ті
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20.06.2022 19:02 Відповісти
Спічкі по 1 кАпєйкє і стакан нікто нє вАрАвал...
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20.06.2022 19:05 Відповісти
І стакан тхнув дікалоном.
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20.06.2022 19:12 Відповісти
А хто не погодиться, вишлють на Сибір.
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20.06.2022 19:01 Відповісти
А, Вам не нравится Работать за трудодни или палочки в журнальчике у предсндателя? Так ви антисоветчик? Так вы враг советской власти? Так вы против народа? И на выборы пойдёте если там будет больше одного кандидата? А из одного выбирать не хотите? Так в вы сволочь, а не товарищ! И вам теперь дорога в Гулаг. В лагеря, на нары. Может и перевоспитаешься. Может думать начнёшь
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20.06.2022 19:41 Відповісти
Враховуючі що тракторист отримував 30-40кгн. це привабливо
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20.06.2022 19:05 Відповісти
Все що розуміють кацапи в сільському господарстві, це як розкуркулювати і розстрілювати.
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20.06.2022 19:07 Відповісти
Вот это поворот. От частной собственности на землю до колхоза. Вот и весь ответ фермерам луганщины какая разница. А могли сами 10 бригад сформировать обуть , одеть и ещё танков и гаубиц купить. Они отвечают что при любой власти можно жить - живите.
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20.06.2022 19:08 Відповісти
золотіслова
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20.06.2022 19:34 Відповісти
история делает вековой виток.... война... чума... коллективизация... Голодомор... ГУЛАги... дохлый сталин в своей моче.... культ личности...
перелистнуть бы пару страниц - шобы уже ... сейчас... дохлый вошдь в своей моче.... и тишина !!!
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20.06.2022 19:08 Відповісти
...і ніфіга... Бо ще 140 мільйонів куйл, які ненавидять все і всіх навколо, навіть рідних дітей, продовжують існування...
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20.06.2022 19:54 Відповісти
так ...все так але і 190 млн совєцьких теж обожнювали свого сраліна (тільки одиниці ненавиділи і боролись не за владу а за Волю)...сумні аналогії...та якщо ***** так копіює минуле, можливо й насправді нема в них ніякого світлого майбутнього...та вже точно проср*ли сьогодення...
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20.06.2022 20:22 Відповісти
Не було там ніяких "одиниць", бо мали мільйони дисинентів та політв'язнів... В ГУЛАзі хто сидів? УПА *башила совків до 1956 року... Ото ж...
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20.06.2022 20:47 Відповісти
Ну от і "кріпосне право" замаячило на горизонті!
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20.06.2022 19:09 Відповісти
Працюватимуть за трудодні.
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20.06.2022 19:15 Відповісти
Хотіли совок назад - отримайте.
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20.06.2022 19:11 Відповісти
Ну, а что сразу не крепостное право? Впрочем, разница невилика...
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20.06.2022 19:17 Відповісти
А что это как не крепостное право? Отобрали украинские паспорта, отобрали дома и землю и заставили работать считай за трудодни. А все мужское население забирают на войну.
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20.06.2022 19:21 Відповісти
Так и я про что.
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20.06.2022 19:48 Відповісти
А всьо мужскоє насєлєніє чим до того думало - дупою ? Думаю що прихід кацапів вони витанцьовували як сєвастопольскій марячок , жаліти цих особистостей не варто , їх на війну забирають та вони чомусь не у полон здаються а з автоматами проти ЗСУ біжать .
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21.06.2022 01:26 Відповісти
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20.06.2022 19:21 Відповісти
путян ввяді вайска...
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20.06.2022 19:31 Відповісти
Голод - основний інструмент експлуатації жидобільшовиків. Німецькі окупанти просто вмлівали від совєцьких колгоспів - навіть їм такий рівень експлуатації був не до снаги. А тут все вже було готово... В 1979 році Київ "читили" від ********* та кримінальників перед олімпіадою. Я як "малолєтка" за якусь бійку був на обліку в участкового і він запропонував поїхати "на перевиховання" з будевельним загоном інституту культури в село Надеждовка Чаплинського району на будівництво корівників і збір урожаю. У мені дід академік ВАСХНІЛ, батько доктор сільськогосподарських наук в сільскогосподарської академії і мені лежала пряма дорога в сільгоспакадемію. От я і вирішив спробувати сільске життя та працю. Спробував. За 52 трудодні іноді в діві зміни, бо я сам просився на всі без винятку види робіт - від будівництва до збору кавунів і пресування силосу бульдозером - язаробив 28 совєцьких карбованці., грамоту і значок "Ударнік комуністічєского труда". Приїхав додому, поклав на стіл перед батьками 25 карбованці і безапеляційно заявив що ноги моєї в сільському господарстві не буде ніколи бо там всі крадуть, пропивають усе до чого лапи дотягуються і селяни в колгоспах живуть як рабиЮ яким тільки в 1974 році почали видавати паспорти...
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20.06.2022 19:39 Відповісти
Большовіки не мають національність ти як той цап, що базлає :бій ж… спАсАй раисюшку!
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21.06.2022 00:10 Відповісти
Пісюна у колгоспного бугая смоктати,орки! Він же,отой пісюн,вам на комірець! Колгоспів захотіли,нелюди!!!
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20.06.2022 19:40 Відповісти
"закон о трёх колосках" - с началом уборочной.
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20.06.2022 19:42 Відповісти
Інвентаризація, колективізація..ппц..дратуй дежавю...завозьте Леніна на броньовичку...отець народів Сталін..1920 разпочинаємо
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20.06.2022 19:53 Відповісти
На Запоріжжі коза підірвала окупантів.
https://glavcom.ua/country/incidents/na-zaporizhzhi-koza-pidirvala-kilkoh-okupantiv-854442.html
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20.06.2022 19:58 Відповісти
Крепка броня и танки наши быстры!
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20.06.2022 20:06 Відповісти
кацапстан=совок=фашизм
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20.06.2022 20:25 Відповісти
"Срущий мир" в 21 веке не способен предложить ничего, кроме убогого Совка 30-х годов. Иди за русским военным кораблем, "срущий мир".
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20.06.2022 20:46 Відповісти
Хах. Скоро з вишів будуть формувати прод бригади на "відпочинок"
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20.06.2022 21:11 Відповісти
загоняют в сталинские времена!
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20.06.2022 21:40 Відповісти
Вчіться.

Через все це у виховних цілях потім треба буде прогнати росіян, але зробити їм в десяток раз гірше щоб точно ці ідіоти зрозуміли за що, або здохли.
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21.06.2022 02:15 Відповісти
 
 