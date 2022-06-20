РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5812 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
7 511 35
Луганщина (6247) оккупация (9519) разведка (4005) колхоз (5) Старобельск (13)

В Старобельске оккупанты пытаются согнать аграриев в колхоз, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колхоз

Российские оккупанты в Старобельске Луганской области пытаются согнать местных аграриев в колхоз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны.

Отмечено, что во временно оккупированном Старобельске Луганской области оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний.

"Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий - создание "нового сельскохозяйственного предприятия, по принципу коллективного хозяйства". Бывшим сотрудникам объясняют, что в случае возвращения на работу их заработная плата не будет превышать 10 тыс. российских рублей (менее 5 тыс. гривен)", – сказано в сообщении.

Те из аграриев, которые согласятся на такие условия, должны вернуться на рабочие места к июню и принять российское гражданство к сентябрю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты снова перенесли присоединение захваченных территорий к РФ, - разведка
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+38
вєрнулі свой 1980-ий, красаучікі, і піструн у діда тепер буде стояти, і цицьки у бабки, як прі таваріще брєжнєвє, і мамка принесе дамой пєчєньє до чаю
показать весь комментарий
20.06.2022 18:59
+33
Вот это поворот. От частной собственности на землю до колхоза. Вот и весь ответ фермерам луганщины какая разница. А могли сами 10 бригад сформировать обуть , одеть и ещё танков и гаубиц купить. Они отвечают что при любой власти можно жить - живите.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:08
+24
Все що розуміють кацапи в сільському господарстві, це як розкуркулювати і розстрілювати.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вєрнулі свой 1980-ий, красаучікі, і піструн у діда тепер буде стояти, і цицьки у бабки, як прі таваріще брєжнєвє, і мамка принесе дамой пєчєньє до чаю
показать весь комментарий
20.06.2022 18:59 Ответить
В 30-ті
показать весь комментарий
20.06.2022 19:02 Ответить
Спічкі по 1 кАпєйкє і стакан нікто нє вАрАвал...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:05 Ответить
І стакан тхнув дікалоном.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:12 Ответить
А хто не погодиться, вишлють на Сибір.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:01 Ответить
А, Вам не нравится Работать за трудодни или палочки в журнальчике у предсндателя? Так ви антисоветчик? Так вы враг советской власти? Так вы против народа? И на выборы пойдёте если там будет больше одного кандидата? А из одного выбирать не хотите? Так в вы сволочь, а не товарищ! И вам теперь дорога в Гулаг. В лагеря, на нары. Может и перевоспитаешься. Может думать начнёшь
показать весь комментарий
20.06.2022 19:41 Ответить
Враховуючі що тракторист отримував 30-40кгн. це привабливо
показать весь комментарий
20.06.2022 19:05 Ответить
Все що розуміють кацапи в сільському господарстві, це як розкуркулювати і розстрілювати.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:07 Ответить
Вот это поворот. От частной собственности на землю до колхоза. Вот и весь ответ фермерам луганщины какая разница. А могли сами 10 бригад сформировать обуть , одеть и ещё танков и гаубиц купить. Они отвечают что при любой власти можно жить - живите.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:08 Ответить
золотіслова
показать весь комментарий
20.06.2022 19:34 Ответить
история делает вековой виток.... война... чума... коллективизация... Голодомор... ГУЛАги... дохлый сталин в своей моче.... культ личности...
перелистнуть бы пару страниц - шобы уже ... сейчас... дохлый вошдь в своей моче.... и тишина !!!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:08 Ответить
...і ніфіга... Бо ще 140 мільйонів куйл, які ненавидять все і всіх навколо, навіть рідних дітей, продовжують існування...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:54 Ответить
так ...все так але і 190 млн совєцьких теж обожнювали свого сраліна (тільки одиниці ненавиділи і боролись не за владу а за Волю)...сумні аналогії...та якщо ***** так копіює минуле, можливо й насправді нема в них ніякого світлого майбутнього...та вже точно проср*ли сьогодення...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:22 Ответить
Не було там ніяких "одиниць", бо мали мільйони дисинентів та політв'язнів... В ГУЛАзі хто сидів? УПА *башила совків до 1956 року... Ото ж...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:47 Ответить
Ну от і "кріпосне право" замаячило на горизонті!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:09 Ответить
Працюватимуть за трудодні.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:15 Ответить
Хотіли совок назад - отримайте.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:11 Ответить
Ну, а что сразу не крепостное право? Впрочем, разница невилика...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:17 Ответить
А что это как не крепостное право? Отобрали украинские паспорта, отобрали дома и землю и заставили работать считай за трудодни. А все мужское население забирают на войну.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:21 Ответить
Так и я про что.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:48 Ответить
А всьо мужскоє насєлєніє чим до того думало - дупою ? Думаю що прихід кацапів вони витанцьовували як сєвастопольскій марячок , жаліти цих особистостей не варто , їх на війну забирають та вони чомусь не у полон здаються а з автоматами проти ЗСУ біжать .
показать весь комментарий
21.06.2022 01:26 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:21 Ответить
путян ввяді вайска...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:31 Ответить
Голод - основний інструмент експлуатації жидобільшовиків. Німецькі окупанти просто вмлівали від совєцьких колгоспів - навіть їм такий рівень експлуатації був не до снаги. А тут все вже було готово... В 1979 році Київ "читили" від ********* та кримінальників перед олімпіадою. Я як "малолєтка" за якусь бійку був на обліку в участкового і він запропонував поїхати "на перевиховання" з будевельним загоном інституту культури в село Надеждовка Чаплинського району на будівництво корівників і збір урожаю. У мені дід академік ВАСХНІЛ, батько доктор сільськогосподарських наук в сільскогосподарської академії і мені лежала пряма дорога в сільгоспакадемію. От я і вирішив спробувати сільске життя та працю. Спробував. За 52 трудодні іноді в діві зміни, бо я сам просився на всі без винятку види робіт - від будівництва до збору кавунів і пресування силосу бульдозером - язаробив 28 совєцьких карбованці., грамоту і значок "Ударнік комуністічєского труда". Приїхав додому, поклав на стіл перед батьками 25 карбованці і безапеляційно заявив що ноги моєї в сільському господарстві не буде ніколи бо там всі крадуть, пропивають усе до чого лапи дотягуються і селяни в колгоспах живуть як рабиЮ яким тільки в 1974 році почали видавати паспорти...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:39 Ответить
Большовіки не мають національність ти як той цап, що базлає :бій ж… спАсАй раисюшку!
показать весь комментарий
21.06.2022 00:10 Ответить
Пісюна у колгоспного бугая смоктати,орки! Він же,отой пісюн,вам на комірець! Колгоспів захотіли,нелюди!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:40 Ответить
"закон о трёх колосках" - с началом уборочной.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:42 Ответить
Інвентаризація, колективізація..ппц..дратуй дежавю...завозьте Леніна на броньовичку...отець народів Сталін..1920 разпочинаємо
показать весь комментарий
20.06.2022 19:53 Ответить
На Запоріжжі коза підірвала окупантів.
https://glavcom.ua/country/incidents/na-zaporizhzhi-koza-pidirvala-kilkoh-okupantiv-854442.html
показать весь комментарий
20.06.2022 19:58 Ответить
Крепка броня и танки наши быстры!
показать весь комментарий
20.06.2022 20:06 Ответить
кацапстан=совок=фашизм
показать весь комментарий
20.06.2022 20:25 Ответить
"Срущий мир" в 21 веке не способен предложить ничего, кроме убогого Совка 30-х годов. Иди за русским военным кораблем, "срущий мир".
показать весь комментарий
20.06.2022 20:46 Ответить
Хах. Скоро з вишів будуть формувати прод бригади на "відпочинок"
показать весь комментарий
20.06.2022 21:11 Ответить
загоняют в сталинские времена!
показать весь комментарий
20.06.2022 21:40 Ответить
Вчіться.

Через все це у виховних цілях потім треба буде прогнати росіян, але зробити їм в десяток раз гірше щоб точно ці ідіоти зрозуміли за що, або здохли.
показать весь комментарий
21.06.2022 02:15 Ответить
 
 