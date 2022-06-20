Війська РФ намагаються зібрати сили для повторної атаки Харкова, - Зеленський

Армія Російської Федерації намагається зібрати сили для повторної атаки Харкова.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Форумі глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Знову. Ми деокупували цей регіон, а вони хочуть знову. І ми це бачимо. А там 1,5 мільйона мешканців", - сказав Зеленський.

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Глава Української держави також поінформував учасників Форуму про постійні бомбардування Миколаєва, де проживають майже пів мільйона мешканців. Окрім того, він розповів про наміри Росії захопити та повністю зруйнувати Слов’янськ, який до війни населяли 100 тисяч громадян.

Президент запевнив, що Україна зробить усе можливе, щоб зупинити загарбників. Однак для того, щоб зробити це швидше, він закликав світову спільноту допомогти Українській державі потужною зброєю та підтримати економічно.