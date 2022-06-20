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Війська РФ намагаються зібрати сили для повторної атаки Харкова, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Армія Російської Федерації намагається зібрати сили для повторної атаки Харкова.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Форумі глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Знову. Ми деокупували цей регіон, а вони хочуть знову. І ми це бачимо. А там 1,5 мільйона мешканців", - сказав Зеленський.

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Глава Української держави також поінформував учасників Форуму про постійні бомбардування Миколаєва, де проживають майже пів мільйона мешканців. Окрім того, він розповів про наміри Росії захопити та повністю зруйнувати Слов’янськ, який до війни населяли 100 тисяч громадян.

Президент запевнив, що Україна зробить усе можливе, щоб зупинити загарбників. Однак для того, щоб зробити це швидше, він закликав світову спільноту допомогти Українській державі потужною зброєю та підтримати економічно.
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Топ коментарі
+26
асфальт новьій не забудь. по примеру Одессьі - там город под ракетними ударами, а деньги от армии оторвали и в асфальт - война все спишет, - так, зе?
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20.06.2022 19:29
+17
Харків вже наївся шашликів
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20.06.2022 19:35
+14
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20.06.2022 19:24
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Как с тараканами бороться - давят, травят, а они все равно не уходят и лезут со всех дыр.
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20.06.2022 19:20 Відповісти
"Войска РФ пытаются собрать силы для повторной атаки на Харьков.." Ну, так надо им "помочь" артиллерией "собраться..".
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20.06.2022 20:00 Відповісти
ну, и что ты собираешься делать, всем по шашлычку раздашь?
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20.06.2022 19:21 Відповісти
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20.06.2022 19:24 Відповісти
асфальт новьій не забудь. по примеру Одессьі - там город под ракетними ударами, а деньги от армии оторвали и в асфальт - война все спишет, - так, зе?
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20.06.2022 19:29 Відповісти
Харків вже наївся шашликів
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20.06.2022 19:35 Відповісти
Зєля, тебе після всього цього ми на шматки порвем. Ти якого ліз у президенти, щосб відосіки нам постити? Ми самі добре бачимо все навкруги.
Чекай тварюко...
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20.06.2022 19:36 Відповісти
Він то ліз, а посадив його у крісло наріт мудрий.
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20.06.2022 19:46 Відповісти
Та да, еще и уставший "от вайны".
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20.06.2022 20:08 Відповісти
В самом Харькове уже давно нет полутора миллионов
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20.06.2022 19:36 Відповісти
Харьков жалко... раздолбают, как Марик... Это чудище поедет в Беларусь, грохните его с беспилотника ктонить...
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20.06.2022 19:38 Відповісти
Зелений статист.
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20.06.2022 19:50 Відповісти
Бити кацапів треба на їх території. Білгород, Ростов має бути таким як Маріуполь та Харків.
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20.06.2022 19:53 Відповісти
Не треба лякати інвесторів! (с)
---
А взагалі-то, хейт у напрямку Зе вже смердить або роботою кремлеботів/їх пропагандою, або власними невеликими розумовими здібностями. Війна скінчиться, будуть вибори, от там і видривайтеся голосуванням за свого кандидата.
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20.06.2022 20:00 Відповісти
Це вже не хейт.Чомусь незважаючи на війну аж занадто переймається майбутніми виборами вся зелена влада.Повилазило всілякі радники від офісу президента.Закриваються проукраїнські опозиційні канали,.Вже б давно сиділи в люстраційних урнах якби це не було на руку *****.
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20.06.2022 20:18 Відповісти
Я вважаю себе досить розумною людиною, яка в багатьох ситуаціях знаходить кращий вихід. Але навіть я зовсім не розумію, щоб я робив на посаді Президента, коли йде війна в таких надскладних умовах. Тисячі й тисячі змінних, і врахувати все ідеально неможливо. Десь помиляється, десь робить краще, ніж очікували.
Закриваються канали? Подивіться, як найсправді закриваються опозиційні канали на рф: за 2 дні після перших провалів "спецоперації" там закрили опозиційні канали, да так закрили, що редактори ніде вже не публікуються, зовсім ніде. Так що у нас ще нормальна демократія, враховуючи обставини.
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20.06.2022 21:10 Відповісти
То може нам треба рівнятися не з засРашкою,а розвинутими демократичними країнами?
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20.06.2022 23:02 Відповісти
ХАРЬКАФ будіт акупіраван...Твої слова, наволоч?
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20.06.2022 20:10 Відповісти
А по Харкову я казав що питання потрібно було закривати і не затягувати.Дотянули тепер маємо.Харківскій напрямок треба закрити ще вчора.Потрібно ставити там крапку і повністью вихід на кордон.В мене таке враження на 4 місяць війни що деякі напрямки навмисно ЗСУ хлопців сдержують і не дають йти вперед.При тому моментально йде мова дайте нам зброю.Не хочу казати негативні речі але там наверху хтось грається.І питання тоді ,а чим ми повинні були тримати оборону без зброї із за кордону?Я розумію політика дипломатія наочно для глав інших держав їздять в Бучу і Ірпінь всі наче медом намазано.Але там наші люди батьки сини рідні доньки які втрачають життя.Не треба заграватися.
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20.06.2022 20:19 Відповісти
Зупиняти загарбників треба не лише знищуючи його війська. Потрібно знищувати ворожі міста, та населення. Жодної проблеми для ЗСУ у цьому не може бути. Чому, наприклад, палестинці досить успішно обстрілюють територію Ізраїлю саморобними ракетами. Це при тому, що Ізраїль має ядерну зброю і ППО куди сильніші, ніж у Кацапстанi?
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20.06.2022 20:59 Відповісти
Ти таке написав що на голову не налазить - порівняв хер з пальцем (( візьми карту і роздивися що таке ісраєль і яка Палестина та де вона знаходиться (( Застосовувати там ядерну зброю - рівнозначно що собі у будинку підірвати - це по перше ; по друге - відповідати ядерною зброєю на постріли із самопалів ? (( ти явно або чогось перечитався або перекурився ((
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21.06.2022 01:08 Відповісти
Блазень, роздавай населенню оружие, негайно!!!
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20.06.2022 21:19 Відповісти
В Харькове нужно устроить ***** АД в 10 раз страшнее чем в Грозном
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21.06.2022 02:44 Відповісти
 
 