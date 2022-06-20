Через козу на Запоріжжі окупанти постраждали від своїх розтяжок, - розвідка

В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області загарбники наставили розтяжок навколо лікарні. Місцева коза підірвала рашистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії.

"З метою "кругової охорони", вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді "розтяжок", - сказано в повідомленні.

Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. У результаті хаотичного руху, тварина "знешкодила" декілька гранат.

Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів декілька рашистів зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

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