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Через козу на Запоріжжі окупанти постраждали від своїх розтяжок, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

коза

В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області загарбники наставили розтяжок навколо лікарні. Місцева коза підірвала рашистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії.

"З метою "кругової охорони", вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді "розтяжок", - сказано в повідомленні.

Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. У результаті хаотичного руху, тварина "знешкодила" декілька гранат.

Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів декілька рашистів зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

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Топ коментарі
+153
А коза? Хер с ними, с зверями, шо с козою?
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20.06.2022 21:28
+111
Надіюсь коза вижила , наступний раз дайте їй бронік та каску
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20.06.2022 21:30
+86
Українській козі-респект...
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20.06.2022 21:27
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Українській козі-респект...
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20.06.2022 21:27 Відповісти
Надіюсь коза вижила , наступний раз дайте їй бронік та каску
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20.06.2022 21:30 Відповісти
І орден.
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20.06.2022 21:39 Відповісти
Орден лени и две недали.
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20.06.2022 21:55 Відповісти
Я також за козу переживаю.
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20.06.2022 22:21 Відповісти
А бджоли, рудий ліс,качки...все живе і натуральне проти орків
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20.06.2022 22:14 Відповісти
Шкода тварину, загинула через сволоту...
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20.06.2022 22:28 Відповісти
І це ми ще отруйних бойових гусей не випускали
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21.06.2022 00:26 Відповісти
А коза? Хер с ними, с зверями, шо с козою?
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20.06.2022 21:28 Відповісти
это не звери, а хаотичный набор молекул
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20.06.2022 22:43 Відповісти
Кізоньку жаль... Сама загинула,але кацапів таки приговорила!
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20.06.2022 21:29 Відповісти
где написано что она погибла?
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20.06.2022 21:31 Відповісти
ні-ні...ну шо ж так отразу...вона ж не камікадзе!! во на ж місцева і підготувала шляхи відскоку...
(хай живе і партизанить далі !!! дереза така!!!)
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20.06.2022 21:37 Відповісти
Ні, я хочу вірити, що наша кізочка - жива !
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21.06.2022 01:39 Відповісти
коза-бандеровка!
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20.06.2022 21:31 Відповісти
Кацапи думали, що коза це сваи, сестра по розуму, так би мовити...
Але навіть коза не сприйняла таких "братів"...
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20.06.2022 21:34 Відповісти
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20.06.2022 21:38 Відповісти
Красуня!
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20.06.2022 21:34 Відповісти
Пофіг на тварин, що з козою?
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20.06.2022 21:35 Відповісти
Як там наша коза???
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20.06.2022 21:37 Відповісти
Епічно

Кози проти козломордих 40:1
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20.06.2022 21:38 Відповісти
***
какая боль какая боль
козломордые - коза... 40 : 0
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20.06.2022 21:44 Відповісти
ну думаю, якщо вона змогла не підірватися на першій...то й змогла вберегтися... вони такі розумні!!!
(ну повинний жеж в цьому шоу бути нappy еnd )))
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20.06.2022 21:40 Відповісти
люди не постраджали
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20.06.2022 21:40 Відповісти
Биокозёл Степан Бандера пост сдал!
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20.06.2022 21:41 Відповісти
Козу записати у штат і поставити на довольство!
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20.06.2022 21:43 Відповісти
- Чому коза це зробила?
- In the name of Goat Satan Chaosbaphomet, ясен пінь!

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20.06.2022 21:44 Відповісти
Навіть тварини всіляко сприяють відправленню супостатів на концерт кобзона! Бойова українська коза! Хо хо. Кадиров з горя імпотенцію заробить після такої новини
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20.06.2022 21:47 Відповісти
Кадиров не козо-об вiн овце-об.
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21.06.2022 08:08 Відповісти
Козлячие войска!!! Новая марка от укрпошти.
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20.06.2022 21:48 Відповісти
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20.06.2022 21:49 Відповісти
"Good morning sir, do you have a minute to talk about our lord Satan?"
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20.06.2022 23:26 Відповісти
Бе-бе-бе Україні. Героям бе-бе-бе - відповіла коза-ССОшник
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20.06.2022 21:50 Відповісти
Кози мекають !
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21.06.2022 01:41 Відповісти
Біологічна зброя працює!
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20.06.2022 21:52 Відповісти
Було б чемно встановити героїчній козці пам'ятник хоча б цьому раойні. Бодаймо ж разом свинло болотних!
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20.06.2022 21:53 Відповісти
чотиринога тварина знешкодила двоногих тварин
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20.06.2022 21:55 Відповісти
Партизанская коза. А рашисты сейчас в конкретном страхе. Место вроде бы безопасное, охрану можно выставить, а они обвешались растяжками. Я представляю сколько русозверей утилизируется и калечится по всей Украине, когда они ночью идут за шнапсом и вещами, а потом назад.
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20.06.2022 21:56 Відповісти
Козу нагородити, моZZковитам премію Дарвіна.
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20.06.2022 22:00 Відповісти
Бандерокоза.
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20.06.2022 22:15 Відповісти
Коза і орки в Кінських Роздорах. Коза перемогла
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20.06.2022 22:31 Відповісти
Коза похоже не простая, зомбированая в американских лабораториях на рашистов. Соловьев и Симонян такое не пропустят...
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20.06.2022 22:57 Відповісти
Коза отомстила извращенцам за всё, что оvцейобы с ней делали.
Кoза и овца по ряду параметров, видать, очень схожи.
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20.06.2022 23:03 Відповісти
Велика подяка Бандерiвськой Козi - цей сценарій увійде до підручника історії України та поштова марка також.
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20.06.2022 23:08 Відповісти
Кози завжди були розумнішими за баранів
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20.06.2022 23:10 Відповісти
Навіть кози проти кацапів
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20.06.2022 23:14 Відповісти
Це так. Бо Бог сотворив цапа, а чорт -- кацапа. (с) Народне прислів'я.
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20.06.2022 23:30 Відповісти
Верна поговорка, не рой другому яму, - сам в неё попадёшь!
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20.06.2022 23:18 Відповісти
Волнует судьба козы.
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20.06.2022 23:33 Відповісти
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20.06.2022 23:41 Відповісти
Бандерська коза
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20.06.2022 23:44 Відповісти
Оця коза - це саме з того легендарного гуско-качко-кото-собако "лабораторної" бригади, про яку так натужно надриваючись розповідали усі кацапські пропагандони!😱 В нас ще є у запасі і бобри-диверсанти, і супер-білки шо тихцем залазять у штани кацапів та тягнуть їх "горіхи у дупло"- та й там їх "лускають"!🤣😆 І недарма ж у нас є така "козоводка": про козу-дерезу, за три копи куплену, на три боки луплену, яка сколе москаляку рогами, тупне його копитами - тут кацапу й смерть!
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21.06.2022 00:00 Відповісти
Колоритные у нас названия сел.
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21.06.2022 00:34 Відповісти
Я Коза-Дереза, за три копи куплена,
На півбоку луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету - тут тобі смерть!(с)
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21.06.2022 01:40 Відповісти
...In Nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi!

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21.06.2022 16:54 Відповісти
Пожалуйста, придумайте что-то круче. Следующая новость должна быть "Рашисты не смогли ехать дальше на танках, потому что кошка нагадила на гусеницы". Верх журналистики. Конченая пропаганда.
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21.06.2022 01:54 Відповісти
Таке враження, що ви начебто випробовуєте борошна за частку рашистів, яких ЗСУ перуть з особи землі - а в них нема сечі виконати хоча б якесь стратегічне завдання.
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21.06.2022 04:04 Відповісти
Конские Раздоры переименовать Козью Атаку! 🐐
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21.06.2022 13:40 Відповісти
Буде файна назва для Satanic Black Metal групи а-ля ґешпанський Wargoatcult...

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21.06.2022 14:00 Відповісти
P.S.: а якщо десь на теренах України якесь цаписько зґвалтує рашистів - можна буде згадати бразильський гурт "Цаписька" (ака "Козлуй", а в оригіналі Goatpenis)

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21.06.2022 14:15 Відповісти
 
 