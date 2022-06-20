Через козу на Запоріжжі окупанти постраждали від своїх розтяжок, - розвідка
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В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області загарбники наставили розтяжок навколо лікарні. Місцева коза підірвала рашистів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії.
"З метою "кругової охорони", вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді "розтяжок", - сказано в повідомленні.
Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. У результаті хаотичного руху, тварина "знешкодила" декілька гранат.
Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів декілька рашистів зазнали поранень різного ступеню тяжкості.
Будь ласка, зачекайте...
(хай живе і партизанить далі !!! дереза така!!!)
Але навіть коза не сприйняла таких "братів"...
Кози проти козломордих 40:1
какая боль какая боль
козломордые - коза... 40 : 0
(ну повинний жеж в цьому шоу бути нappy еnd )))
- In the name of Goat Satan Chaosbaphomet, ясен пінь!
Кoза и овца по ряду параметров, видать, очень схожи.
На півбоку луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету - тут тобі смерть!(с)