Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи трьох морів, - Дуда

Таке ж партнерство можуть отримати й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Зазначається, що цей формат партнерства - новостворений. Така форма взаємодії адресована потенційним країнам-членам ЄС.

"Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів - окрім стратегічного партнерства - партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - пояснив Дуда.

Ініціативу трьох морів засновано у 2016 році як платформу економічного співробітництва між центральноєвропейськими країнами ЄС. Вона налічує 12 держав, що розташовані вздовж осі північ-південь від Балтійського моря до Адріатичного та Чорного морів.



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