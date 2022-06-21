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Новини За кордоном
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Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи трьох морів, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дуда

Таке ж партнерство можуть отримати й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Зазначається, що цей формат партнерства - новостворений. Така форма взаємодії адресована потенційним країнам-членам ЄС.

"Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів - окрім стратегічного партнерства - партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - пояснив Дуда.

Ініціативу трьох морів засновано у 2016 році як платформу економічного співробітництва між центральноєвропейськими країнами ЄС. Вона налічує 12 держав, що розташовані вздовж осі північ-південь від Балтійського моря до Адріатичного та Чорного морів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має бути учасницею проєкту "Тримор'я". Транс'європейський коридор Via Carpathia має запрацювати на 100%, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Балтії.
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21.06.2022 10:41
+10
Старий Євросоюз з верхівкою Німеччина, Італія і Франція уже не актуальні, Новий з Польщею і країни Прибалтики
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21.06.2022 10:36
+6
ТРЕБА ЗАПРОСИТИ БРИТАНЦІВ І СТВОРИТИ ДІЮЧУ АЛЬТЕРНАТИВУ ЄВРОСОЮЗУ.
ОБЇЄДНАННЯ ДЕРЖАВ ЯКІ ДІСНО БУДУТЬ РІВНОПРАВНИМИ СОЮЗНИКАМИ, А НЕ *старшимі братьями* !!!!!!!!!!!
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21.06.2022 11:44
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Старий Євросоюз з верхівкою Німеччина, Італія і Франція уже не актуальні, Новий з Польщею і країни Прибалтики
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21.06.2022 10:36 Відповісти
Балтії.
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21.06.2022 10:41 Відповісти

країни Балтії -саме так.

Прибалтика - совкове позначення, так називали цi країни москальськi окупанти.
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21.06.2022 13:58 Відповісти
Та хоть 10 морей и океанов!!! Как это поможет закончить войну и улучшить благосостояние населения????
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21.06.2022 11:41 Відповісти
Известный на рабZee чувак Варламов вбросил видос из Воркуты...полный Атас...там никогда не было ни Гитлера ни тем более бандеровцев....
Ютьюб те в помощь...
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21.06.2022 12:47 Відповісти
А что, политика должна делаться только на сейчас? К слову, и даже на сейчас там есть плюшки.
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21.06.2022 13:53 Відповісти
Хто ж тобі доХтор, якщо ти сцикло, неук, дебіл і панікер, то одна наволоч... Варто б звернути на тебе увагу , але баклановим Хероям все брак часу- прослушка ринку збуту змародереного їх більше обходить. Но ніц... своє ти відхопиш.
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21.06.2022 15:04 Відповісти
Що для вас "закончить войну"?
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21.06.2022 15:14 Відповісти
ТРЕБА ЗАПРОСИТИ БРИТАНЦІВ І СТВОРИТИ ДІЮЧУ АЛЬТЕРНАТИВУ ЄВРОСОЮЗУ.
ОБЇЄДНАННЯ ДЕРЖАВ ЯКІ ДІСНО БУДУТЬ РІВНОПРАВНИМИ СОЮЗНИКАМИ, А НЕ *старшимі братьями* !!!!!!!!!!!
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21.06.2022 11:44 Відповісти
то тьреба тебе туди відрядити щоб ти писав капс локом бо там самі олухихи котрі нічого не бачать та не розуміють
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21.06.2022 13:46 Відповісти
Чудово! От що значить сказали - зробили. А не тягнуть бюрократію 10літтями.
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21.06.2022 12:08 Відповісти
ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися

Але саме з Центральної Європи тіки Швейцарія не є членом ЄС. Вона наче й не прагне. Решта країн, за які може бути мова, зі Східної та Південної Європи. "Європа" - це не тільки географічний, а й політичний й світоглядний термін. За ним Україна - на Сході Європи, а не у центрі, бо здоровий глузд не може поширити "Європу" до кацапського Уралу, як би не намагався
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21.06.2022 13:25 Відповісти

Європа закiнчуеться зразу на схiд вiд Харкова, а також на схiдних кордонах країн Балтії .

Бiлорусь також східна Європа, але поки що окупована москальською ордою.

а ось рассєя не Європа, а азiопа.
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21.06.2022 14:05 Відповісти
Тем временем Борис Джонсонюк прислал М-109...Британия рулить.
Крысы мавзолейные вам не страшно,=(
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21.06.2022 14:03 Відповісти
Rule Britannia - Last Night of the Proms

https://youtu.be/FoHgSLp19YE



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21.06.2022 15:40 Відповісти
Гарна новина. Дякуємо, пане Президент.
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21.06.2022 15:18 Відповісти
 
 