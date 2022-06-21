Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи трьох морів, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Таке ж партнерство можуть отримати й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Зазначається, що цей формат партнерства - новостворений. Така форма взаємодії адресована потенційним країнам-членам ЄС.
"Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів - окрім стратегічного партнерства - партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - пояснив Дуда.
Ініціативу трьох морів засновано у 2016 році як платформу економічного співробітництва між центральноєвропейськими країнами ЄС. Вона налічує 12 держав, що розташовані вздовж осі північ-південь від Балтійського моря до Адріатичного та Чорного морів.
Будь ласка, зачекайте...
країни Балтії -саме так.
Прибалтика - совкове позначення, так називали цi країни москальськi окупанти.
Ютьюб те в помощь...
ОБЇЄДНАННЯ ДЕРЖАВ ЯКІ ДІСНО БУДУТЬ РІВНОПРАВНИМИ СОЮЗНИКАМИ, А НЕ *старшимі братьями* !!!!!!!!!!!
Але саме з Центральної Європи тіки Швейцарія не є членом ЄС. Вона наче й не прагне. Решта країн, за які може бути мова, зі Східної та Південної Європи. "Європа" - це не тільки географічний, а й політичний й світоглядний термін. За ним Україна - на Сході Європи, а не у центрі, бо здоровий глузд не може поширити "Європу" до кацапського Уралу, як би не намагався
Європа закiнчуеться зразу на схiд вiд Харкова, а також на схiдних кордонах країн Балтії .
Бiлорусь також східна Європа, але поки що окупована москальською ордою.
а ось рассєя не Європа, а азiопа.
Крысы мавзолейные вам не страшно,=(
https://youtu.be/FoHgSLp19YE