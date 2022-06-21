Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, - Дуда

Такое же партнерство могут получить и страны, расположенные в Центральной Европе и не являющиеся членами Евросоюза, но стремящиеся к нему присоединиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Отмечается, что этот формат партнерства – новообразованный.. Такая форма взаимодействия адресована потенциальным странам-членам ЕС.

"Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей - кроме стратегического партнерства - партнерство через участие. Это новый тип партнерства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые расположены в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться", - пояснил Дуда.

Инициатива трех морей основана в 2016 году как платформа экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС. Она насчитывает 12 государств, расположенных вдоль оси северо-юга от Балтийского моря до Адриатического и Черного морей.

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