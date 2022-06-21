Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Такое же партнерство могут получить и страны, расположенные в Центральной Европе и не являющиеся членами Евросоюза, но стремящиеся к нему присоединиться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
Отмечается, что этот формат партнерства – новообразованный.. Такая форма взаимодействия адресована потенциальным странам-членам ЕС.
"Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей - кроме стратегического партнерства - партнерство через участие. Это новый тип партнерства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые расположены в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться", - пояснил Дуда.
Инициатива трех морей основана в 2016 году как платформа экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС. Она насчитывает 12 государств, расположенных вдоль оси северо-юга от Балтийского моря до Адриатического и Черного морей.
Пожалуйста, подождите...
країни Балтії -саме так.
Прибалтика - совкове позначення, так називали цi країни москальськi окупанти.
Ютьюб те в помощь...
ОБЇЄДНАННЯ ДЕРЖАВ ЯКІ ДІСНО БУДУТЬ РІВНОПРАВНИМИ СОЮЗНИКАМИ, А НЕ *старшимі братьями* !!!!!!!!!!!
Але саме з Центральної Європи тіки Швейцарія не є членом ЄС. Вона наче й не прагне. Решта країн, за які може бути мова, зі Східної та Південної Європи. "Європа" - це не тільки географічний, а й політичний й світоглядний термін. За ним Україна - на Сході Європи, а не у центрі, бо здоровий глузд не може поширити "Європу" до кацапського Уралу, як би не намагався
Європа закiнчуеться зразу на схiд вiд Харкова, а також на схiдних кордонах країн Балтії .
Бiлорусь також східна Європа, але поки що окупована москальською ордою.
а ось рассєя не Європа, а азiопа.
Крысы мавзолейные вам не страшно,=(
https://youtu.be/FoHgSLp19YE