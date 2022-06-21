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Новости За рубежом
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Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Такое же партнерство могут получить и страны, расположенные в Центральной Европе и не являющиеся членами Евросоюза, но стремящиеся к нему присоединиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Отмечается, что этот формат партнерства – новообразованный.. Такая форма взаимодействия адресована потенциальным странам-членам ЕС.

"Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей - кроме стратегического партнерства - партнерство через участие. Это новый тип партнерства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые расположены в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться", - пояснил Дуда.

Инициатива трех морей основана в 2016 году как платформа экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС. Она насчитывает 12 государств, расположенных вдоль оси северо-юга от Балтийского моря до Адриатического и Черного морей.

Читайте: Зеленский провел разговор с Дудой: Скоординировали позиции перед саммитом Триморья
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Топ комментарии
+16
Балтії.
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21.06.2022 10:41
+10
Старий Євросоюз з верхівкою Німеччина, Італія і Франція уже не актуальні, Новий з Польщею і країни Прибалтики
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21.06.2022 10:36
+6
ТРЕБА ЗАПРОСИТИ БРИТАНЦІВ І СТВОРИТИ ДІЮЧУ АЛЬТЕРНАТИВУ ЄВРОСОЮЗУ.
ОБЇЄДНАННЯ ДЕРЖАВ ЯКІ ДІСНО БУДУТЬ РІВНОПРАВНИМИ СОЮЗНИКАМИ, А НЕ *старшимі братьями* !!!!!!!!!!!
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21.06.2022 11:44
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Старий Євросоюз з верхівкою Німеччина, Італія і Франція уже не актуальні, Новий з Польщею і країни Прибалтики
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21.06.2022 10:36 Ответить
Балтії.
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21.06.2022 10:41 Ответить

країни Балтії -саме так.

Прибалтика - совкове позначення, так називали цi країни москальськi окупанти.
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21.06.2022 13:58 Ответить
Та хоть 10 морей и океанов!!! Как это поможет закончить войну и улучшить благосостояние населения????
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21.06.2022 11:41 Ответить
Известный на рабZee чувак Варламов вбросил видос из Воркуты...полный Атас...там никогда не было ни Гитлера ни тем более бандеровцев....
Ютьюб те в помощь...
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21.06.2022 12:47 Ответить
А что, политика должна делаться только на сейчас? К слову, и даже на сейчас там есть плюшки.
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21.06.2022 13:53 Ответить
Хто ж тобі доХтор, якщо ти сцикло, неук, дебіл і панікер, то одна наволоч... Варто б звернути на тебе увагу , але баклановим Хероям все брак часу- прослушка ринку збуту змародереного їх більше обходить. Но ніц... своє ти відхопиш.
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21.06.2022 15:04 Ответить
Що для вас "закончить войну"?
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21.06.2022 15:14 Ответить
ТРЕБА ЗАПРОСИТИ БРИТАНЦІВ І СТВОРИТИ ДІЮЧУ АЛЬТЕРНАТИВУ ЄВРОСОЮЗУ.
ОБЇЄДНАННЯ ДЕРЖАВ ЯКІ ДІСНО БУДУТЬ РІВНОПРАВНИМИ СОЮЗНИКАМИ, А НЕ *старшимі братьями* !!!!!!!!!!!
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21.06.2022 11:44 Ответить
то тьреба тебе туди відрядити щоб ти писав капс локом бо там самі олухихи котрі нічого не бачать та не розуміють
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21.06.2022 13:46 Ответить
Чудово! От що значить сказали - зробили. А не тягнуть бюрократію 10літтями.
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21.06.2022 12:08 Ответить
ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися

Але саме з Центральної Європи тіки Швейцарія не є членом ЄС. Вона наче й не прагне. Решта країн, за які може бути мова, зі Східної та Південної Європи. "Європа" - це не тільки географічний, а й політичний й світоглядний термін. За ним Україна - на Сході Європи, а не у центрі, бо здоровий глузд не може поширити "Європу" до кацапського Уралу, як би не намагався
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21.06.2022 13:25 Ответить

Європа закiнчуеться зразу на схiд вiд Харкова, а також на схiдних кордонах країн Балтії .

Бiлорусь також східна Європа, але поки що окупована москальською ордою.

а ось рассєя не Європа, а азiопа.
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21.06.2022 14:05 Ответить
Тем временем Борис Джонсонюк прислал М-109...Британия рулить.
Крысы мавзолейные вам не страшно,=(
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21.06.2022 14:03 Ответить
Rule Britannia - Last Night of the Proms

https://youtu.be/FoHgSLp19YE



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21.06.2022 15:40 Ответить
Гарна новина. Дякуємо, пане Президент.
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21.06.2022 15:18 Ответить
 
 