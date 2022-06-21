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Російських строковиків із затонулого крейсера "Москва" хочуть знову відправити на війну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва,крейсер

Тих, кому вдалося вижити після загибелі "Москви", обіцяли перевести на сушу. Але натомість утримують на кораблі "Ладний", який потребує ремонту, та збираються знову відправити воювати.

Про це пише російське опозиційне видання "Новая газета. Европа", повідомляє Цензор.НЕТ. Про долю строковиків стало відомо з листа, який їхні батьки направили до "військової прокуратури" окупованого Севастополі, Комітету солдатських матерів та уповноваженому з прав людини.

Батьки пишуть, що корабель "Ладний" збираються вивести в море для участі в "спеціальній військовій операції", як в Росії офіційно називають війну. І що 49 строковиків з "Москви" не хочуть знову брати участь у військових діях.

"Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно залучені до СВО на крейсері "Москва", отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи, що сталася. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях тих, хто пережив психологічно травмуючи ситуацію", - пишуть батьки.

Дивіться: Підбитий у Чорному морі російський буксир "Васілій Бех" затонув. ВIДЕО

Нагадаємо, крейсер "Москва" 13 квітня був уражений українськими ракетами "Нептун" та затонув.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Со второй попытки - на концерт Кобзона!
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21.06.2022 10:44
+17
Свідків утилізують.
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21.06.2022 10:48
+13
Правильно. Кто же отпустит живых свидетелей которые разляпают на гражданке куда делася крейсер масква с сотнями моряков
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21.06.2022 10:58
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Со второй попытки - на концерт Кобзона!
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21.06.2022 10:44 Відповісти
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21.06.2022 10:59 Відповісти
упорно хотят кормить крабов
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21.06.2022 11:03 Відповісти
Любят они дайвинг, что тут поделаешь. Но о вкусах не спорят.
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21.06.2022 10:46 Відповісти
пох, от слова совсем
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21.06.2022 10:47 Відповісти
С языка снял.
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21.06.2022 10:56 Відповісти
У них в бравурной песенке 30 есть замечательные слова - ... и если Родина прикажет и сам товарищ Сталин.... Исполнячть без разговоров, третий раз топим флот, и никто не уйдет с тонущенго корабля под "гордым названием Неоптопляемая Рассия.
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21.06.2022 10:47 Відповісти
Свідків утилізують.
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21.06.2022 10:48 Відповісти
можно утешаться тем, что те, что потонут, точно не будут повешены...
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21.06.2022 10:48 Відповісти
єто типа армия скелетов ?
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21.06.2022 10:49 Відповісти
Які хороші батьки! Тих, хто отримав психологічну травму, не можна відправляти на війну, а інших - можна. Горбатих тільки могила виправить!
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21.06.2022 10:51 Відповісти
Eй, казакі!)) Нєґоже вітязям рускім так. Пакажитє ка сілушку баґатирскую, заступітєсь за русь-матушку, да царя сваєво! Но іспавєдуйтєся для навчала, каби лєґко била отойті в мір іной))
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21.06.2022 10:55 Відповісти
Нужно печатать новые марки: "Русские военные моряки идут вслед за своим кораблём. Всьо... Всьо... И ещё раз всьо."
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21.06.2022 10:55 Відповісти
Шойгу сказал в морг, значит в морг!!!
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21.06.2022 10:55 Відповісти
Правильно. Кто же отпустит живых свидетелей которые разляпают на гражданке куда делася крейсер масква с сотнями моряков
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21.06.2022 10:58 Відповісти
Кто не хочет воевать тех отправят на гражданскую профессию нефтяниками- на вышки в море)))
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21.06.2022 10:59 Відповісти
«Атака мертвецов» - распространённое[1] публицистическое название контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка[i 1] 24 июля (6 августа) 1915 года при отражении немецкой газовой атаки. Эпизод обороны крепости Осовец на Восточном фронте во время Первой мировой войны.При отсутствии каких-либо эффективных средств защиты у оборонявшихся, результат атаки газами оказался сокрушительным: 9-, 10- и 11-я роты Землянского полка выбыли из строя полностью, от 12-й роты в центральном редуте в строю осталось около 40 человек; от трёх рот у Бялогронд - около 60 человек. Практически все первая и вторая линии обороны Сосненской позиции остались без оборонявшихся.13-я рота под командованием подпоручика Котлинского контратаковала части 18-го полка вдоль железной дороги и обратила их в бегство. Во время атаки подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование подразделением подпоручику 2-й Осовецкой сапёрной роты В. М. Стржеминскому, который, несмотря на сильное отравление газами, с остатками вверенной ему роты довёл атаку до конца, «штыками» овладев 1-м и 2-м участками Сосненской позиции[5][1].
От тільки "штиками" пробить спротив "хахлов" півсотнею "москвічєй" не вдасться Іх просто кидають на смерть щоб не залишилося свідків того як кацапи "просрали" свій крейсер Свідків прибирають!
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21.06.2022 10:59 Відповісти
Лишнехромосомним з першого разу николи не доходить...
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21.06.2022 11:01 Відповісти
Правильно. Дожать баранов.
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21.06.2022 11:06 Відповісти
у окурка хрен увильнёшь ,добьёт Ероев,как одиноких мамонтов.Ну так ведь Амператор всея и всякия закоулки.Трепещите халдеи...
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21.06.2022 11:17 Відповісти
"Те, кто выжил в катаклизме, Пребывают в пессимизме, Их вчера в стеклянной призме К нам в больницу привезли, И один из них, механик, Рассказал, сбежав от нянек, Что Бермудский многогранник - Незакрытый пуп Земли."
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21.06.2022 11:31 Відповісти
е нєт, дарагіє рассєянє - Крим ваш? Ну так защіщайтє яво і на суше і на морє.
Чи ви думали, що буде так як в Україні до 2014 року? пішов типу у військомат, домовився і ходиш в пивбар, лежиш на пляжі, а тобі російські пенсії, а військовим - зарплати за неготовність захищати свою батьківщину. нє, дарагіє, мацква слєзам нє вєріт...
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21.06.2022 11:42 Відповісти
добить хотят!
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21.06.2022 12:06 Відповісти
Нравитца, не нравитца, плыви - красавица!
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21.06.2022 12:06 Відповісти
А чого тільки з мацкви? Можна ж ще і з васі бєха строковиків зібрати - буде перша в світі аналагавнєнта підводна кавалерія.
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21.06.2022 12:32 Відповісти
а там шо не все сдохли ?
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21.06.2022 14:11 Відповісти
"Ладный", "Складный", "Раскладной" - выбирай любой, герой!
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21.06.2022 12:56 Відповісти
 
 