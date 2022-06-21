РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12177 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 420 30
армия РФ (15407) война (46991) корабль (1927) Москва (3006) Россия (91324)

Российских срочников из затонувшего крейсера "Москва" хотят снова отправить на войну

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва,крейсер

Тех, кому удалось выжить после гибели Москвы, обещали перевести на сушу. Но удерживают на корабле "Ладный", который нуждается в ремонте, и собираются снова отправить воевать.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Новая газета. Европа", сообщает Цензор.НЕТ. О судьбе срочников стало известно из письма, которое их родители направили в "военную прокуратуру" оккупированного Севастополя, Комитет солдатских матерей и уполномоченный по правам человека.

Родители пишут, что корабль "Ладный" собираются вывести в море для участия в "специальной военной операции", как в России официально называют войну. И что 49 срочников из "Москвы" не хотят снова участвовать в военных действиях.

"Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно вовлечены в СВО на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", - пишут родители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подбитый в Черном море российский буксир "Василий Бех" затонул. ВИДЕО

Напомним, крейсер "Москва" 13 апреля был поражен украинскими ракетами "Нептун" и затонул.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Со второй попытки - на концерт Кобзона!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:44
+17
Свідків утилізують.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:48
+13
Правильно. Кто же отпустит живых свидетелей которые разляпают на гражданке куда делася крейсер масква с сотнями моряков
показать весь комментарий
21.06.2022 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Со второй попытки - на концерт Кобзона!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:44 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2022 10:59 Ответить
упорно хотят кормить крабов
показать весь комментарий
21.06.2022 11:03 Ответить
Любят они дайвинг, что тут поделаешь. Но о вкусах не спорят.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:46 Ответить
пох, от слова совсем
показать весь комментарий
21.06.2022 10:47 Ответить
С языка снял.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:56 Ответить
У них в бравурной песенке 30 есть замечательные слова - ... и если Родина прикажет и сам товарищ Сталин.... Исполнячть без разговоров, третий раз топим флот, и никто не уйдет с тонущенго корабля под "гордым названием Неоптопляемая Рассия.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:47 Ответить
Свідків утилізують.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:48 Ответить
можно утешаться тем, что те, что потонут, точно не будут повешены...
показать весь комментарий
21.06.2022 10:48 Ответить
єто типа армия скелетов ?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:49 Ответить
Які хороші батьки! Тих, хто отримав психологічну травму, не можна відправляти на війну, а інших - можна. Горбатих тільки могила виправить!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:51 Ответить
Eй, казакі!)) Нєґоже вітязям рускім так. Пакажитє ка сілушку баґатирскую, заступітєсь за русь-матушку, да царя сваєво! Но іспавєдуйтєся для навчала, каби лєґко била отойті в мір іной))
показать весь комментарий
21.06.2022 10:55 Ответить
Нужно печатать новые марки: "Русские военные моряки идут вслед за своим кораблём. Всьо... Всьо... И ещё раз всьо."
показать весь комментарий
21.06.2022 10:55 Ответить
Шойгу сказал в морг, значит в морг!!!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:55 Ответить
Правильно. Кто же отпустит живых свидетелей которые разляпают на гражданке куда делася крейсер масква с сотнями моряков
показать весь комментарий
21.06.2022 10:58 Ответить
Кто не хочет воевать тех отправят на гражданскую профессию нефтяниками- на вышки в море)))
показать весь комментарий
21.06.2022 10:59 Ответить
«Атака мертвецов» - распространённое[1] публицистическое название контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка[i 1] 24 июля (6 августа) 1915 года при отражении немецкой газовой атаки. Эпизод обороны крепости Осовец на Восточном фронте во время Первой мировой войны.При отсутствии каких-либо эффективных средств защиты у оборонявшихся, результат атаки газами оказался сокрушительным: 9-, 10- и 11-я роты Землянского полка выбыли из строя полностью, от 12-й роты в центральном редуте в строю осталось около 40 человек; от трёх рот у Бялогронд - около 60 человек. Практически все первая и вторая линии обороны Сосненской позиции остались без оборонявшихся.13-я рота под командованием подпоручика Котлинского контратаковала части 18-го полка вдоль железной дороги и обратила их в бегство. Во время атаки подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование подразделением подпоручику 2-й Осовецкой сапёрной роты В. М. Стржеминскому, который, несмотря на сильное отравление газами, с остатками вверенной ему роты довёл атаку до конца, «штыками» овладев 1-м и 2-м участками Сосненской позиции[5][1].
От тільки "штиками" пробить спротив "хахлов" півсотнею "москвічєй" не вдасться Іх просто кидають на смерть щоб не залишилося свідків того як кацапи "просрали" свій крейсер Свідків прибирають!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:59 Ответить
Лишнехромосомним з першого разу николи не доходить...
показать весь комментарий
21.06.2022 11:01 Ответить
Правильно. Дожать баранов.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:06 Ответить
у окурка хрен увильнёшь ,добьёт Ероев,как одиноких мамонтов.Ну так ведь Амператор всея и всякия закоулки.Трепещите халдеи...
показать весь комментарий
21.06.2022 11:17 Ответить
"Те, кто выжил в катаклизме, Пребывают в пессимизме, Их вчера в стеклянной призме К нам в больницу привезли, И один из них, механик, Рассказал, сбежав от нянек, Что Бермудский многогранник - Незакрытый пуп Земли."
показать весь комментарий
21.06.2022 11:31 Ответить
е нєт, дарагіє рассєянє - Крим ваш? Ну так защіщайтє яво і на суше і на морє.
Чи ви думали, що буде так як в Україні до 2014 року? пішов типу у військомат, домовився і ходиш в пивбар, лежиш на пляжі, а тобі російські пенсії, а військовим - зарплати за неготовність захищати свою батьківщину. нє, дарагіє, мацква слєзам нє вєріт...
показать весь комментарий
21.06.2022 11:42 Ответить
добить хотят!
показать весь комментарий
21.06.2022 12:06 Ответить
Нравитца, не нравитца, плыви - красавица!
показать весь комментарий
21.06.2022 12:06 Ответить
А чого тільки з мацкви? Можна ж ще і з васі бєха строковиків зібрати - буде перша в світі аналагавнєнта підводна кавалерія.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:32 Ответить
а там шо не все сдохли ?
показать весь комментарий
21.06.2022 14:11 Ответить
"Ладный", "Складный", "Раскладной" - выбирай любой, герой!
показать весь комментарий
21.06.2022 12:56 Ответить
 
 