Российских срочников из затонувшего крейсера "Москва" хотят снова отправить на войну
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Тех, кому удалось выжить после гибели Москвы, обещали перевести на сушу. Но удерживают на корабле "Ладный", который нуждается в ремонте, и собираются снова отправить воевать.
Об этом пишет российское оппозиционное издание "Новая газета. Европа", сообщает Цензор.НЕТ. О судьбе срочников стало известно из письма, которое их родители направили в "военную прокуратуру" оккупированного Севастополя, Комитет солдатских матерей и уполномоченный по правам человека.
Родители пишут, что корабль "Ладный" собираются вывести в море для участия в "специальной военной операции", как в России официально называют войну. И что 49 срочников из "Москвы" не хотят снова участвовать в военных действиях.
"Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно вовлечены в СВО на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", - пишут родители.
Напомним, крейсер "Москва" 13 апреля был поражен украинскими ракетами "Нептун" и затонул.
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От тільки "штиками" пробить спротив "хахлов" півсотнею "москвічєй" не вдасться Іх просто кидають на смерть щоб не залишилося свідків того як кацапи "просрали" свій крейсер Свідків прибирають!
Чи ви думали, що буде так як в Україні до 2014 року? пішов типу у військомат, домовився і ходиш в пивбар, лежиш на пляжі, а тобі російські пенсії, а військовим - зарплати за неготовність захищати свою батьківщину. нє, дарагіє, мацква слєзам нє вєріт...