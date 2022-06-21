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Депортованим в Росію українцям не виплачують обіцяних грошей, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,депортація,чувашія

З 24 лютого понад мільйон громадян України опинилися на території Російської Федерації. Кремль обіцяв "біженцям" видати по 10 тисяч рублів, тобто близько 170 євро. Багато хто подав заяви на виплати ще наприкінці лютого, але досі не отримав виплат.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

За даними ООН, до Росії поїхали добровільно або були вивезені 1,1 млн українців. "РИА Новости" наводить дані, що кордон із Росією перетнули 1,6 млн людей із України, з яких 262,8 тисяч - діти, зазначає "Новая газета".

Як пише видання, президент РФ Володимир Путін 18 лютого доручив уряду терміново забезпечити кожному біженцю, що прибуває з Донбасу, виплату в розмірі 10 тисяч рублів. Гроші пообіцяли виділити із резервного фонду.

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"РИА Новости" повідомляють, що до 7 червня були 10-тисячні виплати "по 301,51 тисячі заяв на загальну суму 3 мільярди 15 мільйонів 90 тисяч рублів". За даними співрозмовника агентства, це становить 77,9% загальної кількості поданих заяв. Тож, згідно з підрахунками, виплати на той момент не отримали 85,5 тисяч заявників. Судячи з даних "РИА Новостей", решта майже 1,3 млн людей, які виїхали з України, навіть не подавали документи на отримання 10 тисяч рублів, пише "Новая газета".

Більшість людей із України, з якими поспілкувалися журналісти видання, виплати так і не отримали. Заяви на виплати вони подали ще в березні, але грошей досі немає.

Українцям, які планують залишатися в РФ, розповідають, що виплати затримують через "біженців одного дня". Вони приїжджають, подають заяву на виплати та їдуть назад того ж дня. Середня ціна за перевезення однієї людини через кордон для подачі на виплати - 3000 рублів. Судячи з кількості таких пропозицій у соціальних мережах, зауважує видання, бізнес популярний. Тож нібито таких "біженців одного дня" намагають відсіювати.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
Кацапи кинули. Як неочікувано.
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21.06.2022 13:31
+12
Українці, які планують залишатися в РФ,то не українці, якось фіолетово до них.Після того що накоїла рашка, усе це вибачити та ще щоб тут переймалися? Багато честі.
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21.06.2022 13:27
+5
новина не варта уваги. проблеми вати й кацапських прихвостнів нас мало цікавлять. українці, які волею долі опинились в кацапії не будуть вимазуватись в гівно, кацапських 10 000, найдуть можливість повернутись на Батьківщину хоч через Китай...
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21.06.2022 13:39
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Українці, які планують залишатися в РФ,то не українці, якось фіолетово до них.Після того що накоїла рашка, усе це вибачити та ще щоб тут переймалися? Багато честі.
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21.06.2022 13:27 Відповісти
Лилия! не судите да не судимы будите. У каждой украинской семьи с востока Украины разная жизненная ситуация и обстоятельства, иногда есть выбор: Или спокойно выехать в Россию через Крым или сидеть в подвале под бомбежками в разрушенном городе при полномаштабных боевых действиях.......... Ситуации бывают разные - когда нечего жрать, негде жить и нечем кормить детей людям становится не до патриотизма, жизнь у всех одна........
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21.06.2022 13:45 Відповісти
всегда был выход, но они ждали и дождались. Когда была эвакуация, они не хотели и не могли, а когда кацапы пришли все стали здоровыми и могут. Это перевертни.
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21.06.2022 15:16 Відповісти
ты идиот - ну выехали бы они в ближайший город а там жить за что? зеленский не сильно то помогает переселенцам
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21.06.2022 17:25 Відповісти
Ага! Давайте тоді їм подвійну пенсію дамо і допомогу по безробіттю
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21.06.2022 13:29 Відповісти
тогда всем кто взял паспорт оккупанта или ты гражданин Украины или московии. Закон один для всех. Пусть выбирают и не должно быть как 8 лет с ордилами, которые лупят по Украинским городам.
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21.06.2022 15:19 Відповісти
Кацапи кинули. Як неочікувано.
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21.06.2022 13:31 Відповісти
новина не варта уваги. проблеми вати й кацапських прихвостнів нас мало цікавлять. українці, які волею долі опинились в кацапії не будуть вимазуватись в гівно, кацапських 10 000, найдуть можливість повернутись на Батьківщину хоч через Китай...
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21.06.2022 13:39 Відповісти
В цілому так. Якщо були якісь гроші, або родичі, що допомогали. Багато людей в домашньому та без документів вивези у яку небудь туву, або на алтай. Без грошей звідти вибратись проблематично. Ну а хто любив парашу двстанційно, зараз зможуть пройти практичні заняття по виживанню.
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21.06.2022 14:16 Відповісти
Коли вы почнете своїм переселенцям виплачувати кошти?Четвертий місяць не копійки не отримали!
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21.06.2022 13:40 Відповісти
во-во а потом дауны спрашивают чего вы не выехали ? куда?
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21.06.2022 17:26 Відповісти
За 10 000 фу-блей 170 евро не купиш
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21.06.2022 13:53 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.06.2022 14:37 Відповісти
родная говень как не как
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21.06.2022 14:54 Відповісти
 
 