Посадовиці "пошти ЛНР" повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканці Луганської області у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана, в умовах воєнного стану, прийняла пропозицію представників збройних сил РФ та була призначена у новостворену державою-агресором так звану "пошту луганської народної республіки" на одну з керівних посад. У подальшому вона неодноразово публічно закликала до співпраці з окупантами та працевлаштування всіх бажаючих.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами ДКІБ СБУ", - йдеться у повідомленні.

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