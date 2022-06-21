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Посадовиці "пошти ЛНР" повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

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лнр

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканці Луганської області у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана, в умовах воєнного стану, прийняла пропозицію представників збройних сил РФ та була призначена у новостворену державою-агресором так звану "пошту луганської народної республіки" на одну з керівних посад. У подальшому вона неодноразово публічно закликала до співпраці з окупантами та працевлаштування всіх бажаючих.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами ДКІБ СБУ", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Якщо Україна переможе, дасть Бог, то і надалі на керівні посади тільки по блату? Для багатьох зараз можливість не тільки не здохнути з голоду, а й отримати кар,єрний ріст! Треба робити висновки , а не лише розмахувати мечом! Де Наумов? Хто розмінував Чонгар? Дивлюся, що вічні зами нарешті отримали якусь можливість росту....
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21.06.2022 14:57 Відповісти
 
 