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Чиновнице "почты ЛНР" сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лнр

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении жители Луганской области в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемая, в условиях военного положения, приняла предложение представителей вооруженных сил РФ и была назначена во вновь созданное государством-агрессором так называемую "почту луганской народной республики" на одну из руководящих должностей. В дальнейшем она неоднократно публично призывала к сотрудничеству с оккупантами и трудоустройству всех желающих.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в г. Киеве по материалам ГКИБ СБУ", - говорится в сообщении.
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Якщо Україна переможе, дасть Бог, то і надалі на керівні посади тільки по блату? Для багатьох зараз можливість не тільки не здохнути з голоду, а й отримати кар,єрний ріст! Треба робити висновки , а не лише розмахувати мечом! Де Наумов? Хто розмінував Чонгар? Дивлюся, що вічні зами нарешті отримали якусь можливість росту....
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21.06.2022 14:57 Ответить
 
 