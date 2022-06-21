Україна розірвала з Білоруссю всі угоди у галузі архівної справи

З огляду на активне сприяння РБ широкомасштабному вторгненню Росії в Україну та згідно з політикою просування подальшої міжнародної ізоляції Білорусі Державна архівна служба України припинила дію всіх угод з пособником держави-агресора в галузі архівної справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Державна архівна служба.

Зокрема, 8 червня 2022 року втратили чинність такі міжнародні договори України міжвідомчого характеру:

Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь, здійснена 22 квітня 1992 року;

Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України і Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь, здійснений 18 вересня 2008 року.

Перспективи налагодження будь-якої двосторонньої співпраці з білоруською стороною у галузі архівної справи відсутні. Дія цих документів припинена відповідно до рішення, про яке 20 червня 2022 року Укрдержархів інформувало Міністерство закордонних справ України.

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За ініціативи Анатолія Хромова, очільника Укрдержархіву, на початку квітня 2022 року Державна архівна служба України ініціювала підготовку в установленому порядку денонсації міжнародних договорів міжвідомчого характеру, укладених з бєлархівом.

Державна архівна служба України звертається до іноземних партнерів підтримати ініціативу українських архівістів та розірвати двосторонні міжнародні міжвідомчі угоди з бєлархівом та архівними установами пособника держави-агресора.

Зазначається, що у порушення вимог загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, рівноправності і взаємності, білоруська сторона, як пособник держави-агресора підтримує війну Росії проти України, внаслідок якої під загрозою втрати опинилися документи Національного архівного фонду України, які є культурними цінностями України.

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Вже постраждали від обстрілів будівлі державних обласних архівів у Харкові, Миколаєві, архівного відділу у Лисичанську Луганської області. Непоправною втратою є знищені внаслідок пожежі 12 тисяч документів архівного відділу УСБУ Чернігівської області про репресії проти українського народу часів сталінського тоталітарного режиму.

У районних відділах деокупованих регіонів Київської області пошкоджено приміщення архівів, знищено обладнання, комп’ютерну техніку, прикладом є архівні відділи в Бородянці, Бучі, Іванкові, Ірпені, Макарові.

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Є загроза незаконного переміщення або включення до архівного фонду Росії документів українських архівів, що перебувають на окупованій території, як це відбулося в 2014 році, коли Росія окупувала територію АР Крим та м. Севастополя. Як приклад, документи з архівного відділу Волновахи вивезено до раніше окупованої території Донбасу. Під загрозою втрати для України документи Державного архіву Херсонської області.