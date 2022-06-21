Україна розірвала з Білоруссю всі угоди у галузі архівної справи
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З огляду на активне сприяння РБ широкомасштабному вторгненню Росії в Україну та згідно з політикою просування подальшої міжнародної ізоляції Білорусі Державна архівна служба України припинила дію всіх угод з пособником держави-агресора в галузі архівної справи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Державна архівна служба.
Зокрема, 8 червня 2022 року втратили чинність такі міжнародні договори України міжвідомчого характеру:
- Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь, здійснена 22 квітня 1992 року;
- Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України і Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь, здійснений 18 вересня 2008 року.
Перспективи налагодження будь-якої двосторонньої співпраці з білоруською стороною у галузі архівної справи відсутні. Дія цих документів припинена відповідно до рішення, про яке 20 червня 2022 року Укрдержархів інформувало Міністерство закордонних справ України.
За ініціативи Анатолія Хромова, очільника Укрдержархіву, на початку квітня 2022 року Державна архівна служба України ініціювала підготовку в установленому порядку денонсації міжнародних договорів міжвідомчого характеру, укладених з бєлархівом.
Державна архівна служба України звертається до іноземних партнерів підтримати ініціативу українських архівістів та розірвати двосторонні міжнародні міжвідомчі угоди з бєлархівом та архівними установами пособника держави-агресора.
Зазначається, що у порушення вимог загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, рівноправності і взаємності, білоруська сторона, як пособник держави-агресора підтримує війну Росії проти України, внаслідок якої під загрозою втрати опинилися документи Національного архівного фонду України, які є культурними цінностями України.
Вже постраждали від обстрілів будівлі державних обласних архівів у Харкові, Миколаєві, архівного відділу у Лисичанську Луганської області. Непоправною втратою є знищені внаслідок пожежі 12 тисяч документів архівного відділу УСБУ Чернігівської області про репресії проти українського народу часів сталінського тоталітарного режиму.
У районних відділах деокупованих регіонів Київської області пошкоджено приміщення архівів, знищено обладнання, комп’ютерну техніку, прикладом є архівні відділи в Бородянці, Бучі, Іванкові, Ірпені, Макарові.
Є загроза незаконного переміщення або включення до архівного фонду Росії документів українських архівів, що перебувають на окупованій території, як це відбулося в 2014 році, коли Росія окупувала територію АР Крим та м. Севастополя. Як приклад, документи з архівного відділу Волновахи вивезено до раніше окупованої території Донбасу. Під загрозою втрати для України документи Державного архіву Херсонської області.
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