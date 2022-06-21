У Ростовській області РФ впав штурмовик Су-25

У Росії на території Ростовської області розбився штурмовик Су-25, пілот загинув.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

У Міноборони РФ повідомили, що штурмовик виконував навчально-тренувальний політ.

"Льотчик загинув. Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає", - йдеться у повідомленні.

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