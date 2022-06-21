У Ростовській області РФ впав штурмовик Су-25
У Росії на території Ростовської області розбився штурмовик Су-25, пілот загинув.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
У Міноборони РФ повідомили, що штурмовик виконував навчально-тренувальний політ.
"Льотчик загинув. Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає", - йдеться у повідомленні.
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на землі!!
...побільше б таких ''максимів і **** з ними''
Летчику хорошего настроения!
але московити не хотіли слухати...
Старик Козлодоев ползет, мокры его брюки, он стар и желает в сартир...
То в літаку курили.
Джерело:
- Йєс, сер!
Подробнее: https://bloknot-rostov.ru/news/tass-*******-samolet-su-25-poterpel-krushenie-v-ro-1491520 https://bloknot-rostov.ru/news/tass-*******-samolet-su-25-poterpel-krushenie-v-ro-149152
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