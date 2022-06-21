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Новости Война
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В Ростовской области РФ упал штурмовик Су-25

су

В России на территории Ростовской области разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

В Минобороны РФ сообщили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.

"Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

Также смотрите: На одном из пляжей Одесщины взорвалась российская противокорабельная мина. ФОТО

авиакатастрофа (1719) армия РФ (19079) самолет (3588)


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Топ комментарии
+63
пілот загинув
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21.06.2022 21:29
+28
Українські Кордони - якась магічна субстанція. Біля них, російські літаки падають, пілоти втрачають контроль і роблять помилки! МАГІЯ!
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21.06.2022 21:28
+26
Хай наші кордони стануть для них Бермудським трикутником.
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21.06.2022 21:34
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Українські Кордони - якась магічна субстанція. Біля них, російські літаки падають, пілоти втрачають контроль і роблять помилки! МАГІЯ!
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21.06.2022 21:28 Ответить
Хай наші кордони стануть для них Бермудським трикутником.
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21.06.2022 21:34 Ответить
Україна заперечує свою причетність до цієї авіакатасрофи та просить союзників збільшити постачання цих засобів ППО.
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21.06.2022 21:37 Ответить
...екіпаж секретного енергомагічного зенітного комплексу "Кордон" таємно представлений до бойових нагород і підвищений у ложі Марса до нових рівнів статусу "Майстер"
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21.06.2022 22:26 Ответить
пілот загинув
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21.06.2022 21:29 Ответить
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21.06.2022 22:09 Ответить
І Йося Кабздун сєводня даволєн...
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21.06.2022 21:31 Ответить
Как ето?
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21.06.2022 21:31 Ответить
Нехай всі русофашисти здохнуть , так як така мразота немає права жити
на землі!!
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21.06.2022 21:32 Ответить
пилоту по привычке повредили катапультное кресло и подрезали для гарантии стропы, а летающий орк перехитрил рашистов и взорвался над мордором.
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21.06.2022 21:32 Ответить
Другий за 4 дні. Гарно, але мало!
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21.06.2022 21:33 Ответить
Очередной курсант скорее всего. Лейтенанты Ху...ла умирают не получив погоны)
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21.06.2022 21:41 Ответить
Вагнеровец обновлял навыки!!
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21.06.2022 21:56 Ответить
ну і *** з ним
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21.06.2022 21:34 Ответить
Не факт. Может быть, отдельно валяется, как-то по сети фото гуляло.
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21.06.2022 21:35 Ответить
И молодая не узнает какой у парня был конец.
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21.06.2022 21:55 Ответить
Випередили мене на мить про : ''ну і *** з ним''.
...побільше б таких ''максимів і **** з ними''
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21.06.2022 23:14 Ответить
кацапи вже самі себе утилізують
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21.06.2022 21:34 Ответить
Красівоє
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21.06.2022 21:34 Ответить
************** в родньіх березках а так бьі стал кормом для херсонских собак......
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21.06.2022 21:35 Ответить
Просто он был тяжелее воздуха!
Летчику хорошего настроения!
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21.06.2022 21:35 Ответить
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21.06.2022 22:08 Ответить
Щоб він кабздону всі аншлаги перебив!
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21.06.2022 22:24 Ответить
пам`ятаю...: Гнида рашист задорнав вчив кацапів...."што самальот тіжілєє воздуха...."
але московити не хотіли слухати...
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21.06.2022 23:35 Ответить
Очередной престарелый Вагнеровец за рулем заснул.

Старик Козлодоев ползет, мокры его брюки, он стар и желает в сартир...
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21.06.2022 21:36 Ответить
Ну от і прекрасно. Тренують новачків на самому зношеному, запчастин після санкцій нових не буде, так що будемо чекати ще багато падінь, "приємних і корисних"
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21.06.2022 21:38 Ответить
Що ви кажете? 100 відсотків літак був підбитий або українською, або рашисткою ППО
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21.06.2022 21:47 Ответить
Яке таке ППО? Нема в нас нічого - кананешніков, чи як там там того лаптя звуть, авторитетно сказав, що нема.

То в літаку курили.
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21.06.2022 23:31 Ответить
Мелочь, а приятно
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21.06.2022 21:42 Ответить
Походу рашисты уже алкашей и тиктокеров за штурвал самолета садят
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21.06.2022 21:42 Ответить
Та ні.Можливо літун уявив що його ********** і візьмуть в полон "ужасниє біндеровци" і будуть водити в трусіках як водили позавчора літуна фєдорчукова . І вирішив не чекати такої ганьби і зробив собі суїцидне падіння.
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21.06.2022 21:57 Ответить
Вiн вчас усвідомив, що це "ненужная война"
Джерело:
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21.06.2022 21:42 Ответить
Маю три думки з цього приводу: 1.якісь на мордорі ЛЕП ну дуже "намагнічені". 2. орки-літуни заздрісні- все хочуть переплюнути совкового літуна 30 -х років Чкалова. Він хоча під мостами пролітав на допотопних літаках. 3. Можливо "Стінгерів бояться і літають дуже низько над своєю територією.
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21.06.2022 21:51 Ответить
Не Стінгерів, а Буків/С300 тоді, Стінгери якраз створено для низьколетячих цілей...
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21.06.2022 23:09 Ответить
Скоріше за все тренують нових пілотів у прискореному темпі, тому й виникають такі приємні несподіваний)
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21.06.2022 21:56 Ответить
Редакторы, у вас гугла нет? Который раз фото не того самолёта ставите. Это Су-27 на фото.
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21.06.2022 21:59 Ответить
"А какая разніца"-сказав би найвеличніший яневтік! А без жартів - то дрібниці. Головне це результат, і орки його підкидають. І тепер цей згорілий літун не буде "оказивать помощь мірним житєлям донбасса".
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21.06.2022 22:32 Ответить
Тяжело в учении - легко в гробу
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21.06.2022 22:01 Ответить
...в кулькє, вибачте.
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21.06.2022 22:11 Ответить
Це Вайшнорія другий фронт відкрила. Хреново правдв що руйнувань немає : хочеться all-inclusive
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21.06.2022 22:11 Ответить
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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21.06.2022 22:18 Ответить
давай іщьо!!!!

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21.06.2022 22:20 Ответить
Як подають цю подію кацапо-ресурси: В Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25. Об этом сообщили в российском информационном агентстве ТАСС. В экстренных службах ТАСС рассказали, что по предварительным данным, после падения самолета погиб пилот. Информация о крушении самолета также появилась в telegram-канале «BAZA». Там рассказали, что причиной трагедии могла стать ошибка пилотирования - самолет мог зацепить линию электропередач. - На место прибыли пожарные, - уточнили в «BAZA» В telegram-канале «Че по Ростову?» сообщили, что по одним данным падение Су-25 произошло недалеко от поселка Маньково-Калитвенское Чертковского района Ростовской области. Также есть версия, что самолет рухнул рядом с хутором Гусев. Позже официальный комментарий дали в пресс-службе Южного военного округа. Там сообщили, что Су-25 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. - Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, - уточнили в ЮВО. Григорий Мелихов.

Подробнее: https://bloknot-rostov.ru/news/tass-*******-samolet-su-25-poterpel-krushenie-v-ro-1491520 https://bloknot-rostov.ru/news/tass-*******-samolet-su-25-poterpel-krushenie-v-ro-149152
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21.06.2022 22:24 Ответить
разрушений нет... кроме разрушенного самолета... место безлюдное... кроме трупа раша-фашиста, летуна - праздник удался.
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21.06.2022 23:37 Ответить
Если бы он ещё какого-то кацапа на земле прибил, то было бы совсем хорошо.
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21.06.2022 22:26 Ответить
«Орлята учатся летать…»
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21.06.2022 22:45 Ответить
На фото Су-27.
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21.06.2022 22:53 Ответить
Не впав а
НАЇБНУВСЯ
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21.06.2022 23:07 Ответить
Та уже ж фото є в неті, навіть шльом кацапа валяється там... Навіщо цей су-27 тут поставили?
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21.06.2022 23:10 Ответить
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21.06.2022 23:18 Ответить
руSSкій льотчик НЕ загинув....він полетів на концерт кабздона....в путінскій рай!
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21.06.2022 23:25 Ответить
подвійна радість - і машині капут, і фашист-літун здох.
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21.06.2022 23:32 Ответить
Бурятів пересаджують з Т-62 на Су-25?
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22.06.2022 06:15 Ответить
 
 