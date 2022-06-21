В Ростовской области РФ упал штурмовик Су-25

В России на территории Ростовской области разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

В Минобороны РФ сообщили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.

"Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

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