В Ростовской области РФ упал штурмовик Су-25
В России на территории Ростовской области разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
В Минобороны РФ сообщили, что штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет.
"Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
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на землі!!
...побільше б таких ''максимів і **** з ними''
Летчику хорошего настроения!
але московити не хотіли слухати...
Старик Козлодоев ползет, мокры его брюки, он стар и желает в сартир...
То в літаку курили.
Джерело:
- Йєс, сер!
Подробнее: https://bloknot-rostov.ru/news/tass-*******-samolet-su-25-poterpel-krushenie-v-ro-1491520 https://bloknot-rostov.ru/news/tass-*******-samolet-su-25-poterpel-krushenie-v-ro-149152
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