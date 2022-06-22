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Існує загроза артобстрілу Харкова, містян просять обмежити перебування на вулиці, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Жителів Харкова просять обмежити перебування на вулиці через загрозу артилерійського обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"По Харкову є загроза артобстрілу. Просимо мешканців реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів, а також обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни не припиняють обстріли Харкова та області, продовжують штурмові дії в напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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22.06.2022 12:49 Відповісти
Існує загроза артобстрілу Харкова Джерело: https://censor.net/ua/n3349483
нажаль це надовго
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22.06.2022 12:49 Відповісти
Ребят, об'ясните кто нибудь, как правильно - Харькiв или Харков? А то в тегах одно название, а в статье другое
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22.06.2022 13:13 Відповісти
Хто? Що? - Харків.
Кому? Чому? - Харкову.
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22.06.2022 14:11 Відповісти
 
 