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Існує загроза артобстрілу Харкова, містян просять обмежити перебування на вулиці, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителів Харкова просять обмежити перебування на вулиці через загрозу артилерійського обстрілу російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"По Харкову є загроза артобстрілу. Просимо мешканців реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів, а також обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні.
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нажаль це надовго
Кому? Чому? - Харкову.