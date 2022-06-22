Італія продовжить надавати допомогу Україні. Заклики про припинення відхилені Сенатом, - ЗМІ

Сенат Італії у вівторок більшістю голосів схвалив резолюцію із закликом продовжити допомогу Україні у її війні з Росією, відхиливши спроби керівництва однієї з коаліційних партій – "Руху 5 Зірок" – припинити надавати Києву зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

За резолюцію, запропоновану парламентською більшістю, проголосували 219 сенаторів, 20 були проти, а ще 22 – утрималися. Чотири альтернативні проєкти резолюцій Сенат Італії відхилив.

У документі сенатори закликали уряд Італії вимагати від Росії негайного припинення бойових дій в Україні та виведення з її території всіх військових підрозділів, а також брати участь в ініціативах з деескалації та зміцнювати дипломатичні зусилля для пошуку мирного врегулювання.

Одним із ініціаторів дискусій щодо допомоги Україні став лідер "Руху 5 Зірок", колишній прем’єр Італії Джузеппе Конте. Він відкрито закликав припинити надавати Києву зброю. Ці заклики призвели до обговорень у межах урядової коаліції, очолюваної колишнім главою Європейського центрального банку Маріо Драгі. Водночас підкреслювалося, що італійський уряд має єдину позицію щодо підтримки України.

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Італія, як і багато країн ЄС, надає зброю Україні, щоб допомогти їй у боротьбі з російською агресією, однак у партії Ді Майо частина не підтримувала військову допомогу Україні.