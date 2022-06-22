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Поліція Маямі закликала американців здати зброю, щоб передати її ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,поліція,майямі

Поліція Маямі у рамках програми "Guns 4 Ukraine" запропонувала американцям здати зброю, щоб передати її для захисту України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Поліція пропонувала 50 доларів за пістолети, 100 доларів за дробовики та 150 доларів за "потужні" гвинтівки, такі як АК-47 або AR-15. Правоохоронці зазначили, що не ставили питань, щодо походження зброї.

Поліція зібрала 68 одиниць зброї, сказав начальник поліції Маямі Мануель Моралес, додавши, що лише "деякі з них", ймовірно, "придатні для надсилання нашим друзям в Україні".

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Як пише The Washington Post, зброя, яку зібрали в Маямі, ймовірно, не відповідає потребам України, яка вимагає складніших системи озброєння та боєприпасів, щоб протистояти нападу Росії.

Крім того, як пише газета є певні законодавчі обмеження, які можуть заблокувати передачу зібраної зброї в Україну.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+34
Дякуємо вам вільні люди!
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22.06.2022 16:54
+10
Літачки попросиш у українських олігархів, які обідрали Україну. У них достатньо грошей на кілька літаків та ПВО. Але вони замазують очі покупкою аптечок.
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22.06.2022 17:03
+7
Дякуємо !

бо ми свої калаші закатали в асвальт.
до речі, собівартість калаша біля 300 доларів.
порахуйте скільки можна було озброїти українців за Крадівництво
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22.06.2022 18:00
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Дякуємо вам вільні люди!
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22.06.2022 16:54 Відповісти
Дякуємо !

бо ми свої калаші закатали в асвальт.
до речі, собівартість калаша біля 300 доларів.
порахуйте скільки можна було озброїти українців за Крадівництво
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22.06.2022 18:00 Відповісти
собівартість АК-45-50 юсд, залежно від моделі.
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22.06.2022 18:32 Відповісти
що за АК-45 ?

Ак-74 Вартість одиниці $350 (Чорний ринок 2018 рік)
Вікі
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22.06.2022 18:53 Відповісти
Собівартість АК (45-50)$
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22.06.2022 19:09 Відповісти
А че, люблю кривые револьверты
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22.06.2022 16:55 Відповісти
там будут позолоченные с брилликами
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22.06.2022 18:20 Відповісти
Этот призыв похлеще инициативы повторного использования флаконов от духов. Особенно если учесть разнообразие американского оружия.
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22.06.2022 16:59 Відповісти
Ну це вже повний треш. Хочуть наїпати американців цією маніпуляцією. Сподіваюсь, вони не поведуться на це хитре вертіння лібералістичною дупою.
У військового комплексу США є достатню зброї, щоб постачати Україні без роззброєня американців.
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22.06.2022 16:59 Відповісти
О які вирази - "хитре вертіння ліберастичною дупою", - ти кацапських пропагандонів передивився? Це вони там постійно верещать про західні ліберастичні дупи.
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22.06.2022 18:48 Відповісти
Тоже так подумал. Леваки хотят таким образом разоружить американцев.
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22.06.2022 20:16 Відповісти
кацап ты спалился - иди на ***
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22.06.2022 21:56 Відповісти
В США продаются наши же с хранения мосинки и СКС еще послевоенных лет выпуска. Очень дешево. У нас их никогда за эти деньги не купить, вообще никак. И патроны, наши и кацапские. И что происходит в 2022-ом году за 31 год блестящей, гениальной власти? Мы нуждаемся, отчаянно нуждаемся и это факт в стрелковом вооружении. И закупаем или просим назад наше же оружие, которое еще и устарело на пару десятков лет к итак уже 50-ти летнему сроку, благо для него это не страшно и патроны тоже стреляют. Это не позор, а немыслимые вещи. За них надо стрелять. Каждую сволочь за каждый ущерб нашей армии и даже не трогая ядерное оружие, которое прямо под Европой мы не имели шансов сохранить и с трудом могли бы продать его хоть за сколько, уже тогда в ЕС пришли ничтожества к власти, с удовольствием сотрудничающие с кацапским криминалом.
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22.06.2022 17:00 Відповісти
Вот только мосинок и СКС и не хватает для перемоги.
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22.06.2022 17:15 Відповісти
СКС вполне даже достаточен для сил Территориальной обороны был бы.
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22.06.2022 17:35 Відповісти
Дещо морально застаріла, але досить непогана зброя.
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22.06.2022 18:41 Відповісти
и нагана
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22.06.2022 18:21 Відповісти
езжай в ДНР, там тебе мосинок и не только дадут.
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22.06.2022 17:30 Відповісти
А раптом б ці добрі люди принесли трішки літаків та інших корисних речей, і поліцейські б не питали про походження...
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22.06.2022 17:00 Відповісти
Літачки попросиш у українських олігархів, які обідрали Україну. У них достатньо грошей на кілька літаків та ПВО. Але вони замазують очі покупкою аптечок.
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22.06.2022 17:03 Відповісти
Так один добрий араб на прохання своєї дружини- українки дійсно купив два винищувачі. Було таке повідомлення. От не знаю тільки де ті літаки сьогодні літають.
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22.06.2022 17:08 Відповісти
Поліції Маямі-респект...
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22.06.2022 17:10 Відповісти
Відправте "95 квартал" у Маямі з благодійним концертом. А готорар нехай "Смітт і Вессонами" збирають.
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22.06.2022 17:11 Відповісти
в бордель их к афроамерикацам...пусть валюту зарабатывают
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22.06.2022 18:23 Відповісти
Я читаю тут коменти та вражаюсь які тут є конченні довбні що ще осуджують дії американців.Ви діванні захісники та перемежці холодильника запамятайте для американця за честь щоб з його зброї буде знищене зло а заотриманні кошти він пожертвує до червоного хресту.Це на рівні виховання.Це відчуваю коментують та пітушня призивного віку що потікала зі сходу України та просирає та пропивае допогу на який сидять.
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22.06.2022 17:14 Відповісти
Я ніколи не міг уявити які «підлі» ці америкоси. То москалів від голоду врятують, японців на шлях істинний поставлять, корейців витягнуть з жопи, Європу продажну двічі врятують від війни, а тепер і нам від них «дісталося». А расея нам брат і сестра в одній подобі
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22.06.2022 17:15 Відповісти
если сразу брат и сестра...то кацапы гермафродиты недоделанные
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22.06.2022 18:27 Відповісти
И чего будут стоить "мощные винтовки" которые люди не пожалели отдать за 150 баксов.
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22.06.2022 17:25 Відповісти
Американці, як би їх там не нарікали невігласами щодо знання географії, вміють мислити глобально. На відміну від європровінціалів типу німців.
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22.06.2022 17:43 Відповісти
Весь світ хоче знищення зла
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22.06.2022 17:45 Відповісти
Вибачте, але, інше слово, крім «акуєть», в голову не приходить!
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22.06.2022 20:39 Відповісти
 
 