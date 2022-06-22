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Полиция Майами призвала американцев сдать оружие, чтобы передать его ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,поліція,майямі

Полиция Майами в рамках программы "Guns 4 Ukraine" предложила американцам сдать оружие, чтобы передать его для защиты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Полиция предлагала 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15. Правоохранители отметили, что не задавали вопросов о происхождении оружия.

Полиция собрала 68 единиц оружия, сказал начальник полиции Майами Мануэль Моралес, добавив, что только некоторые из них, вероятно, "пригодны для отправки нашим друзьям в Украине".

Также читайте: Украина заверила, что будет использовать западное оружие только для обороны, а не для нападения на РФ, - Минобороны Германии

Как пишет The Washington Post, оружие, которое собрали в Майами, вероятно, не отвечает потребностям Украины, требующей более сложных систем вооружения и боеприпасов, чтобы противостоять нападению России.

Кроме того, как пишет газета, есть определенные законодательные ограничения, которые могут заблокировать передачу собранного оружия в Украину.
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Топ комментарии
+34
Дякуємо вам вільні люди!
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22.06.2022 16:54
+10
Літачки попросиш у українських олігархів, які обідрали Україну. У них достатньо грошей на кілька літаків та ПВО. Але вони замазують очі покупкою аптечок.
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22.06.2022 17:03
+7
Дякуємо !

бо ми свої калаші закатали в асвальт.
до речі, собівартість калаша біля 300 доларів.
порахуйте скільки можна було озброїти українців за Крадівництво
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22.06.2022 18:00
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Дякуємо вам вільні люди!
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22.06.2022 16:54 Ответить
Дякуємо !

бо ми свої калаші закатали в асвальт.
до речі, собівартість калаша біля 300 доларів.
порахуйте скільки можна було озброїти українців за Крадівництво
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22.06.2022 18:00 Ответить
собівартість АК-45-50 юсд, залежно від моделі.
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22.06.2022 18:32 Ответить
що за АК-45 ?

Ак-74 Вартість одиниці $350 (Чорний ринок 2018 рік)
Вікі
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22.06.2022 18:53 Ответить
Собівартість АК (45-50)$
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22.06.2022 19:09 Ответить
А че, люблю кривые револьверты
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22.06.2022 16:55 Ответить
там будут позолоченные с брилликами
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22.06.2022 18:20 Ответить
Этот призыв похлеще инициативы повторного использования флаконов от духов. Особенно если учесть разнообразие американского оружия.
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22.06.2022 16:59 Ответить
Ну це вже повний треш. Хочуть наїпати американців цією маніпуляцією. Сподіваюсь, вони не поведуться на це хитре вертіння лібералістичною дупою.
У військового комплексу США є достатню зброї, щоб постачати Україні без роззброєня американців.
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22.06.2022 16:59 Ответить
О які вирази - "хитре вертіння ліберастичною дупою", - ти кацапських пропагандонів передивився? Це вони там постійно верещать про західні ліберастичні дупи.
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22.06.2022 18:48 Ответить
Тоже так подумал. Леваки хотят таким образом разоружить американцев.
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22.06.2022 20:16 Ответить
кацап ты спалился - иди на ***
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22.06.2022 21:56 Ответить
В США продаются наши же с хранения мосинки и СКС еще послевоенных лет выпуска. Очень дешево. У нас их никогда за эти деньги не купить, вообще никак. И патроны, наши и кацапские. И что происходит в 2022-ом году за 31 год блестящей, гениальной власти? Мы нуждаемся, отчаянно нуждаемся и это факт в стрелковом вооружении. И закупаем или просим назад наше же оружие, которое еще и устарело на пару десятков лет к итак уже 50-ти летнему сроку, благо для него это не страшно и патроны тоже стреляют. Это не позор, а немыслимые вещи. За них надо стрелять. Каждую сволочь за каждый ущерб нашей армии и даже не трогая ядерное оружие, которое прямо под Европой мы не имели шансов сохранить и с трудом могли бы продать его хоть за сколько, уже тогда в ЕС пришли ничтожества к власти, с удовольствием сотрудничающие с кацапским криминалом.
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22.06.2022 17:00 Ответить
Вот только мосинок и СКС и не хватает для перемоги.
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22.06.2022 17:15 Ответить
СКС вполне даже достаточен для сил Территориальной обороны был бы.
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22.06.2022 17:35 Ответить
Дещо морально застаріла, але досить непогана зброя.
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22.06.2022 18:41 Ответить
и нагана
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22.06.2022 18:21 Ответить
езжай в ДНР, там тебе мосинок и не только дадут.
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22.06.2022 17:30 Ответить
А раптом б ці добрі люди принесли трішки літаків та інших корисних речей, і поліцейські б не питали про походження...
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22.06.2022 17:00 Ответить
Літачки попросиш у українських олігархів, які обідрали Україну. У них достатньо грошей на кілька літаків та ПВО. Але вони замазують очі покупкою аптечок.
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22.06.2022 17:03 Ответить
Так один добрий араб на прохання своєї дружини- українки дійсно купив два винищувачі. Було таке повідомлення. От не знаю тільки де ті літаки сьогодні літають.
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22.06.2022 17:08 Ответить
Поліції Маямі-респект...
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22.06.2022 17:10 Ответить
Відправте "95 квартал" у Маямі з благодійним концертом. А готорар нехай "Смітт і Вессонами" збирають.
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22.06.2022 17:11 Ответить
в бордель их к афроамерикацам...пусть валюту зарабатывают
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22.06.2022 18:23 Ответить
Я читаю тут коменти та вражаюсь які тут є конченні довбні що ще осуджують дії американців.Ви діванні захісники та перемежці холодильника запамятайте для американця за честь щоб з його зброї буде знищене зло а заотриманні кошти він пожертвує до червоного хресту.Це на рівні виховання.Це відчуваю коментують та пітушня призивного віку що потікала зі сходу України та просирає та пропивае допогу на який сидять.
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22.06.2022 17:14 Ответить
Я ніколи не міг уявити які «підлі» ці америкоси. То москалів від голоду врятують, японців на шлях істинний поставлять, корейців витягнуть з жопи, Європу продажну двічі врятують від війни, а тепер і нам від них «дісталося». А расея нам брат і сестра в одній подобі
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22.06.2022 17:15 Ответить
если сразу брат и сестра...то кацапы гермафродиты недоделанные
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22.06.2022 18:27 Ответить
И чего будут стоить "мощные винтовки" которые люди не пожалели отдать за 150 баксов.
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22.06.2022 17:25 Ответить
Американці, як би їх там не нарікали невігласами щодо знання географії, вміють мислити глобально. На відміну від європровінціалів типу німців.
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22.06.2022 17:43 Ответить
Весь світ хоче знищення зла
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22.06.2022 17:45 Ответить
Вибачте, але, інше слово, крім «акуєть», в голову не приходить!
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22.06.2022 20:39 Ответить
 
 