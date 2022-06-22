Полиция Майами призвала американцев сдать оружие, чтобы передать его ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полиция Майами в рамках программы "Guns 4 Ukraine" предложила американцам сдать оружие, чтобы передать его для защиты Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Полиция предлагала 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15. Правоохранители отметили, что не задавали вопросов о происхождении оружия.
Полиция собрала 68 единиц оружия, сказал начальник полиции Майами Мануэль Моралес, добавив, что только некоторые из них, вероятно, "пригодны для отправки нашим друзьям в Украине".
Как пишет The Washington Post, оружие, которое собрали в Майами, вероятно, не отвечает потребностям Украины, требующей более сложных систем вооружения и боеприпасов, чтобы противостоять нападению России.
Кроме того, как пишет газета, есть определенные законодательные ограничения, которые могут заблокировать передачу собранного оружия в Украину.
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бо ми свої калаші закатали в асвальт.
до речі, собівартість калаша біля 300 доларів.
порахуйте скільки можна було озброїти українців за Крадівництво
Ак-74 Вартість одиниці $350 (Чорний ринок 2018 рік)
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У військового комплексу США є достатню зброї, щоб постачати Україні без роззброєня американців.