Полиция Майами призвала американцев сдать оружие, чтобы передать его ВСУ

Полиция Майами в рамках программы "Guns 4 Ukraine" предложила американцам сдать оружие, чтобы передать его для защиты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Полиция предлагала 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15. Правоохранители отметили, что не задавали вопросов о происхождении оружия.

Полиция собрала 68 единиц оружия, сказал начальник полиции Майами Мануэль Моралес, добавив, что только некоторые из них, вероятно, "пригодны для отправки нашим друзьям в Украине".

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Как пишет The Washington Post, оружие, которое собрали в Майами, вероятно, не отвечает потребностям Украины, требующей более сложных систем вооружения и боеприпасов, чтобы противостоять нападению России.

Кроме того, как пишет газета, есть определенные законодательные ограничения, которые могут заблокировать передачу собранного оружия в Украину.