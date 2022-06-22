В Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, - Держпродспоживслужба
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні
В Україні разом зі спекою почастішали випадки гострого харчового отруєння. З початку літа вже було зафіксовано отруєння шаурмою.
Про це в етері Українського радіо розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Хочу наголосити, в Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, тому що, на жаль, у продажу є різні продукти харчування, в тому числі консервована риба, м'ясо, які люди самі готують і продають на ринках", - заявив Рубан.
Він зазначив, що сезон кишкових інфекцій пов'язаний із вживанням продуктів, які легко псуються через 30 хвилин при неправильному зберіганні.
"Якщо в будь-який харчовий продукт, правильно приготований, потрапляє патогенний організм, то тоді накопичується та критична маса, яка перетворює цю страву на отруту і цим викликає сильне харчове отруєння", — сказав Рубан.
Будь ласка, зачекайте...
Диетическое питание.
Парное мясо.
Украинская рулетка (я)
Так что, покупайте заводские консервы лучше.
Детский ботулизм развивается, в основном, у детей в возрасте до 6 месяцев. В отличие от пищевого ботулизма, вызываемого потреблением уже выработанных токсинов в пищевых продуктах (см. пункт «a» выше), детский ботулизм развивается в случае, когда дети проглатывают споры C. botulinum, из которых развиваются бактерии, колонизирующие кишечник и выделяющие токсины. У большинства взрослых людей и детей старше 6 месяцев этого не происходит, потому что естественные защитные механизмы кишечника, формирующиеся позже, предотвращают прорастание спор и рост бактерий.
Клинические симптомы у детей грудного возраста включают запор, потерю аппетита, слабость, измененный плач и четко выраженную утрату способности держать головку. Существует несколько вероятных источников инфицирования детским ботулизмом, но определенное число случаев заболевания ассоциируется с медом, зараженным спорами. Поэтому, родителям и лицам, осуществляющим уход за детьми, не следует давать мед детям в возрасте до 1 года.
Ось чому молоко з найкращої ферми - це вже не те.
клікбейт навчились, а от в журналістику не дуже..
підказую- для більшої уваги читачів надалі вживайте заголовки "апокаліптична картина ботулізму! чи виживе світ?"
звучить же, ге? а заголовок один фіг змісту не відповідає, що у мене, що у вас))