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війна (56107) отруєння (931) Рубан Олег (112) Держпродспоживслужба (16) ботулізм (26)

В Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, - Держпродспоживслужба

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

закрутки,консервація

В Україні разом зі спекою почастішали випадки гострого харчового отруєння. З початку літа вже було зафіксовано отруєння шаурмою.

Про це в етері Українського радіо розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Хочу наголосити, в Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, тому що, на жаль, у продажу є різні продукти харчування, в тому числі консервована риба, м'ясо, які люди самі готують і продають на ринках", - заявив Рубан.

Він зазначив, що сезон кишкових інфекцій пов'язаний із вживанням продуктів, які легко псуються через 30 хвилин при неправильному зберіганні.

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"Якщо в будь-який харчовий продукт, правильно приготований, потрапляє патогенний організм, то тоді накопичується та критична маса, яка перетворює цю страву на отруту і цим викликає сильне харчове отруєння", — сказав Рубан.
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Топ коментарі
+10
****, да викиньте з президенського крісла цього зеленого бідоносця. При ньому: то ковід, то економічна криза, то війна, тепер ботулізм. Бляха, за що нам таке покарання?!!!
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22.06.2022 20:39
+6
Привезіть шаурму на Банкову!!!
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22.06.2022 20:59
+3
Журналісти, будь ласка, коректно відтворюйте інформацію, що вам надав спеціаліст. Бо ботулізм та кишкові інфекції- це різна група захворювань! Так, ботулізм пеедається аліментарним шляхом, тобто через сплживання їжі, але- це не кишкова інфекція! Ботулічний токсин, переважно виробояється в м'ясних консервах(паштет, ковбаса в банці)- ройнується після повторнлї термічної обробки!
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22.06.2022 20:26
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бугага "запах шаурмьі"(с)
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22.06.2022 20:25 Відповісти
Тада...при том, что как раз в шаурме ботулизма быть не может никак. Там же мясо свежепожаренное.
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22.06.2022 20:27 Відповісти
Там був збудник enterocolitica(ГКІ), ботулізму багато після того, як починають продавати "пальону" в'ялену рибу та тушонки. Гірше всього, що проти бутолітичного анатоксину в Україні немає, а до того купували в Білорусії і то доза на лікування 20 тис грн за курс і то як попадаш в серогрупу! Тому моя рекомендація не купуйье в'ялену рибу в переходах, чи там де немає сертифікації, а краще беріть гарячого копчення, та обробляйте повторно термічно консервації та не давайте мед дітям до року!
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22.06.2022 20:38 Відповісти
В шаурме молодые собачки и кошечки, которые ели только свежих крыс.
Диетическое питание.
Парное мясо.
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22.06.2022 22:45 Відповісти
Журналісти, будь ласка, коректно відтворюйте інформацію, що вам надав спеціаліст. Бо ботулізм та кишкові інфекції- це різна група захворювань! Так, ботулізм пеедається аліментарним шляхом, тобто через сплживання їжі, але- це не кишкова інфекція! Ботулічний токсин, переважно виробояється в м'ясних консервах(паштет, ковбаса в банці)- ройнується після повторнлї термічної обробки!
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22.06.2022 20:26 Відповісти
В голове каша, а поучать других охота. И невдомек Любаве, что читатель намного умнее и осведомленнее ее самой. Ботулизм - типичная кишечная инфекция: поражает ЖКТ, механизм заражения фекально-оральный и т.д.
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22.06.2022 21:50 Відповісти
Неужели так сложно консервы тепловой обработке поддавать перед употреблением? Ботулизм к консервированных помидорах-то редко бывает - больше в тушонках всяких.
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22.06.2022 20:26 Відповісти
Може бути і в овочевій консервації
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22.06.2022 21:06 Відповісти
Термообработка убьёт бактерии, но ботутоксины останутся.

Украинская рулетка (я)

Так что, покупайте заводские консервы лучше.
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22.06.2022 21:20 Відповісти
О....скоро таке чутимемо хоч від кого, від нафтогазу наприклад... А де то Ляшко перелякане? -то ж його парафія)))
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22.06.2022 20:28 Відповісти
Ясно. Переходимо на одну картоплю. )
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22.06.2022 20:29 Відповісти
Для дітей до року заборонено споживання меду, семе через те що є ризик захворіти ботулізмом! Тому дітям до року категорично заборонено споживати мед!
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22.06.2022 20:30 Відповісти
немає нічого смішного!Детский ботулизм

Детский ботулизм развивается, в основном, у детей в возрасте до 6 месяцев. В отличие от пищевого ботулизма, вызываемого потреблением уже выработанных токсинов в пищевых продуктах (см. пункт «a» выше), детский ботулизм развивается в случае, когда дети проглатывают споры C. botulinum, из которых развиваются бактерии, колонизирующие кишечник и выделяющие токсины. У большинства взрослых людей и детей старше 6 месяцев этого не происходит, потому что естественные защитные механизмы кишечника, формирующиеся позже, предотвращают прорастание спор и рост бактерий.

Клинические симптомы у детей грудного возраста включают запор, потерю аппетита, слабость, измененный плач и четко выраженную утрату способности держать головку. Существует несколько вероятных источников инфицирования детским ботулизмом, но определенное число случаев заболевания ассоциируется с медом, зараженным спорами. Поэтому, родителям и лицам, осуществляющим уход за детьми, не следует давать мед детям в возрасте до 1 года.
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22.06.2022 21:03 Відповісти
****, да викиньте з президенського крісла цього зеленого бідоносця. При ньому: то ковід, то економічна криза, то війна, тепер ботулізм. Бляха, за що нам таке покарання?!!!
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22.06.2022 20:39 Відповісти
этот рубан явно профан в своей специализации это дно...
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22.06.2022 20:45 Відповісти
Що не рубан, то якийсь атас...
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22.06.2022 20:57 Відповісти
Привезіть шаурму на Банкову!!!
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22.06.2022 20:59 Відповісти
Живе молоко навіть від народження їм теж зась, бо ж не стерильне?))) ...В часи мої ще дитячі я брав горня і з дозволу тьоті Корови насмикував з вимені молоко, і з задоволенням випивав. Минув час, зараз маю 56, і з доброю ностальгією згадую про те!)
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22.06.2022 21:07 Відповісти
Бо домашня корова відноситься до тих, хто її доглядає, як до своїх дітей.
Ось чому молоко з найкращої ферми - це вже не те.
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22.06.2022 22:53 Відповісти
в Україні не журналістика, а насрато!
клікбейт навчились, а от в журналістику не дуже..
підказую- для більшої уваги читачів надалі вживайте заголовки "апокаліптична картина ботулізму! чи виживе світ?"
звучить же, ге? а заголовок один фіг змісту не відповідає, що у мене, що у вас))
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22.06.2022 21:22 Відповісти
Геть,усе інформ.поле загадили медико-фармацевтичні спаммери. Війна й загибель людей,вже не- проблема,краще міхки загадити бовканиною.
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26.06.2022 15:04 Відповісти
 
 