В Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, - Держпродспоживслужба

В Україні разом зі спекою почастішали випадки гострого харчового отруєння. З початку літа вже було зафіксовано отруєння шаурмою.

Про це в етері Українського радіо розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Хочу наголосити, в Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, тому що, на жаль, у продажу є різні продукти харчування, в тому числі консервована риба, м'ясо, які люди самі готують і продають на ринках", - заявив Рубан.

Він зазначив, що сезон кишкових інфекцій пов'язаний із вживанням продуктів, які легко псуються через 30 хвилин при неправильному зберіганні.

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"Якщо в будь-який харчовий продукт, правильно приготований, потрапляє патогенний організм, то тоді накопичується та критична маса, яка перетворює цю страву на отруту і цим викликає сильне харчове отруєння", — сказав Рубан.