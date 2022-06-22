В Украине сегодня идет фактически эпидемия ботулизма, - Госпродслужба

В Украине вместе с жарой участились случаи острого пищевого отравления. С начала лета уже было зафиксировано отравление шаурмой.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал начальник Главного управления Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Хочу отметить, в Украине сегодня идет фактически эпидемия ботулизма, потому что, к сожалению, в продаже есть разные продукты питания, в том числе консервированная рыба, мясо, которые люди сами готовят и продают на рынках", - заявил Рубан.

Он отметил, что сезон кишечных инфекций связан с употреблением продуктов, легко портящихся через 30 минут при неправильном хранении.

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"Если в любой пищевой продукт, правильно приготовленный, попадает патогенный организм, то накапливается та критическая масса, которая превращает это блюдо в яд и этим вызывает сильное пищевое отравление", - сказал Рубан.