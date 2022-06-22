В Украине сегодня идет фактически эпидемия ботулизма, - Госпродслужба
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В Украине вместе с жарой участились случаи острого пищевого отравления. С начала лета уже было зафиксировано отравление шаурмой.
Об этом в эфире Украинского радио рассказал начальник Главного управления Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Хочу отметить, в Украине сегодня идет фактически эпидемия ботулизма, потому что, к сожалению, в продаже есть разные продукты питания, в том числе консервированная рыба, мясо, которые люди сами готовят и продают на рынках", - заявил Рубан.
Он отметил, что сезон кишечных инфекций связан с употреблением продуктов, легко портящихся через 30 минут при неправильном хранении.
"Если в любой пищевой продукт, правильно приготовленный, попадает патогенный организм, то накапливается та критическая масса, которая превращает это блюдо в яд и этим вызывает сильное пищевое отравление", - сказал Рубан.
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Диетическое питание.
Парное мясо.
Украинская рулетка (я)
Так что, покупайте заводские консервы лучше.
Детский ботулизм развивается, в основном, у детей в возрасте до 6 месяцев. В отличие от пищевого ботулизма, вызываемого потреблением уже выработанных токсинов в пищевых продуктах (см. пункт «a» выше), детский ботулизм развивается в случае, когда дети проглатывают споры C. botulinum, из которых развиваются бактерии, колонизирующие кишечник и выделяющие токсины. У большинства взрослых людей и детей старше 6 месяцев этого не происходит, потому что естественные защитные механизмы кишечника, формирующиеся позже, предотвращают прорастание спор и рост бактерий.
Клинические симптомы у детей грудного возраста включают запор, потерю аппетита, слабость, измененный плач и четко выраженную утрату способности держать головку. Существует несколько вероятных источников инфицирования детским ботулизмом, но определенное число случаев заболевания ассоциируется с медом, зараженным спорами. Поэтому, родителям и лицам, осуществляющим уход за детьми, не следует давать мед детям в возрасте до 1 года.
Ось чому молоко з найкращої ферми - це вже не те.
клікбейт навчились, а от в журналістику не дуже..
підказую- для більшої уваги читачів надалі вживайте заголовки "апокаліптична картина ботулізму! чи виживе світ?"
звучить же, ге? а заголовок один фіг змісту не відповідає, що у мене, що у вас))