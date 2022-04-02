В Харьковской области местные "угостили" оккупантов пирожками: 2 россиян погибли, 28 в реанимации, - ГУР МО

По имеющейся информации украинских разведчиков, оккупантов травят местные жители и алкоголь "неизвестного происхождения".

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 состояние – уточняется. Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения", - говорится в сообщении украинских разведчиков.

Также отмечается, что российское командование списывает эти случаи на так называемые "небоевые потери".

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