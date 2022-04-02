В Харьковской области местные "угостили" оккупантов пирожками: 2 россиян погибли, 28 в реанимации, - ГУР МО
По имеющейся информации украинских разведчиков, оккупантов травят местные жители и алкоголь "неизвестного происхождения".
Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 состояние – уточняется. Еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения", - говорится в сообщении украинских разведчиков.
Также отмечается, что российское командование списывает эти случаи на так называемые "небоевые потери".
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залишайте оркам відкриті сільмаги з метилом, а далі - "дєло техніки"
Борджиа будуть відпочивати...
А купить рицин, скажем в Киеве, на порядки сложнее, чем, скажем, конкретно Beretta 92FS Elite. Я бы сказал, практически невозможно.
та "пиріжки для окупанта"
а метиловый спирт надо вообще в гуманитарку включать на прифронтовых территориях
Але намальовано дуже гарно і душевно. )))
Його й переробляти не потрібно, - наче про нашу нинішню війну з кацапами.
І текст, - наче сьогодні написаний.
Вишнева моя Україна,
Окрадений ворогом край!
Стрічай визволителя - сина,
Повернуте щастя стрічай!
В твоїх неозорих просторах,
В твоїй весняній далині
Ще грізно, ще кублиться ворог,
Ще тліють руїни в огні.
Але вже зоря зайнялася
Пожарищ розходиться дим.
І вогненне слово Тараса
Лунає над степом твоїм.
То радість у звільнені хати
Летить на побіднім крилі, -
То син обнімається й мати,
Як люди на вільній землі!
Леонід Первомайський
Вони і так безжально розстрілюють мирне населення, а їм ще підкидають історії по отруєні пиріжки.
Навіщо підлеглі Буданова ведуть таку шкідливу інформполітику?
Життя наших людей найцінніше.
Як мухи
По медицинской биологии - двойка.
По токсикологии - двойка.
Читайте учебники.
И пить "за здоровье" только чокаясь. ))
Если бы в 14м ссыкливое правительство разрешило гладкоствол народу, то встречали бы не только пирожками... Но и маслинами..
Наше "гостеприприимство" для вас - оно такое...