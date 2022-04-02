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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Харківщині місцеві "пригостили" окупантів пиріжками: 2 росіян загинуло, 28 у реанімації, - ГУР МО

розвідка

За наявною інформацією українських розвідників, окупантів труять місцеві жителі та алкоголь "невідомого походження".

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

" Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється. Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження", - йдеться у повідомленні українських розвідників.

Також зазначається, що російське командування списує ці випадки на так звані "небойові втрати".

Читайте: Окупанти продають награбоване майно українців у Білорусі, - ГУР

армія рф (17228) отруєння (944) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+100
Невідомим пиріжочникам-респект...
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02.04.2022 19:06
+58
Скоро почнуться гриби, бліді поганки дозволять кацапам так не завантажувати реанімацію...)
Борджиа будуть відпочивати...
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02.04.2022 19:07
+51
Проти окупантів всі засоби хороші.
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02.04.2022 19:09
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Невідомим пиріжочникам-респект...
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02.04.2022 19:06 Відповісти
500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем

залишайте оркам відкриті сільмаги з метилом, а далі - "дєло техніки"
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02.04.2022 19:23 Відповісти
Не загинуло, а ЗДОХЛО!!!
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02.04.2022 19:26 Відповісти
З метиловим спиртом не можна, перетравлять. Тільки отрута!
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02.04.2022 19:59 Відповісти
Це що вони таке святкували відразу 500 рил? Це десь 200 літрову бочку вдули, може десь на заправці омивайки набрали)) Хоча яка різниця, най п'ють на здоров'я ))
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02.04.2022 22:41 Відповісти
Украинцы люди хозяйственные - вредителей уничтожают любыми методами
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02.04.2022 19:25 Відповісти
Скоро почнуться гриби, бліді поганки дозволять кацапам так не завантажувати реанімацію...)
Борджиа будуть відпочивати...
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02.04.2022 19:07 Відповісти
применение аmanita phalloides опасно для самого "оператора" - реакция наступает быстро и могут успеть расстрелять.Токсин должен иметь длительный временной лаг начала действия - от трёх суток и более. Для этого хорошо использовать спиртовую настойку любого паутинника, разные виды которого у нас достаточно распространены, и мы все часто видели и путинник оранжево-красный, и паутинник горный, и паутинник красивейший, и много других его разновидностей. Отлично маскируется в запечатанную бутылку коньяка. Действие начинается через 3-10 дней. Антидота нет. Причина смерти - необратимые изменения в почках.


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02.04.2022 19:45 Відповісти
Та які гриби? Зарано ще для грибів. Щуряча отрута мабуть...
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02.04.2022 20:02 Відповісти
Грибов еще дождаться нужно и собрать. Мне кажется куда проще использовать рицин.
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02.04.2022 20:07 Відповісти
да-да, проще, если у Вас есть базовое образование в области химии природных соединений, а на даче небольшая плантация клещевины хотя бы 10Х10м, то можете приобрести подержанный вакуумный роторный испаритель тысяч за 30-40 гривен, и хотя бы десяток трёхлитровых Сокслетов, и будете два месяца гонять растворитель через жмыхи, а потом за недельку на испарителе получите искомое небольшое количество масла с достаточно высоким содержанием рицина.
А купить рицин, скажем в Киеве, на порядки сложнее, чем, скажем, конкретно Beretta 92FS Elite. Я бы сказал, практически невозможно.
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02.04.2022 20:51 Відповісти
А щодо борщевника Сосновського? Чи є якась практична користь?
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02.04.2022 22:33 Відповісти
если в плане оружия, то далеко не самое токсичное растение из тех, что у нас под ногами, и в добавок ко всему "неудобное в работе".
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02.04.2022 23:24 Відповісти
рицина в масле клещевины почти нет
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02.04.2022 22:56 Відповісти
в касторке, конечно нет. Но после экстрагирования охренительного количества жмыхов и испарения вы получите маслянистую жидкость с высоким содержанием рицина, из которой, растворив в определенных весьма экзотических растворителях, после перегонки получите раствор, из которого кристаллизацией в ампулу получите небольшое количество мелких белых кристаллов.
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02.04.2022 23:09 Відповісти
И зачем это писать? Зачем аппетит портить?
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02.04.2022 19:07 Відповісти
Шо, страшно стало?
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02.04.2022 19:11 Відповісти
Патамушо не)(уй шастать
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02.04.2022 19:14 Відповісти
Не садись на пеньок , не ежь бандеровский пирожок ...
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02.04.2022 19:22 Відповісти
Пусть сразу на бутылки садятся, так их проще идентифицировать.
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02.04.2022 19:32 Відповісти
А ти вчи укр. мову, якщо живеш у Укра1н1 - тод1 не будеш труситися в1д кожного пир1жка.
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02.04.2022 19:23 Відповісти
а ты итальянский уже выучил?
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02.04.2022 19:53 Відповісти
Чтоб ты не сомневался. Можеш не сумн1ватися. Non avere dubbi! Chiaro, che italiano io ho imparato, altrimenti come potrei vivere qui.
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05.04.2022 17:51 Відповісти
в будь-якому разі користі від таких новин значно більше - не будуть до селян лізти і будуть більше ссатися.
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02.04.2022 19:49 Відповісти
приятного аппетита )
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02.04.2022 19:07 Відповісти
Украинские партизаны в действии.
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02.04.2022 19:07 Відповісти
Проти окупантів всі засоби хороші.
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02.04.2022 19:09 Відповісти
Правильно делают. Таким способом, зная как орки не равнодушны поживиться за чужой счет, ядом, диверсиями и минированием своего имущества и домов можно уничтожить орков больше чем Джавелинами.
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02.04.2022 19:09 Відповісти
ой одразу потруїли їх - руки свині перед тим як їсти не умили алкоголь невідомого походження, ой лишечко! антифризу обжерлися, вони навіть авіаційне паливо жеруть, ще й хваляться, хто не подох, що круті.
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02.04.2022 19:10 Відповісти
Для минирования своих домов мины не у каждого селянина есть, а вот крысиный яд - в каждой хате 🥳
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02.04.2022 19:52 Відповісти
Україна повинна дозволити експорт на парашу тільки 2 види товару - "алкоголь невідомого походження" Джерело:

та "пиріжки для окупанта"
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02.04.2022 19:10 Відповісти
ще кондоми-щоб не розмножувались
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02.04.2022 19:14 Відповісти
ліпше бром
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02.04.2022 22:22 Відповісти
смачного
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02.04.2022 19:11 Відповісти
пишите сразу рецепт.
а метиловый спирт надо вообще в гуманитарку включать на прифронтовых территориях
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02.04.2022 19:12 Відповісти
молотые в муку семена клещевины в добавление к обычной муке. Плюс в том что запас бобов есть во многих фермерских хозяйствах занимающихся производством касторового масла.
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02.04.2022 20:13 Відповісти
печь вроде нельзя, рицин денатурирует. В готовое изделие добавлять
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03.04.2022 00:08 Відповісти
Вообще оптимальнее всего в водку. Рицин не имеет вкуса и не взаимодействует с алкоголем.
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03.04.2022 11:25 Відповісти
Скоро еще бледая поганка пойдет. Она действует не сразу. Пока первый сдохнет то нажрется вся дивизия
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02.04.2022 19:13 Відповісти
быстро. Отобедают, а к вечеру повара в расход уже пустят. Подходящий рецепт в комментах выше.
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02.04.2022 19:48 Відповісти
Кацапів потрібно знищувати всіма засобами , які нам доступні - травити , різати , смалити , вішати і живцем закопувати 😠
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02.04.2022 19:13 Відповісти
Н1, не будь таким жорстоким, лише травити 1 стр1ляти, 1нше вже негуманно
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02.04.2022 19:27 Відповісти
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02.04.2022 19:18 Відповісти
Самовар.
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02.04.2022 19:26 Відповісти
Ещё и палёнки им намешайте, касапы в геометрической прогрессии исчезать начнут..
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02.04.2022 19:19 Відповісти
Лайфхак. Інсектицид для протруювання посівного матеріалу, та оприскування від шкідників, продається в агро магазинчиках в виді порошку та рідини. Чайна ложка на банку закрутки добавить смакову ізюмінку та надовго, або назавжди виведе з ладу всіх, хто спробував цю консервацію. Клас небезпечності ближче до 1 треба. Відкрийте банку, добавте інгредієнт, та закатайте назад. Хай вгадують в якій банці сюрприз, головне самим випадково не спробувати.
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02.04.2022 19:19 Відповісти
Так, фактично то та ж сама фосфорорганіка...👍👍👍
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02.04.2022 19:23 Відповісти
Дякую, друже!
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02.04.2022 19:37 Відповісти
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02.04.2022 19:21 Відповісти
Яке прикре самогубство...
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02.04.2022 23:32 Відповісти
За мотивами карикатури Кукриніксів 1941 року.
Але намальовано дуже гарно і душевно. )))

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03.04.2022 01:17 Відповісти
Є, наприклад, такий малюнок з 2 Св. війни.
Його й переробляти не потрібно, - наче про нашу нинішню війну з кацапами.
І текст, - наче сьогодні написаний.

Вишнева моя Україна,
Окрадений ворогом край!
Стрічай визволителя - сина,
Повернуте щастя стрічай!

В твоїх неозорих просторах,
В твоїй весняній далині
Ще грізно, ще кублиться ворог,
Ще тліють руїни в огні.

Але вже зоря зайнялася
Пожарищ розходиться дим.
І вогненне слово Тараса
Лунає над степом твоїм.

То радість у звільнені хати
Летить на побіднім крилі, -
То син обнімається й мати,
Як люди на вільній землі!

Леонід Первомайський

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03.04.2022 01:25 Відповісти
Раша не дала жрать. Одні з голоду подихають, інші від "переїдання".
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02.04.2022 19:22 Відповісти
Каждая секунда в жизни оккупантов должна нести смертельную опасность. Каждый метр украинской земли должен превращаться в Ад! Сейчас у украинцев должна быть только одна мысль - убивать русских фашистов любыми методами.
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02.04.2022 19:22 Відповісти
конь лавров сам подал идею "травля руцких началась по всему миру". великий почин )
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02.04.2022 19:23 Відповісти
Лавров - понурий мерин, аж ніяк не кінь.
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02.04.2022 22:38 Відповісти
Слава Українським Кондитерам!
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02.04.2022 19:26 Відповісти
ЗДОХНЕТЕ ВСІ ЗІ СВОЇМ ПУТЛОМ-******! УКРАЇНУ ВАМ СКОТАМ ФАШИСТСЬКИМ НЕ ЗАЙНЯТИ І НЕ ПІДКОРИТИ СОБІ МЕРЗОТА РАШИСТСЬКА!!!
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02.04.2022 19:29 Відповісти
А рецепт?
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02.04.2022 19:29 Відповісти
Рецепт в горі в цій стрічці.
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02.04.2022 19:51 Відповісти
твари здохните все в той реанимации
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02.04.2022 19:29 Відповісти
алкоголь неизвестного происхождения скорее всего метиловый спирт... последствия в зависимости от количества...., так что пейте-пейте кацапы, не останавливайтесь...
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02.04.2022 19:32 Відповісти
Про таке варто повідомляти після звільнення України від рашистів.
Вони і так безжально розстрілюють мирне населення, а їм ще підкидають історії по отруєні пиріжки.
Навіщо підлеглі Буданова ведуть таку шкідливу інформполітику?
Життя наших людей найцінніше.
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02.04.2022 19:32 Відповісти
Набрали з Тросянця печеньок і здохли

Як мухи
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02.04.2022 19:32 Відповісти
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02.04.2022 19:33 Відповісти
Просит у вас русня опить. Вы в 1 литр воды киньте 4 таблетки каптопреса. В любой аптеке валом. Можно 5 - 7 шт. фуросемида, но эффект будет позднее. Растворяется почти мгновенно. Ни вкуса ни запаха не даёт. Напоите. Скажите - сынок, асвабадитель от бИндер, отдохни немногою, мы тебя ждали, спасибА тебе родной, я сечас пельмешек тебе отварю. А через 20 минут русня это уже овощ с артериальным давлением почти на нуле. И тут вы включите свою фантазию - связать скотчем, суку, удавить, зарезать, швебру в анус воткнуть или веник ну т.д., выбор за вами. И оружие с БК у вас, и русню можно прикопать в огороде или на клумбе. И селфи, СЕЛФИ, с ним не забудьте сделать. На память. Потом его маме отправите. С веником в жопе. напишите - пусть этот аист принесёт вам счастье. Его мама будет гордиться и соседям показывать.
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02.04.2022 19:35 Відповісти
Метиловый спирт помогает прозреть!!!!!!
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02.04.2022 19:35 Відповісти
ну дак тык жи ж таки булдановско-резниковская разсветка... всех травит, всех чморит...
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02.04.2022 19:40 Відповісти
кулінарні війська України
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02.04.2022 19:50 Відповісти
пирожковый спецназ
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02.04.2022 19:57 Відповісти
Москаль не людина..жере різне лайно
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02.04.2022 19:52 Відповісти
Россия собирается обвинить Украину в использовании кулинарного оружия, раскрыто несколько тайных кухонных лабораторий. "Это бесчеловечно" - заявляет орк-ТВ.
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02.04.2022 19:55 Відповісти
Пирожки массового поражения. Экспортную пошлину в Россию на них можно установить на уровне 0%.
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02.04.2022 19:59 Відповісти
Українські пацюки зловтішно потирають лапки.
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02.04.2022 20:01 Відповісти
"пиріжок широкого спектру ураження" оце і є високоточна зброя - прямісінько в пельку кожному свінособачому виродку !
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02.04.2022 20:05 Відповісти
Оккупантам надо просто оставлять бутылки с водкой с добавлением метилового спирта. Через шприц.
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02.04.2022 20:06 Відповісти
Етиловий спирт - це антидот метилового спирту.
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02.04.2022 20:26 Відповісти
по токсикологии Вам двойка.
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02.04.2022 20:54 Відповісти
50:50 ослепнут
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03.04.2022 01:29 Відповісти
в смеси с этиловым - нет.
По медицинской биологии - двойка.
По токсикологии - двойка.
Читайте учебники.
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03.04.2022 01:42 Відповісти
Треба чистий метиловий, етиловий заникати для себе, якщо заставлять випити з ними. Постаратись як можно швидше відлучитись, непомітно проблюватись (якщо є можливість) та запити етиловим.
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02.04.2022 22:53 Відповісти
Ха-ха-ха, то кацапи своїми пайками труються
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02.04.2022 20:08 Відповісти
Нужно передать рецепт белорусам.
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02.04.2022 20:17 Відповісти
Ще трошки медійної війни,головне щоб не забагато.
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02.04.2022 20:19 Відповісти
/
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02.04.2022 20:21 Відповісти
Тост неполный. Надо добавить - "Желаю, чтобы все!".
И пить "за здоровье" только чокаясь. ))
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02.04.2022 21:26 Відповісти
"баба Надя" робить свою справу! респект!
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02.04.2022 20:23 Відповісти
Молодцы....
Если бы в 14м ссыкливое правительство разрешило гладкоствол народу, то встречали бы не только пирожками... Но и маслинами..
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02.04.2022 20:25 Відповісти
их на куски надо рвать за все их зверства,за насилие над женщинами и детьми,за пытки!они даже не фашисты,фашисты тех зверств не чинили как эти твари чинят!они сатанинские отродья!!!!!!!!
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02.04.2022 20:33 Відповісти
До какой такой реанимации они попали?
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02.04.2022 20:39 Відповісти
Мостовину в Україні все смерть. Навіть дихати не рекомендується.
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02.04.2022 20:45 Відповісти
Травить свинособак это серьёзное направление для нашей армии. Такие заготовочки и не только с едой очень эффектны. Нам нужно быть хитрыми как лис и просчитывать разные комбинации для утилизации этих мразей. Слава Украине!
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02.04.2022 20:48 Відповісти
Ну шо, *****? Наелись досыта хлеба с солью?
Наше "гостеприприимство" для вас - оно такое...
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02.04.2022 21:23 Відповісти
Алкоголь - оружие. Это надо использовать как можно больше. Я уже писал что можно даже производство организовать. И забрасывать метил на захваченные территории.
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02.04.2022 22:02 Відповісти
Уничтожайте русофашистов везде, где это возможно.
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02.04.2022 22:19 Відповісти
Жгите,травите,режте рашистских сук везде где только можно.
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03.04.2022 01:02 Відповісти
 
 