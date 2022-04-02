На Харківщині місцеві "пригостили" окупантів пиріжками: 2 росіян загинуло, 28 у реанімації, - ГУР МО
За наявною інформацією українських розвідників, окупантів труять місцеві жителі та алкоголь "невідомого походження".
Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ
" Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється. Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження", - йдеться у повідомленні українських розвідників.
Також зазначається, що російське командування списує ці випадки на так звані "небойові втрати".
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залишайте оркам відкриті сільмаги з метилом, а далі - "дєло техніки"
Борджиа будуть відпочивати...
А купить рицин, скажем в Киеве, на порядки сложнее, чем, скажем, конкретно Beretta 92FS Elite. Я бы сказал, практически невозможно.
та "пиріжки для окупанта"
а метиловый спирт надо вообще в гуманитарку включать на прифронтовых территориях
Але намальовано дуже гарно і душевно. )))
Його й переробляти не потрібно, - наче про нашу нинішню війну з кацапами.
І текст, - наче сьогодні написаний.
Вишнева моя Україна,
Окрадений ворогом край!
Стрічай визволителя - сина,
Повернуте щастя стрічай!
В твоїх неозорих просторах,
В твоїй весняній далині
Ще грізно, ще кублиться ворог,
Ще тліють руїни в огні.
Але вже зоря зайнялася
Пожарищ розходиться дим.
І вогненне слово Тараса
Лунає над степом твоїм.
То радість у звільнені хати
Летить на побіднім крилі, -
То син обнімається й мати,
Як люди на вільній землі!
Леонід Первомайський
Вони і так безжально розстрілюють мирне населення, а їм ще підкидають історії по отруєні пиріжки.
Навіщо підлеглі Буданова ведуть таку шкідливу інформполітику?
Життя наших людей найцінніше.
Як мухи
По медицинской биологии - двойка.
По токсикологии - двойка.
Читайте учебники.
И пить "за здоровье" только чокаясь. ))
Если бы в 14м ссыкливое правительство разрешило гладкоствол народу, то встречали бы не только пирожками... Но и маслинами..
Наше "гостеприприимство" для вас - оно такое...