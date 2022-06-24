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За 4 місяці окупанти випустили по Одещині понад 70 ракет, - прокуратура
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За чотири місяці по Одеській області окупанти випустили понад 70 ракет.
Такі дані наводить прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
Як зазначається, задокументовано 42 випадки обстрілів російськими військовими, з них 33 - ракетною зброєю.
Внаслідок ракетних ударів на Одещині загинули 10 цивільних, серед яких одна дитина. Поранення отримали 29 людей. Кількість загиблих військовослужбовців не розголошується.
Також повідомляється, що внаслідок обстрілів пошкоджено майно близько 300 мешканців області, повністю знищено 12 житлових будинків та квартир.
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Нагадаю: включення до списку держав-спонсорів тероризму дозволяє накласти на країну додаткові категорії санкцій, включаючи обмеження на іноземну допомогу США, заборону експорту та продажу оборонної продукції, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, а також фінансові та інші обмеження.
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