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За 4 місяці окупанти випустили по Одещині понад 70 ракет, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

За чотири місяці по Одеській області окупанти випустили понад 70 ракет.

Такі дані наводить прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Як зазначається, задокументовано 42 випадки обстрілів російськими військовими, з них 33 - ракетною зброєю.

Внаслідок ракетних ударів на Одещині загинули 10 цивільних, серед яких одна дитина. Поранення отримали 29 людей. Кількість загиблих військовослужбовців не розголошується.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілів пошкоджено майно близько 300 мешканців області, повністю знищено 12 житлових будинків та квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за 3 години запустили по півдню України 14 ракет: били одразу по кількох районах, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Парадокс. А от нас Запад и Штаты требуют категорически не бить по Раше и в связи с этим не дают дальнобойного. В это время плешивая вонючая крыса методически последовательно уничтожает всю Украину.
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24.06.2022 12:53 Відповісти
Это они зря❗Ответочка приближается. Химарсом вам в ср.аку💥
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24.06.2022 13:04 Відповісти
Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росії до списку країн-спонсорів тероризму. Цілком виважене та справедливе рішення! Це відповідь на заклик Верховної Ради який ми підкріпили прийняттям відповідної постанови.
Чекаємо на остаточне рішення від адміністрації Джо Байдена!
Нагадаю: включення до списку держав-спонсорів тероризму дозволяє накласти на країну додаткові категорії санкцій, включаючи обмеження на іноземну допомогу США, заборону експорту та продажу оборонної продукції, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, а також фінансові та інші обмеження.

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24.06.2022 13:02 Відповісти
ОДЕССА ДЕРЖИСЬ, С ТОБОЙ ВСЯ УКРАИНА
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24.06.2022 13:04 Відповісти
а скільки по Миколаєву?
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24.06.2022 13:53 Відповісти
 
 