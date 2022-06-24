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Ворог захопив Гірське на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гірське

На околицях ще точаться локальні бої, але ворог захопив Гірську громаду Луганської області. Там залишаються близько 4 тис. мирних мешканців.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів глава військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"На жаль, станом на восьму ранку Гірська громада повністю окупована. Ідуть незначні локальні бої на околицях, але ворог зайшов, попри те що в районі Золотого був міцний і надійний укріпрайон, другий ешелон якого ми почали будувати ще на початку великої війни", – сказав Бабченко.

Він повідомив, що прорив був здійснений із напряму Оріхове – Тошківка. Окупанти заходили з двох сторін: одна частина зайшла в тил (Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка), а інша частина рушила у напрямку Гірського та Золотого.

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За словами Бабченка, зараз росіяни влаштовують окупаційний режим у Гірській громаді. Там залишаються близько 4000 осіб, евакуація та доставлення гуманітарної допомоги неможливі ще з вівторка, оскільки всі дороги вже були непідконтрольними чи прострілювалися.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
життя гаших воїнів дійсно важливе! їм ще треба буде захищати ті території де народонасєлєніє вважає себе українцями і буде стріляти в спину і партизанити...чого не скажеш про бамбас
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24.06.2022 13:57
+19
Техніку вивели ще тиждень тому. Залишалось пару рот, по ночам по полям виходили. Хлопці за весь час знищили мінімум 5бтг рагулів московських. Це мається на увазі район гірський. Не слухайте кацпчиків які тут ошиваються.
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24.06.2022 14:08
+17
видно стратегічні здібності генералісімуса Безуглої (Безмозглої). Кухарка може управляти державою, а лікарка-терапевт цілою Армією
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24.06.2022 13:57
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Мда...що не день, то краще.
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24.06.2022 13:52 Відповісти
"нічого страшного то тільки теріторія життя важливіше за землі" відходимо якщо потрібно до самих Карпат
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24.06.2022 13:53 Відповісти
життя гаших воїнів дійсно важливе! їм ще треба буде захищати ті території де народонасєлєніє вважає себе українцями і буде стріляти в спину і партизанити...чого не скажеш про бамбас
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24.06.2022 13:57 Відповісти
Нет, нужно было в окружении остаться. Ради городишки районного подчинения.
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24.06.2022 14:01 Відповісти
А нужно было положить жизни наших военных, чтобы удержать руины какого-то села и угодить очередному диванному аналитику?
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24.06.2022 14:34 Відповісти
давайте тих байкарів які томним голосом розкажуть що все під контролем а то що не під контролем то не важливо...
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24.06.2022 13:56 Відповісти
видно стратегічні здібності генералісімуса Безуглої (Безмозглої). Кухарка може управляти державою, а лікарка-терапевт цілою Армією
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24.06.2022 13:57 Відповісти
дивись кацап на свою хероармію а нашим хлопцям відніше що робити
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24.06.2022 14:08 Відповісти
Переживемо. До Чопа ще далеко...
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24.06.2022 13:57 Відповісти
Объясните кто в курсе, в Горском и Золотом солдат вывели? Или там всё-таки образовался котёл?

Какое-то противоречивое сообщение, если вывели, то там не должно быть боёв в окрестностях.
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24.06.2022 13:57 Відповісти
зайдіть на кацапські ресурси і по уровню угара і побєдобєсія взнаєте чи вивели чи катьол
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24.06.2022 13:59 Відповісти
І 10000 полонених, канєшна, канєшна.
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24.06.2022 14:16 Відповісти
Ну, в зависимости от того что значит "с большими потерями", для кого-то и пару десятков солдат это большие потери, а для кого-то и пару сотен незначительные.
Потери были, но они не такие уж и большие (относительно), проблема скорее в том что эти потери можно было избежать если бы вывод был организован пару недель назад. Но если бы вывод из этого района организовали пару недель назад, то скорее всего и Северодонецк, и Лисичанск уже были бы утеряны. Поэтому иногда приходится принимать не простые решения.
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24.06.2022 14:26 Відповісти
Техніку вивели ще тиждень тому. Залишалось пару рот, по ночам по полям виходили. Хлопці за весь час знищили мінімум 5бтг рагулів московських. Це мається на увазі район гірський. Не слухайте кацпчиків які тут ошиваються.
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24.06.2022 14:08 Відповісти
Нє, ну розбитий танк і ящик консервованих огірків кацапи захопили!
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24.06.2022 14:18 Відповісти
Розбитий танк з буквою Z
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24.06.2022 14:33 Відповісти
В Горском и Золотом находилась группировка в несколько тысяч солдат.
После того как стало ясно что окружение это всего лишь вопрос времени, было принято решение отвести силы из этого района, стоит признать что решение это было запоздалым поэтому не получилось организовано вывести людей и технику (как итог имеются потери), но тем не менее основные силы покинули район в ночь с 19 на 20.
При этом в районе осталась часть группировки которая прикрывала выход основных сил, некоторые вышли в последующие дни (в основном ночью по полям).
Резюмируя, основные силы покинули район, внутри остались те кто прикрывал отход и не сумел выйти в последующие дни, эти силы незначительные. Поэтому как такового котла нет, нo район в ближайшие часы будет полностью отдан практически без сопротивления (отсюда и быстрое взятие Горского).
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24.06.2022 14:20 Відповісти
будет так...херсон отобьем а лугандонию нет,за карпаты можешь не мечтать)а вообще дай бог будет нормальная 3 мировая будет немного полегче,сшатовская авиация тогда руснявый скот побомбит немного и будет норм.Я имхо готов даже на ядерку если испарюсь от ядерки главное на том свете ядерные грибы над москвой увидеть и питером,а смерть то херня все когда то сдохнем главное кацапом побольше уташить на тот свет.и что б они в муках дохли от мала до стара.
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24.06.2022 13:59 Відповісти
Схоже що Луганську область ми втратили.
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24.06.2022 14:00 Відповісти
4 місяці боїв. За чей час вермахт вже маскву брав у кільце. А тут 100 км фронту в постіному напівкільці.
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24.06.2022 14:03 Відповісти
Вермахт у червні 42-го лише Севастополь брав.
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24.06.2022 16:56 Відповісти
Ольга Мотиватор

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Реєстрація:23.06.2022 - иксперд, блеать
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24.06.2022 14:11 Відповісти
"Мотиватор" із вас не дуже
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24.06.2022 14:34 Відповісти
Після провалу в Попасній було зрозуміло що падіння Сєверодонецька лише питання часу, фронт не втримали, форсувати річку їм вже не потрібно, оборонятися там вже дуже складно, наші сили занадто глибоко, зажимаються з трьох сторін, потрібно готуватись до вирівнювання фронту або атакувати ворога в слабких місцях на інших напрямках.
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24.06.2022 14:02 Відповісти
не на часі...нема сили...треба стопіцот ф16 та і двацять фронтів мотопіхоти
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24.06.2022 14:04 Відповісти
В ближайшее время будет выравнивание фронта, отход от Северодонецка и Лисичанска в сторону Северска, и новая линия обороны Славянск-Северск-Соледар-Бахмут.
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24.06.2022 14:33 Відповісти
Vasiliy Ryaska

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Реєстрація:24.06.2022 - з філії Генштабу в Іспанії інфа?
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24.06.2022 14:41 Відповісти
Как это все потом отбивать от кацапов?
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24.06.2022 14:02 Відповісти
John Cane 5589b1f6

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Реєстрація:23.06.2022 - еще одно свеже зарегистрированное чмо
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24.06.2022 14:14 Відповісти
Та невже? Звідки інформація?
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24.06.2022 14:15 Відповісти
Это факт
Если подумать реально, так и есть

Финны Карелию пошли отбивать? Или Выборг

Только распад Рашки или иные процессы, тогда все свое вернут
И не только
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24.06.2022 14:34 Відповісти
сравнение с финами как бы даже не хрен с пальцем, вообще не коректно, а на счет распада рашки? да хорошо бы! только в планы америкосов это не входит, мало того они этого бояться как черт ладана, хотя и планов по распаду совка, я думаю, у них не было, а сейчас верх их мечтоний сменить это пуйло на новое лояльное и послушное *****, этим в настоящее время они и занимаются.
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24.06.2022 16:07 Відповісти
Буде зброя - зажмуримо усіх.
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24.06.2022 16:57 Відповісти
Добре, що у кацапів "моральний дух" слабкий, (зі слів ГРУ)...
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24.06.2022 14:08 Відповісти
"Там залишаються близько 4000 осіб..." Будемо потім обурюватися новою Бучею і Маріуполем, чи до останнього сподівалися, що ось-ось і розпочнеться наступ на Москву?
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24.06.2022 14:10 Відповісти
ну, да, - щоб вчитися розбирати/збирати один АКМ на всю роту (бо більше бойової навіть стрілецької зброї "в процесі" підготовки до війни твої зелені пітараси не запасли). І да: треніки, кросовки - мати свої, бо обмудирування -йок: волонтери спорядження тільки на фронт дають, в учебки - зачекає...
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24.06.2022 14:16 Відповісти
Ситуація в тому районі боїв від від Тома Купера станом на вечір 23.06.2022 (телеграм Олега Шарпа):
"Сєвєродонецький котел. Гарнізон тримається, хоч би як його атакували росіяни (але сьогодні зранку дана команді "виходити"; виконується). Зв'язок не порушений, постачання йде: справді, гарнізон був навіть посилений і оперує ротою танків (останні були перекинуті в останні кілька днів, аби допомогти відтіснити росіян від Міжнародного аеропорту, це просто для прикладу). Про те, що «супротивник цілковито ізольований і не може відійти від «Азота», повідомляють лише фанати Путіна по всьому світу.
Лисичанськ. Ось де ситуація залишається кризовою: здається, ар'єргард 57-ї Мех і 118-ї ТД бригади був відрізаний при спробі відходу від Золотого та Гірського на північ. Причина: після взяття Підлісного сепаратисти просувалися на захід, а потім РФА просувалася на схід від Врубівки, закриваючи котел. Українці витратили багато сил, намагаючись зберегти шлях відкритим, але марно. Не знаю точно, скільки військ перебуває в котлі, але набагато менше «2000», заявлених росіянами: це була стримувальна акція, спрямована на те, щоб виграти час, важке озброєння було виведено ще минулого тижня, а основна маса військ - майже відразу після прориву сепаратистського 4-го полку біля Тошківки.
▪️Інша проблема полягає в тому, що дорога Т1302 (що з'єднує Бахмут із Лисичанськом) тим часом постійно обстрілювана росіянами і, таким чином, принаймні тимчасово не використовувана.
▪️Крім того, учора росіяни розпочали наступ на південний бік Лисичанська, від Вовчоярівки на заході до Білої Гори на сході (на Сіверському Дінці). Схоже, вони дуже хочуть завадити українцям покращити свої позиції, збудувавши такі укріплення, як ті, що вони захопили.
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24.06.2022 14:11 Відповісти
Том купер это кто, не тот случайно который еще в мае говорил что Северодонецк взят уже.
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24.06.2022 14:15 Відповісти
з Рубіжним - не сплутав?
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24.06.2022 14:18 Відповісти
Все це, нажаль, страшні наслідки роззброєння нашої держави, нищення оборонки, скорочення Армії за останні 3 роки при ЗЕлених коллаборантах. Скільки вже десятків тисяч життів через це втратила Україна? А скільки ще втратить? І все це лише через "вибір па-пріколу", через небажання думати головою та відповідально ставитися до власного вибоу в день голосування...
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24.06.2022 14:12 Відповісти
яка цікава штука - вибіркова подлякова методичка... Про те, що з 14-го року йде війна, яка вимагала і "Стіни" проти нелегалів (яку не можна звести одномоментно), і нових сховищ арсеналів (також далеко непрості інженерні споруди), щоб перемістити в них постріли, що були складовані на відкритому повітрі, що дало можливості ворогу провести диверсії - про це там ні слова... Зате там запросто можна змішати в одну купу, наприклад, овощні часи стоматологічного розкрадання держави Україна і її ЗСУ з роками, коли економічний та військовий потенціал відновлювався... А потім недоумкувато можна заявити"тридцать лет грабили нашу неньку, а виноваты последние три года?" - і це при тому, що якраз в останні три роки зафіксовано черговий регрес економіки України та її збройних сил!
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24.06.2022 15:24 Відповісти
Пздц. А где наша арта? Почему только остров Змеиный обстреливаем? Если враг захватит донецкую и луганскую область то обьявит их своими и начнет перебрасывать войска на Запорожье и Херсон
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24.06.2022 14:16 Відповісти
ну объявит и что? Что это изменит?
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24.06.2022 14:44 Відповісти
коли я писав що Залужний переоцінений (з огляду на здачу Півдня) у мене все кидали тапками і штовхали на Цензорі ногами👇

але ворог зайшов, попри те що в районі Золотого був міцний і надійний укріпрайон Джерело: https://censor.net/ua/n3349952

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24.06.2022 14:21 Відповісти
лол Залужний уже геній тому що 4 місяць протистоїть орді яка в 10 разів переважає в вогневій потужності.Те що втрачаються якісь села на донбасі то що з того?Зато в Херсонській обл. звільняються.Там де вибуло там прибуло.Нічого катастрофічного немає
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24.06.2022 14:27 Відповісти
Да отцепись ты уже от военных со своими дебильными наездами, рагуль клавиатурный. Тебя не тапками, а кувалдой нужно, говно ты диванное.
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24.06.2022 14:29 Відповісти
ти у Польщі яку ділянку оборони тримаєш убогий?
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24.06.2022 14:45 Відповісти
Ты, тупорылый жлоб с отрицательным iq, ничего не слышал о прокси?
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24.06.2022 15:03 Відповісти
південь здав не залужний а зелена банда
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24.06.2022 14:34 Відповісти
Не знаю уж, является ли Залужный таким уж хорошим полководцем или не является.

Но я что-то мало примеров в истории знаю, когда удавалось бы побеждать врага, значительно превосходящего в артиллерии, авиации, бронетехнике, запасах снарядов, финансах и т.д.

Может есть какие-то дельные предложения и тактика как нивелировать все эти факторы и враг не мог побеждать? Или одни лишь вспуки в диван? Критиканствовать все умеют. Но дальше как правило не заходит.
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24.06.2022 14:38 Відповісти
То чому ж не подасте заяву на заміщення його посади? Такий йолуп стратег пропадає даремно на дивані...
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24.06.2022 16:16 Відповісти
Я конечно понимаю что враг превосходит нас вооружением. Но каким образом враг только захватив город сразу же устанавливают там окупационный режим? У нас что табу стрелять артиллерией по окупированному городу а особенно по административным зданиям которые враг занимает под казармы и свои окупационные администрации?
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24.06.2022 14:23 Відповісти
Немає стратегічного значення, не на часі, це від'ємне визволення
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24.06.2022 14:28 Відповісти
Що "за порєбріком" нудно стало? Назад, в стойло погань рашистська
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24.06.2022 14:38 Відповісти
"... нищення оборонки, скорочення Армії" почалось ще з часів Кравчука та Кучми, но ми уперто вибрали ще і Януковича, а він успішно завешив це знищення.
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24.06.2022 14:29 Відповісти
Ох скільки в коментах зрадойобів та москальських ІПСО-шних ботів. Як вже вас так мучить відхід військ з очевидного оточення - ******** та воюте, а не коменти тут строчіть.
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24.06.2022 14:38 Відповісти
Спокійно по відходам ЗСУ хлопці працюють і відходять на інші укріпрайони.Роблять те що треба.Йде вижимка противника .Хлопці їх нищать.Ця орда буде перемелена ,а потім все вернемо.Формуються резерви нові бригади з новою зброєю.Якщо ці п"дари вже не знають де брати поповненя і на фронт їдуть танки 57 року яку перекидують за 3 тис км бо поблизу вже всі склади вичищінні.треба розуміти що момент жопи в них вже настав.І продавлюють вони на часі тільки артою.Не забуваємо також що не тільки в воєнному плані їх давять ЗСУ а і в економічному.Вони дебіли думають що займуть якусь територію щоб потім давити на переговорах.Цього не буде ніколи.Ми все повернемо ! Розумію що нам хочеться щоб ще вчора закінчилася війна але так не буде.Орки до цієї війни готувалися мінімум 20 років ! Вони зробили помилку .Ми Україна ми не якась країна в світі.Ми не здаємося і не подаруємо їм нічого.Трохи терпіння.Ви хоть розумієте скільки орків хлопці завалили в Севередонецьку і як перемололи техніку яку зішкрібали з інших фронтів?Тим самим ми по всій лінії послабили їх оборону і інше.Вірте в ЗСУ вірте армію.Тактичний відхід іноді потрібен.Життя бійців найголовніше.
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24.06.2022 14:39 Відповісти
+++, это оно !
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24.06.2022 15:25 Відповісти
Ну русофашисты уже и Киев и под Киевом и под Харьковом в рот взяли, скоро и на Донбасе возьмут.
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24.06.2022 14:52 Відповісти
Поверніть генерала Муженко та Кривоноса в Генштаб.
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24.06.2022 15:26 Відповісти
Дебальцеве та Іловайськ = 500 человек и 70% освобожденной территории.
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24.06.2022 16:12 Відповісти
Дибилы, проводите ротацию, есть части возле пмр и беларуси, меняйте, бойцы устали, нужен отдых
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24.06.2022 15:53 Відповісти
телега знает что захвачено там и карты всяческие
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24.06.2022 18:01 Відповісти
При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
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25.06.2022 10:26 Відповісти
 
 