Ворог захопив Гірське на Луганщині
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На околицях ще точаться локальні бої, але ворог захопив Гірську громаду Луганської області. Там залишаються близько 4 тис. мирних мешканців.
Про це в ефірі "Еспресо" розповів глава військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
"На жаль, станом на восьму ранку Гірська громада повністю окупована. Ідуть незначні локальні бої на околицях, але ворог зайшов, попри те що в районі Золотого був міцний і надійний укріпрайон, другий ешелон якого ми почали будувати ще на початку великої війни", – сказав Бабченко.
Він повідомив, що прорив був здійснений із напряму Оріхове – Тошківка. Окупанти заходили з двох сторін: одна частина зайшла в тил (Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка), а інша частина рушила у напрямку Гірського та Золотого.
За словами Бабченка, зараз росіяни влаштовують окупаційний режим у Гірській громаді. Там залишаються близько 4000 осіб, евакуація та доставлення гуманітарної допомоги неможливі ще з вівторка, оскільки всі дороги вже були непідконтрольними чи прострілювалися.
Будь ласка, зачекайте...
Какое-то противоречивое сообщение, если вывели, то там не должно быть боёв в окрестностях.
Потери были, но они не такие уж и большие (относительно), проблема скорее в том что эти потери можно было избежать если бы вывод был организован пару недель назад. Но если бы вывод из этого района организовали пару недель назад, то скорее всего и Северодонецк, и Лисичанск уже были бы утеряны. Поэтому иногда приходится принимать не простые решения.
После того как стало ясно что окружение это всего лишь вопрос времени, было принято решение отвести силы из этого района, стоит признать что решение это было запоздалым поэтому не получилось организовано вывести людей и технику (как итог имеются потери), но тем не менее основные силы покинули район в ночь с 19 на 20.
При этом в районе осталась часть группировки которая прикрывала выход основных сил, некоторые вышли в последующие дни (в основном ночью по полям).
Резюмируя, основные силы покинули район, внутри остались те кто прикрывал отход и не сумел выйти в последующие дни, эти силы незначительные. Поэтому как такового котла нет, нo район в ближайшие часы будет полностью отдан практически без сопротивления (отсюда и быстрое взятие Горского).
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Если подумать реально, так и есть
Финны Карелию пошли отбивать? Или Выборг
Только распад Рашки или иные процессы, тогда все свое вернут
И не только
"Сєвєродонецький котел. Гарнізон тримається, хоч би як його атакували росіяни (але сьогодні зранку дана команді "виходити"; виконується). Зв'язок не порушений, постачання йде: справді, гарнізон був навіть посилений і оперує ротою танків (останні були перекинуті в останні кілька днів, аби допомогти відтіснити росіян від Міжнародного аеропорту, це просто для прикладу). Про те, що «супротивник цілковито ізольований і не може відійти від «Азота», повідомляють лише фанати Путіна по всьому світу.
Лисичанськ. Ось де ситуація залишається кризовою: здається, ар'єргард 57-ї Мех і 118-ї ТД бригади був відрізаний при спробі відходу від Золотого та Гірського на північ. Причина: після взяття Підлісного сепаратисти просувалися на захід, а потім РФА просувалася на схід від Врубівки, закриваючи котел. Українці витратили багато сил, намагаючись зберегти шлях відкритим, але марно. Не знаю точно, скільки військ перебуває в котлі, але набагато менше «2000», заявлених росіянами: це була стримувальна акція, спрямована на те, щоб виграти час, важке озброєння було виведено ще минулого тижня, а основна маса військ - майже відразу після прориву сепаратистського 4-го полку біля Тошківки.
▪️Інша проблема полягає в тому, що дорога Т1302 (що з'єднує Бахмут із Лисичанськом) тим часом постійно обстрілювана росіянами і, таким чином, принаймні тимчасово не використовувана.
▪️Крім того, учора росіяни розпочали наступ на південний бік Лисичанська, від Вовчоярівки на заході до Білої Гори на сході (на Сіверському Дінці). Схоже, вони дуже хочуть завадити українцям покращити свої позиції, збудувавши такі укріплення, як ті, що вони захопили.
але ворог зайшов, попри те що в районі Золотого був міцний і надійний укріпрайон Джерело: https://censor.net/ua/n3349952
Но я что-то мало примеров в истории знаю, когда удавалось бы побеждать врага, значительно превосходящего в артиллерии, авиации, бронетехнике, запасах снарядов, финансах и т.д.
Может есть какие-то дельные предложения и тактика как нивелировать все эти факторы и враг не мог побеждать? Или одни лишь вспуки в диван? Критиканствовать все умеют. Но дальше как правило не заходит.
йолупстратег пропадає даремно на дивані...
Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".