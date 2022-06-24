РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8946 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
14 540 74
война (46615) Луганщина (6242) оккупация (9498)

Враг захватил Горское в Луганской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гірське

В окрестностях еще идут локальные бои, но враг захватил Горскую громаду Луганской области. Там остаются около 4 тысяч мирных жителей.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

"К сожалению, по состоянию на восемь утра Горская громада полностью оккупирована. Идут незначительные локальные бои в окрестностях, но враг зашел, несмотря на то, что в районе Золотого был крепкий и надежный укрепрайон, второй эшелон которого мы начали строить еще в начале большой войны", – сказал Бабченко.

Он сообщил, что прорыв был совершен по направлению Орехово – Тошковка. Оккупанты заходили с двух сторон: одна часть зашла в тыл (Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка), а другая часть двинулась в направлении Горского и Золотого.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия авиацией уничтожает все дороги и мосты на Лисичанск, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

По словам Бабченко, сейчас россияне устраивают оккупационный режим в Горской громаде. Там остаются около 4000 человек, эвакуация и доставка гуманитарной помощи невозможны еще со вторника, поскольку все дороги уже были неподконтрольны или простреливались.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
життя гаших воїнів дійсно важливе! їм ще треба буде захищати ті території де народонасєлєніє вважає себе українцями і буде стріляти в спину і партизанити...чого не скажеш про бамбас
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57
+19
Техніку вивели ще тиждень тому. Залишалось пару рот, по ночам по полям виходили. Хлопці за весь час знищили мінімум 5бтг рагулів московських. Це мається на увазі район гірський. Не слухайте кацпчиків які тут ошиваються.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:08
+17
видно стратегічні здібності генералісімуса Безуглої (Безмозглої). Кухарка може управляти державою, а лікарка-терапевт цілою Армією
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мда...що не день, то краще.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:52 Ответить
"нічого страшного то тільки теріторія життя важливіше за землі" відходимо якщо потрібно до самих Карпат
показать весь комментарий
24.06.2022 13:53 Ответить
життя гаших воїнів дійсно важливе! їм ще треба буде захищати ті території де народонасєлєніє вважає себе українцями і буде стріляти в спину і партизанити...чого не скажеш про бамбас
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57 Ответить
Нет, нужно было в окружении остаться. Ради городишки районного подчинения.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:01 Ответить
А нужно было положить жизни наших военных, чтобы удержать руины какого-то села и угодить очередному диванному аналитику?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:34 Ответить
давайте тих байкарів які томним голосом розкажуть що все під контролем а то що не під контролем то не важливо...
показать весь комментарий
24.06.2022 13:56 Ответить
видно стратегічні здібності генералісімуса Безуглої (Безмозглої). Кухарка може управляти державою, а лікарка-терапевт цілою Армією
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57 Ответить
дивись кацап на свою хероармію а нашим хлопцям відніше що робити
показать весь комментарий
24.06.2022 14:08 Ответить
Переживемо. До Чопа ще далеко...
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57 Ответить
Объясните кто в курсе, в Горском и Золотом солдат вывели? Или там всё-таки образовался котёл?

Какое-то противоречивое сообщение, если вывели, то там не должно быть боёв в окрестностях.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57 Ответить
зайдіть на кацапські ресурси і по уровню угара і побєдобєсія взнаєте чи вивели чи катьол
показать весь комментарий
24.06.2022 13:59 Ответить
І 10000 полонених, канєшна, канєшна.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:16 Ответить
Ну, в зависимости от того что значит "с большими потерями", для кого-то и пару десятков солдат это большие потери, а для кого-то и пару сотен незначительные.
Потери были, но они не такие уж и большие (относительно), проблема скорее в том что эти потери можно было избежать если бы вывод был организован пару недель назад. Но если бы вывод из этого района организовали пару недель назад, то скорее всего и Северодонецк, и Лисичанск уже были бы утеряны. Поэтому иногда приходится принимать не простые решения.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:26 Ответить
Техніку вивели ще тиждень тому. Залишалось пару рот, по ночам по полям виходили. Хлопці за весь час знищили мінімум 5бтг рагулів московських. Це мається на увазі район гірський. Не слухайте кацпчиків які тут ошиваються.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:08 Ответить
Нє, ну розбитий танк і ящик консервованих огірків кацапи захопили!
показать весь комментарий
24.06.2022 14:18 Ответить
Розбитий танк з буквою Z
показать весь комментарий
24.06.2022 14:33 Ответить
В Горском и Золотом находилась группировка в несколько тысяч солдат.
После того как стало ясно что окружение это всего лишь вопрос времени, было принято решение отвести силы из этого района, стоит признать что решение это было запоздалым поэтому не получилось организовано вывести людей и технику (как итог имеются потери), но тем не менее основные силы покинули район в ночь с 19 на 20.
При этом в районе осталась часть группировки которая прикрывала выход основных сил, некоторые вышли в последующие дни (в основном ночью по полям).
Резюмируя, основные силы покинули район, внутри остались те кто прикрывал отход и не сумел выйти в последующие дни, эти силы незначительные. Поэтому как такового котла нет, нo район в ближайшие часы будет полностью отдан практически без сопротивления (отсюда и быстрое взятие Горского).
показать весь комментарий
24.06.2022 14:20 Ответить
будет так...херсон отобьем а лугандонию нет,за карпаты можешь не мечтать)а вообще дай бог будет нормальная 3 мировая будет немного полегче,сшатовская авиация тогда руснявый скот побомбит немного и будет норм.Я имхо готов даже на ядерку если испарюсь от ядерки главное на том свете ядерные грибы над москвой увидеть и питером,а смерть то херня все когда то сдохнем главное кацапом побольше уташить на тот свет.и что б они в муках дохли от мала до стара.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:59 Ответить
Схоже що Луганську область ми втратили.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:00 Ответить
4 місяці боїв. За чей час вермахт вже маскву брав у кільце. А тут 100 км фронту в постіному напівкільці.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:03 Ответить
Вермахт у червні 42-го лише Севастополь брав.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:56 Ответить
Ольга Мотиватор

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.06.2022 - иксперд, блеать
показать весь комментарий
24.06.2022 14:11 Ответить
"Мотиватор" із вас не дуже
показать весь комментарий
24.06.2022 14:34 Ответить
Після провалу в Попасній було зрозуміло що падіння Сєверодонецька лише питання часу, фронт не втримали, форсувати річку їм вже не потрібно, оборонятися там вже дуже складно, наші сили занадто глибоко, зажимаються з трьох сторін, потрібно готуватись до вирівнювання фронту або атакувати ворога в слабких місцях на інших напрямках.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:02 Ответить
не на часі...нема сили...треба стопіцот ф16 та і двацять фронтів мотопіхоти
показать весь комментарий
24.06.2022 14:04 Ответить
В ближайшее время будет выравнивание фронта, отход от Северодонецка и Лисичанска в сторону Северска, и новая линия обороны Славянск-Северск-Соледар-Бахмут.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:33 Ответить
Vasiliy Ryaska

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:24.06.2022 - з філії Генштабу в Іспанії інфа?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:41 Ответить
Как это все потом отбивать от кацапов?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:02 Ответить
John Cane 5589b1f6

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.06.2022 - еще одно свеже зарегистрированное чмо
показать весь комментарий
24.06.2022 14:14 Ответить
Та невже? Звідки інформація?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:15 Ответить
Это факт
Если подумать реально, так и есть

Финны Карелию пошли отбивать? Или Выборг

Только распад Рашки или иные процессы, тогда все свое вернут
И не только
показать весь комментарий
24.06.2022 14:34 Ответить
сравнение с финами как бы даже не хрен с пальцем, вообще не коректно, а на счет распада рашки? да хорошо бы! только в планы америкосов это не входит, мало того они этого бояться как черт ладана, хотя и планов по распаду совка, я думаю, у них не было, а сейчас верх их мечтоний сменить это пуйло на новое лояльное и послушное *****, этим в настоящее время они и занимаются.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:07 Ответить
Буде зброя - зажмуримо усіх.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:57 Ответить
Добре, що у кацапів "моральний дух" слабкий, (зі слів ГРУ)...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:08 Ответить
"Там залишаються близько 4000 осіб..." Будемо потім обурюватися новою Бучею і Маріуполем, чи до останнього сподівалися, що ось-ось і розпочнеться наступ на Москву?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:10 Ответить
ну, да, - щоб вчитися розбирати/збирати один АКМ на всю роту (бо більше бойової навіть стрілецької зброї "в процесі" підготовки до війни твої зелені пітараси не запасли). І да: треніки, кросовки - мати свої, бо обмудирування -йок: волонтери спорядження тільки на фронт дають, в учебки - зачекає...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:16 Ответить
Ситуація в тому районі боїв від від Тома Купера станом на вечір 23.06.2022 (телеграм Олега Шарпа):
"Сєвєродонецький котел. Гарнізон тримається, хоч би як його атакували росіяни (але сьогодні зранку дана команді "виходити"; виконується). Зв'язок не порушений, постачання йде: справді, гарнізон був навіть посилений і оперує ротою танків (останні були перекинуті в останні кілька днів, аби допомогти відтіснити росіян від Міжнародного аеропорту, це просто для прикладу). Про те, що «супротивник цілковито ізольований і не може відійти від «Азота», повідомляють лише фанати Путіна по всьому світу.
Лисичанськ. Ось де ситуація залишається кризовою: здається, ар'єргард 57-ї Мех і 118-ї ТД бригади був відрізаний при спробі відходу від Золотого та Гірського на північ. Причина: після взяття Підлісного сепаратисти просувалися на захід, а потім РФА просувалася на схід від Врубівки, закриваючи котел. Українці витратили багато сил, намагаючись зберегти шлях відкритим, але марно. Не знаю точно, скільки військ перебуває в котлі, але набагато менше «2000», заявлених росіянами: це була стримувальна акція, спрямована на те, щоб виграти час, важке озброєння було виведено ще минулого тижня, а основна маса військ - майже відразу після прориву сепаратистського 4-го полку біля Тошківки.
▪️Інша проблема полягає в тому, що дорога Т1302 (що з'єднує Бахмут із Лисичанськом) тим часом постійно обстрілювана росіянами і, таким чином, принаймні тимчасово не використовувана.
▪️Крім того, учора росіяни розпочали наступ на південний бік Лисичанська, від Вовчоярівки на заході до Білої Гори на сході (на Сіверському Дінці). Схоже, вони дуже хочуть завадити українцям покращити свої позиції, збудувавши такі укріплення, як ті, що вони захопили.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:11 Ответить
Том купер это кто, не тот случайно который еще в мае говорил что Северодонецк взят уже.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:15 Ответить
з Рубіжним - не сплутав?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:18 Ответить
Все це, нажаль, страшні наслідки роззброєння нашої держави, нищення оборонки, скорочення Армії за останні 3 роки при ЗЕлених коллаборантах. Скільки вже десятків тисяч життів через це втратила Україна? А скільки ще втратить? І все це лише через "вибір па-пріколу", через небажання думати головою та відповідально ставитися до власного вибоу в день голосування...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:12 Ответить
яка цікава штука - вибіркова подлякова методичка... Про те, що з 14-го року йде війна, яка вимагала і "Стіни" проти нелегалів (яку не можна звести одномоментно), і нових сховищ арсеналів (також далеко непрості інженерні споруди), щоб перемістити в них постріли, що були складовані на відкритому повітрі, що дало можливості ворогу провести диверсії - про це там ні слова... Зате там запросто можна змішати в одну купу, наприклад, овощні часи стоматологічного розкрадання держави Україна і її ЗСУ з роками, коли економічний та військовий потенціал відновлювався... А потім недоумкувато можна заявити"тридцать лет грабили нашу неньку, а виноваты последние три года?" - і це при тому, що якраз в останні три роки зафіксовано черговий регрес економіки України та її збройних сил!
показать весь комментарий
24.06.2022 15:24 Ответить
Пздц. А где наша арта? Почему только остров Змеиный обстреливаем? Если враг захватит донецкую и луганскую область то обьявит их своими и начнет перебрасывать войска на Запорожье и Херсон
показать весь комментарий
24.06.2022 14:16 Ответить
ну объявит и что? Что это изменит?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:44 Ответить
коли я писав що Залужний переоцінений (з огляду на здачу Півдня) у мене все кидали тапками і штовхали на Цензорі ногами👇

але ворог зайшов, попри те що в районі Золотого був міцний і надійний укріпрайон Джерело: https://censor.net/ua/n3349952

показать весь комментарий
24.06.2022 14:21 Ответить
лол Залужний уже геній тому що 4 місяць протистоїть орді яка в 10 разів переважає в вогневій потужності.Те що втрачаються якісь села на донбасі то що з того?Зато в Херсонській обл. звільняються.Там де вибуло там прибуло.Нічого катастрофічного немає
показать весь комментарий
24.06.2022 14:27 Ответить
Да отцепись ты уже от военных со своими дебильными наездами, рагуль клавиатурный. Тебя не тапками, а кувалдой нужно, говно ты диванное.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:29 Ответить
ти у Польщі яку ділянку оборони тримаєш убогий?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:45 Ответить
Ты, тупорылый жлоб с отрицательным iq, ничего не слышал о прокси?
показать весь комментарий
24.06.2022 15:03 Ответить
південь здав не залужний а зелена банда
показать весь комментарий
24.06.2022 14:34 Ответить
Не знаю уж, является ли Залужный таким уж хорошим полководцем или не является.

Но я что-то мало примеров в истории знаю, когда удавалось бы побеждать врага, значительно превосходящего в артиллерии, авиации, бронетехнике, запасах снарядов, финансах и т.д.

Может есть какие-то дельные предложения и тактика как нивелировать все эти факторы и враг не мог побеждать? Или одни лишь вспуки в диван? Критиканствовать все умеют. Но дальше как правило не заходит.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:38 Ответить
То чому ж не подасте заяву на заміщення його посади? Такий йолуп стратег пропадає даремно на дивані...
показать весь комментарий
24.06.2022 16:16 Ответить
Я конечно понимаю что враг превосходит нас вооружением. Но каким образом враг только захватив город сразу же устанавливают там окупационный режим? У нас что табу стрелять артиллерией по окупированному городу а особенно по административным зданиям которые враг занимает под казармы и свои окупационные администрации?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:23 Ответить
Немає стратегічного значення, не на часі, це від'ємне визволення
показать весь комментарий
24.06.2022 14:28 Ответить
Що "за порєбріком" нудно стало? Назад, в стойло погань рашистська
показать весь комментарий
24.06.2022 14:38 Ответить
"... нищення оборонки, скорочення Армії" почалось ще з часів Кравчука та Кучми, но ми уперто вибрали ще і Януковича, а він успішно завешив це знищення.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:29 Ответить
Ох скільки в коментах зрадойобів та москальських ІПСО-шних ботів. Як вже вас так мучить відхід військ з очевидного оточення - ******** та воюте, а не коменти тут строчіть.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:38 Ответить
Спокійно по відходам ЗСУ хлопці працюють і відходять на інші укріпрайони.Роблять те що треба.Йде вижимка противника .Хлопці їх нищать.Ця орда буде перемелена ,а потім все вернемо.Формуються резерви нові бригади з новою зброєю.Якщо ці п"дари вже не знають де брати поповненя і на фронт їдуть танки 57 року яку перекидують за 3 тис км бо поблизу вже всі склади вичищінні.треба розуміти що момент жопи в них вже настав.І продавлюють вони на часі тільки артою.Не забуваємо також що не тільки в воєнному плані їх давять ЗСУ а і в економічному.Вони дебіли думають що займуть якусь територію щоб потім давити на переговорах.Цього не буде ніколи.Ми все повернемо ! Розумію що нам хочеться щоб ще вчора закінчилася війна але так не буде.Орки до цієї війни готувалися мінімум 20 років ! Вони зробили помилку .Ми Україна ми не якась країна в світі.Ми не здаємося і не подаруємо їм нічого.Трохи терпіння.Ви хоть розумієте скільки орків хлопці завалили в Севередонецьку і як перемололи техніку яку зішкрібали з інших фронтів?Тим самим ми по всій лінії послабили їх оборону і інше.Вірте в ЗСУ вірте армію.Тактичний відхід іноді потрібен.Життя бійців найголовніше.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:39 Ответить
+++, это оно !
показать весь комментарий
24.06.2022 15:25 Ответить
Ну русофашисты уже и Киев и под Киевом и под Харьковом в рот взяли, скоро и на Донбасе возьмут.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:52 Ответить
Поверніть генерала Муженко та Кривоноса в Генштаб.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:26 Ответить
Дебальцеве та Іловайськ = 500 человек и 70% освобожденной территории.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:12 Ответить
Дибилы, проводите ротацию, есть части возле пмр и беларуси, меняйте, бойцы устали, нужен отдых
показать весь комментарий
24.06.2022 15:53 Ответить
телега знает что захвачено там и карты всяческие
показать весь комментарий
24.06.2022 18:01 Ответить
При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
показать весь комментарий
25.06.2022 10:26 Ответить
 
 