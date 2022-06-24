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Росії не вдається завадити постачанню західної зброї Україні, - Sky News

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,вертоліт

За даними Sky News, Росіяни намагаються, але не можуть атакувати постачання західної зброї до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Представник Міністерства оборони США, який говорив на умовах анонімності, сказав, що зброя, зокрема системи великої дальності, успішно доставляється до України, і РФ не може цьому перешкодити.

Він також не надав великого значення відходу українських військ із Сєвєродонецька.

"Виводячи українські збройні сили з Сєвєродонецька, вони займають положення, в якому можуть краще захищатися", – сказав чиновник.

Також дивіться: Системи HIMARS вже нищать російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
"Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."
- Уинстон Черчилль
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24.06.2022 20:26
+11
всім респект всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:14
+10
Простыми словами,криворукие пытаются но не могут попасть.
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24.06.2022 20:14
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всім респект всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:14 Відповісти
клює?
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24.06.2022 21:34 Відповісти
Простыми словами,криворукие пытаются но не могут попасть.
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24.06.2022 20:14 Відповісти
Кривизна Земли мешает.
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25.06.2022 08:25 Відповісти
Жаль що ніяк вони не дають нам зброю великої дальності стрілянини, Ну я думаю, врешті-решт вони до цього теж прийдуть.
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24.06.2022 20:20 Відповісти
"Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."
- Уинстон Черчилль
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24.06.2022 20:26 Відповісти
На щастя кацапи і на таке не здатні!
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25.06.2022 08:23 Відповісти
Наскільки велика дальність СТРІЛЯНИНИ догодить пані?
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24.06.2022 20:26 Відповісти
))
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24.06.2022 20:30 Відповісти
Вона перша почала...
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24.06.2022 20:32 Відповісти
Гадаю таку дальність, щоб можна було в'їбати по москві, і не про корабель йдеться.
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24.06.2022 23:03 Відповісти
Я думаю 300км буде цілком достатньо!!!
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25.06.2022 08:25 Відповісти
80 кілометрів хватає, так би мовити "за глаза". тут з кількістю пускових систем не дуже, проблеми з кількістю, відверто кажучи.
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24.06.2022 20:33 Відповісти
Не "хватає" 80км! До Криму не долетить! А там головна їхня база і флот!
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25.06.2022 08:29 Відповісти
для блокування потрібен розум а його нема
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24.06.2022 20:21 Відповісти
(одновлено) - всім респект всебічна пошана підтримка і повага!
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24.06.2022 20:21 Відповісти
всім респект всебічна пошана підтримка і повага!
... а вже було? - мої пардони...
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24.06.2022 20:24 Відповісти
Цей чиновник точно не зрадофіл чи всепропалець.
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24.06.2022 20:25 Відповісти
Так так ((ще напишіть чому ,де і як це можна виправити((Нафіга такі новини?На кого вони працюють?На підняття духу?
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24.06.2022 20:30 Відповісти
У кацапов нет ни одной ракеты с GPS-наведением именно как управления полетом. Либо крылатые курсовые с расчетом траектории, либо искандеры с телевизионной головкой наведения, которая сравнивает образы с заранее проведенной фотосъемкой БПЛА или иногда спутником. Попасть по движущийся цели они не могут ракетами. а авиация не летает. Но это не означает того факта, что они могут суицидно напасть сотней самолетов в расчете на то, что ракет ПВО не хватит на всех, и затем нанести ракетный удар самолетами. На 2-3 залета таких у них есть силы и поэтому рассредоточение на первом месте, а также поражение аэродрома в Мелитополе как опасного пункта дислокации, хотя конечно там ПВО не один дивизион наверное стоит.
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24.06.2022 20:32 Відповісти
подобная атака была бы эффективна в начале вторжения но не сейчас
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24.06.2022 21:06 Відповісти
Складно знайти те чого дуже мало.
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24.06.2022 20:32 Відповісти
Атакуй, не атакуй - все одно одержиш нуль.
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24.06.2022 22:03 Відповісти
 
 