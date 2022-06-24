УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13896 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 311 82
війна (56233) вирок (896) суд (8035) Харків (3880) Харківщина (4259) державна зрада (1074) Опозиційна платформа - За життя (466)

На Харківщині депутат ОПЗЖ Лазуренко отримав два роки тюрми за держзраду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,фемида,правосудие

Депутата Солоницівської селищної ради на Харківщині від ОПЗЖ Андрія Лазуренка суд визнав винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді двох років ув’язнення без конфіскації майна.

Про це стало відомо з вироку Київського районного суду міста Харкова, оприлюдненому у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Особа_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами згідно з угодою про визнання винуватості від 09.06.2022р. покарання у вигляді позбавлення волі строком 2 (два) роки без конфіскації майна", - йдеться у вироку.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, в період з 2 по 5 березня депутат по WhatsApp дзвонив представникам молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - за життя" та повідомляв, що у найближчий час Харків та Харківська область буде окупована представниками збройних сил РФ, які будуть підтримувати політичний рух вказаної партії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Охоронця магазину у Вінниці посадили на 5 років за те, що радив росіянам стріляти по телевежі

У зв`язку з цим він надавав вказівки підготуватися, щоб спільно здійснити насильницькі дії щодо представників державної влади України та осіб, що виконують функції з її охорони, а саме: представників підрозділів територіальної оборони Збройних сил України, інших збройних формувань і правоохоронних органів.

Із судового документа також стає відомо, що в судовому засіданні обвинувачений визнав провину, розкаявся у вчиненому кримінальному правопорушенні та активно сприяв розкриттю даного злочину.

"Потерпілих від кримінального правопорушення не має. Шкода внаслідок вчинення кримінального правопорушення не завдана, тяжкі наслідки відсутні", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, депутата Солоницівської селищної ради від ОПЗЖ затримали 15 березня.

У прокуратурі не називали прізвища депутата, але, за даними ЗМІ, йшлося про Андрія Лазуренка. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ. Був директором юридичної компанії "Ангард-АТТ".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+60
Судді знущаються з України.
показати весь коментар
24.06.2022 20:40
+42
Знову дуже суворе покарання за держзраду...
показати весь коментар
24.06.2022 20:41
+40
За такие смешные приговоры за особо тяжкое преступление против государства в военное время надо на пару и судью сажать, а также наших недоделанных депутатов шевелить с реформой Уголовного и Уголовно-Процессуального Кодексов
показати весь коментар
24.06.2022 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всім - респект, шана, подяка і всебічна підтримка...
показати весь коментар
24.06.2022 20:39 Відповісти
всім оффуєннєйший респект та уважуха !

два роки за держзраду (вийде по ЗЄльоной амністії) єто круто !!!
показати весь коментар
24.06.2022 20:52 Відповісти
Цікаво, а "покаятися" на умовне у нього не вийшло?
показати весь коментар
24.06.2022 21:12 Відповісти
мабуть не схотів - з такими сроками та суддями вирішив не ссучитись...
показати весь коментар
24.06.2022 22:04 Відповісти
Не хвилюйтеся. Вийде через два місяці за примірну поведінку.
показати весь коментар
24.06.2022 22:48 Відповісти
Судья -пи#орасы гнойные ,желаю вам и вашим деткам попасть под бомбежки и быть изнасилованными вашими "старшими братьями" 🇷🇺💩, ограбленными или затоптанными танками🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
24.06.2022 22:41 Відповісти
Європейські країни, своїм найомникам які були на боці кацапів, паяють по 29-25 років тюрми. "Наші" людиноподібні істоти у мантіях дають або смішні або взагалі випускають на волю.
Причому зарплатня у "наших" суддів у 2-4 разів перевищує європейські зарплати суддів.
показати весь коментар
24.06.2022 23:38 Відповісти
Судді знущаються з України.
показати весь коментар
24.06.2022 20:40 Відповісти
"Особа_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України "

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси

1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років ...

яке узгодження сторін ?
дві тисячі долярів судді ???
показати весь коментар
24.06.2022 22:19 Відповісти
Знову дуже суворе покарання за держзраду...
показати весь коментар
24.06.2022 20:41 Відповісти
Та да! Два роки без конфіскації - таке люте покарання назавжди і всім поголовно відіб'є бажання співрибітничати з ворогом, тобто вчиняти кримінальний!!! злочин. За крадіжку телеіону дають більше! Тьху, бл*ть!!!
показати весь коментар
24.06.2022 21:10 Відповісти
харьковское спецправосудие. местные судьи, похоже тоже в этой ячейке состояли и ждали русню. А как можно коллегу сильно наказать? Не поймут в ку-клус-клане
показати весь коментар
24.06.2022 21:15 Відповісти
От штрафа больше пользы
показати весь коментар
24.06.2022 20:43 Відповісти
За такие смешные приговоры за особо тяжкое преступление против государства в военное время надо на пару и судью сажать, а также наших недоделанных депутатов шевелить с реформой Уголовного и Уголовно-Процессуального Кодексов
показати весь коментар
24.06.2022 20:44 Відповісти
Це просто якась ганебна ганьба - за державну зраду 2 роки без конфіскації майна. НЕ 15 років, не довічне, а лише два роки без конфіскації майна. Та він вийде за півроку за хорошу поведінку. Цікаво скільки на цьому заробив так званий суддя?
показати весь коментар
24.06.2022 20:44 Відповісти
А через два роки він більше не буде зрадником?
показати весь коментар
24.06.2022 20:45 Відповісти
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -

караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Отсюда вопрос: что это за приговор суда, который не соответствует ни одной статье КК Украины?
показати весь коментар
24.06.2022 20:45 Відповісти
саме так !!!!!!!!!

сісти на від 12 до 15 має не тільки держзрадник, але й судді !!

досить гівнизму суддів коли на фронті гинуть наші Воїни !!!
показати весь коментар
24.06.2022 22:12 Відповісти
кота з вікна викинеш - 6 років, держзрада - 2, я хз.
показати весь коментар
24.06.2022 20:46 Відповісти
За крадений лісапєд більше дають.
показати весь коментар
24.06.2022 21:35 Відповісти
Как это возможно? За доказанную вину невозможно получить меньше 10 лет. За недоказанную вину всегда полное снятие обвинений и освобождение на месте с выплатой компенсации. Вообще нет сценария, при котором можно получить два года. Кроме конечно взяток следствию или наоборот уже со стороны следствия определенных вымогательств и рэкета, что "соглашайся, совсем немного, а то хуже сделаем", за деньги конечно.
показати весь коментар
24.06.2022 20:46 Відповісти
2 года за предательство
показати весь коментар
24.06.2022 20:46 Відповісти
Кроля чи курку треба було красти, більше би отримав.
показати весь коментар
25.06.2022 00:23 Відповісти
Это цирк на дроте, а не правосудие.
показати весь коментар
24.06.2022 20:47 Відповісти
Судячи з суддівства, держава якась хєрова - дають лише 2 роки за зраду. За звичайну крадіжку садять на значно довший строк.
показати весь коментар
24.06.2022 20:47 Відповісти
etih sudei nado vezatj....ale SBU ?!
показати весь коментар
24.06.2022 20:48 Відповісти
Виявляється суддів в Україні неможливо посадити. Під час зєльоної влади кримінальна відповідальність суддів за неправосудні рішень повністю скасована. Відкрито дорогу суддівському беспрєдєлу. Не здивуюсь, якщо ще презєденську відзнаку вручать тим суддям за «службу» батьківщині.
показати весь коментар
24.06.2022 21:51 Відповісти
Через день отпустят, еще и извинения попросят, и выплатят моральную компенсацию. Цирк на дроті.
показати весь коментар
24.06.2022 20:48 Відповісти
А конфискация имущества де? Я, наивная, думала, что дэржзрада - самое страшное преступление. Наравне с убийством с отягчающими обстоятельствами. А оно вона как. Чувак родине изменил, а судьи пожурили по отечески да и отпустили. Пипец
показати весь коментар
24.06.2022 20:49 Відповісти
А розстріл,що вже відмінили за зраду?
показати весь коментар
24.06.2022 20:50 Відповісти
За такий злочин проти батьківщини має бути мінімум 15 й позбавлення громадянських прав.А то виглядає ,як штраф за не використання паска безпеки((Знайєте скільки такий штраф був в Україні?((
показати весь коментар
24.06.2022 20:51 Відповісти
Всмысле ***** 2 года??! Как 2 года? Они там что совсем охренели?! Где обещанная 15-шка или пожизненное?
показати весь коментар
24.06.2022 20:52 Відповісти
Така держава приречена на загибель! Голосуйте й надалі за клоунів.
показати весь коментар
24.06.2022 20:54 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 20:56 Відповісти
Умовно?
показати весь коментар
24.06.2022 20:57 Відповісти
е закон про колоборанство в ньому статі на 2 роки немае від 10до 15 чи довічне по якому законодавству судья судив злочинця,хтось контролюе такі вироки
показати весь коментар
24.06.2022 21:01 Відповісти
Занадто жорстоко, я вважаю, достатньо було б просто вибачення Це пи**ець. Якщо будуть такі вироки за держзраду, то цій державі гаплик без варіантів.
показати весь коментар
24.06.2022 21:03 Відповісти
2 года за госизмену????! Что происходит в стране????????????
показати весь коментар
24.06.2022 21:03 Відповісти
судьи такие же кцпские пдрсы
показати весь коментар
24.06.2022 21:10 Відповісти
щеленский своих не садит - будущее зелёной власти.
показати весь коментар
24.06.2022 21:10 Відповісти
Суки, це вирок не цьому зраднику, це вирок усій судовій системі цієї країни, та великим реХформаторам судів ПЕТІ та ЗЕЛІ
показати весь коментар
24.06.2022 21:13 Відповісти
Спасибо за лапшу на уши. Тюрьма, небось, на Гавайях...
показати весь коментар
24.06.2022 21:15 Відповісти
За хулиганство могут больше дать.
показати весь коментар
24.06.2022 21:17 Відповісти
это шутка такая? 2 года за предательство государства?
показати весь коментар
24.06.2022 21:26 Відповісти
Суддю на палю!
показати весь коментар
24.06.2022 21:28 Відповісти
С такими судьями, как у нас, выйдет через год и опять начнёт «топить» за руський мир. Только уже умнее. Судей этих, надо лет на пять посадить вместе предателями, а потом забыть выпустить
показати весь коментар
24.06.2022 21:35 Відповісти
За кандидатство в ЄС трохи пораділи й годі. Повноцінним членом ЄС ми станемо лише тоді, коли навчимось голосувати не "по пріколу".
показати весь коментар
24.06.2022 21:40 Відповісти
Судей под суд !!!
показати весь коментар
24.06.2022 21:40 Відповісти
Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 111 - позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Але це ж посадовець, їм як завжди, добре що не умовне, це ж вони керують нами, а не ми(тобто народ), ми просто раби так завжди було.
показати весь коментар
24.06.2022 21:40 Відповісти
Я хз чого варта країна , за держзраду якої 2 роки дають . Під час війни. Може ще й умовно ? Якісь ******* сюр.
показати весь коментар
24.06.2022 21:41 Відповісти
А він сподівався на умовне,але і так добре вийшло.
показати весь коментар
24.06.2022 21:47 Відповісти
2 роки за держзраду... Хто призначить довічне судді за такий вирок?
показати весь коментар
24.06.2022 21:48 Відповісти
Идем в Европу, уже кандидаты. С такими судами и судьями через 30 лет может придем...
показати весь коментар
24.06.2022 21:51 Відповісти
С такими судами будет хер собачий а не Евросоюз
показати весь коментар
24.06.2022 22:02 Відповісти
Це знущання над всіма украінцями коли колоборант який зрадив Батьківщину під час війни дають два роки , а судді хіба не вороги?
показати весь коментар
24.06.2022 22:05 Відповісти
"Потерпілих від кримінального правопорушення не має. Шкода внаслідок вчинення кримінального правопорушення не завдана, тяжкі наслідки відсутні" Джерело: https://censor.net/ua/n3350055

Що це за х*ня!? зараз?! Серйозно?! Під час війни?! О
показати весь коментар
24.06.2022 22:13 Відповісти
Жорстоко. Можна б було просто ну-ну-ну, а тут аж 2 роки без конфіскації за державну зраду. З другого боку, цеж не якийсь Федина чи Маруся Звіроббій яки замахнулись на свте. Ця гнида раскаялася.Він більше не буде.
показати весь коментар
24.06.2022 22:21 Відповісти
2?
Ви, *****, серйозно?!!!
показати весь коментар
24.06.2022 22:29 Відповісти
Одному условно, другому 2 года. Срочно законопроект в раду- от15 до пожизненного, и напечатать кто голосовал против
показати весь коментар
24.06.2022 22:38 Відповісти
ПРИ ЧЕМ ТУТ СУД?
СУД НЕ МОЖЕТ ДАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСИТ ПРОКУРОР.
прокурор просил 2 - суд и дал 2.
(написано же: "мера наказания согласована сторонами - т.е. прокурором и обвиняемым")
Полностью свой Генпрокурор Бенедиктова одобряет
показати весь коментар
24.06.2022 22:44 Відповісти
Это чудовищное наказание по такой статье
показати весь коментар
24.06.2022 22:46 Відповісти
Эти судьи, вообще страх потеряли, за мешок картошки, и то больше дают, а здесь за измену родины, в военное время и 2 года. Вы вообще, народ считаете круглыми идиотами, которые в этом деле нихрена не разбираются, неужели все судьи умные, а остальной народ просто лохи???
показати весь коментар
24.06.2022 23:05 Відповісти
по логіці про держзраду виходить шо 13 років він вже відсидів?
шо за "суддя" виніс таке ганебне рішення?
чому той "суддя" ще не в буцигарні?
показати весь коментар
24.06.2022 23:24 Відповісти
Цей суддішко в місяць чистими отримує більше, ніж воїн зсу на нулі. Дуже потрібна державі і народу каста громадян...
показати весь коментар
25.06.2022 04:35 Відповісти
маразм крепчает. этих прокуроров и судей исправит только могила
показати весь коментар
24.06.2022 23:52 Відповісти
После таких "суровых приговоров" предатели будут множиться в геометрической прогрессии.
показати весь коментар
25.06.2022 00:04 Відповісти
Два роки...ну- це дуже багато!!! блін....а у військовий час, це не пожиттєве?
показати весь коментар
25.06.2022 00:05 Відповісти
Сурово ли это товарищи? Да, очень сурово…. Да после таких приговоров этих предателей ещё больше станет! И это в военное время… а может вы слуги ему ещё и бесплатные талоны на повидло выдадите??
показати весь коментар
25.06.2022 00:36 Відповісти
Я вкраду машину, отримаю більше.
показати весь коментар
25.06.2022 00:39 Відповісти
2 роки тюрми за Держзраду БЕЗ конфіскації майна у Воєний Стан, Карл це -
показати весь коментар
25.06.2022 01:17 Відповісти
Не зрозуміло, чому всі так на суддю накинулися? У нас же судова реформа давно як проведена, ще сивими поцрєотами, залишилося якусь вшиву вищу раду правосуддя дооформити, ну й головне, очільника сап... А так, усе вже реформовано, сім тисяч метрів пройдено...
показати весь коментар
25.06.2022 04:32 Відповісти
Де конфіскація майна?
показати весь коментар
25.06.2022 04:33 Відповісти
За крадіжку мішка картоплі більше дають. Суддю на мило!!!
показати весь коментар
25.06.2022 07:22 Відповісти
Мабуть це була не держзрада, а так собі - держзрадочка...

Ось порошенкові за держзраду вкатають 15 діб, я гадаю.
показати весь коментар
25.06.2022 09:10 Відповісти
Навіть до суду не дійде. Зелено-шоколадна вистава.
показати весь коментар
25.06.2022 11:06 Відповісти
за такой издевательский приговор самих судей судить нужно!
показати весь коментар
25.06.2022 12:10 Відповісти
чому не два тижня?
показати весь коментар
19.07.2022 15:56 Відповісти
 
 