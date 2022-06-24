На Харківщині депутат ОПЗЖ Лазуренко отримав два роки тюрми за держзраду
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Депутата Солоницівської селищної ради на Харківщині від ОПЗЖ Андрія Лазуренка суд визнав винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді двох років ув’язнення без конфіскації майна.
Про це стало відомо з вироку Київського районного суду міста Харкова, оприлюдненому у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Особа_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами згідно з угодою про визнання винуватості від 09.06.2022р. покарання у вигляді позбавлення волі строком 2 (два) роки без конфіскації майна", - йдеться у вироку.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, в період з 2 по 5 березня депутат по WhatsApp дзвонив представникам молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - за життя" та повідомляв, що у найближчий час Харків та Харківська область буде окупована представниками збройних сил РФ, які будуть підтримувати політичний рух вказаної партії.
У зв`язку з цим він надавав вказівки підготуватися, щоб спільно здійснити насильницькі дії щодо представників державної влади України та осіб, що виконують функції з її охорони, а саме: представників підрозділів територіальної оборони Збройних сил України, інших збройних формувань і правоохоронних органів.
Із судового документа також стає відомо, що в судовому засіданні обвинувачений визнав провину, розкаявся у вчиненому кримінальному правопорушенні та активно сприяв розкриттю даного злочину.
"Потерпілих від кримінального правопорушення не має. Шкода внаслідок вчинення кримінального правопорушення не завдана, тяжкі наслідки відсутні", - зазначається в документі.
Як повідомлялося, депутата Солоницівської селищної ради від ОПЗЖ затримали 15 березня.
У прокуратурі не називали прізвища депутата, але, за даними ЗМІ, йшлося про Андрія Лазуренка. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ. Був директором юридичної компанії "Ангард-АТТ".
Будь ласка, зачекайте...
два роки за держзраду (вийде по ЗЄльоной амністії) єто круто !!!
Причому зарплатня у "наших" суддів у 2-4 разів перевищує європейські зарплати суддів.
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років ...
яке узгодження сторін ?
дві тисячі долярів судді ???
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Отсюда вопрос: что это за приговор суда, который не соответствует ни одной статье КК Украины?
сісти на від 12 до 15 має не тільки держзрадник, але й судді !!
досить гівнизму суддів коли на фронті гинуть наші Воїни !!!
Що це за х*ня!? зараз?! Серйозно?! Під час війни?! О
Ви, *****, серйозно?!!!
СУД НЕ МОЖЕТ ДАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСИТ ПРОКУРОР.
прокурор просил 2 - суд и дал 2.
(написано же: "мера наказания согласована сторонами - т.е. прокурором и обвиняемым")
Полностью свой Генпрокурор Бенедиктова одобряет
шо за "суддя" виніс таке ганебне рішення?
чому той "суддя" ще не в буцигарні?
Ось порошенкові за держзраду вкатають 15 діб, я гадаю.