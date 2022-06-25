Найбільше братських могил на Київщині, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині, - очільник Нацполіції Клименко
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Російські окупанти найчастіше або розстрілювали цивільних, або ж розстрілювали та спалювали.
Про це в інтерв'ю НВ розповів глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні число братських могил становить десь до 20. І це без підвалів, де ми знаходили по три-чотири-п'ять загиблих, без погребів, де вони були закатовані. Найбільше братських могил на Київщині - 13. У них поховані 169 мирних жителів. Решта - це Харківська, Чернігівська і Сумська області", - зазначив очільник Нацполіції.
За словами Клименка, минулого тижня на Київщині знайшли ще одну братську могилу, в якій було поховано дев’ять осіб.
"Як правило, це наші цивільні громадяни. Більшість з них або отримали вогнепальні або мінно-вибухові поранення.
Хотів би сказати про тих громадян, яких ми знаходимо в підвалах. Вони або розстріляні, або розстріляні і спалені. Таких випадків дуже багато на Харківщині. Наприклад, один чоловік, медик, був учасником антитерористичної операції, - його російські військові розстріляли, а потім спалили. Тобто, дуже часто ми маємо складнощі саме з ідентифікацією таких осіб, тому що вони просто спалені", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Як робили геноциди та знищення селян теж ніхто не підганяв.
Був час знищити людей і навіть замести сліди, а тому все що ми знаємо це фото, документи, новини, свідчення виживших. Але ось таких братських могил часів деімперіалізації, а саме масових вбивств сім'ями середнього класу імперії знайти майже не можливо. Проблемно найти і масові поховання пізніших геноцидів селян, які в свій час помогли становленню ссср так як вірили в лозунги типу "земля селянам", а вийшло земля колгоспам та партійним рабовласникам. Чому проблемно? Фішка у ямах із вапном.
Зате як з 1939 по 1941 росіяни вбивали, то там вийшла заминка - навбивали достатньо, а стерти сліди не встигли, бо прийшли братушки радянських людей так звані арійські люди гітлера. І зараз завдяки цьому ми маємо гору доказів масових вбивств росіянами не тільки дорослих чоловіків, а й жінок та саме головне дітей. При чому не десятками чи сотнями, а тисячами. Все це з фото та відео доказами, останками, свідченнями виживших очевидців, документами. Якби не примітивність рушія сайту я б сюди прикріпив безліч прикладів.
Правда є проблема що наша держава цю інформацію не робила публічно відомою. Так все доступне, але тільки по місцевих музеях. Держава також ніяк не реагувала на звинувачення росіянами в своїх злочинах самих українців. Росіяни завжди брешуть і в своїх злочинах (геноциди, масові вбивства, шовінізм, нацизм, фашизм), провалах (гарний приклад Зміїний), методах (фільтраційні табори Маріуполя) звинувачують інших. Росіяни вигадали цілу гору фейків про бандерівців, упа, і так далі, але фото та відео доказів у їх пропаганди немає. І що саме головне останки сотень замордованих дітей находять в усім відомих катівнях нквд, а не в криївках упа. Якби це українців вчили та доносили це через масмедіа то ніхто б не дивувався Бучі та решті, і взагалі швидше за все б їх не було.
До чого це я все? Нас це чекає в Маріуполі, Херсоні, Мелітополі та на решті окупованої території. Росіяни будуть намагатись знищувати всі докази. Там буде просто неймовірна кількість зниклих людей. Мова про сотні тисяч.
@Victor64116189
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24 июн.
Вдруг кто-то забыл? Сегодня ровно 4 месяца как 2-я армия мира за 3 дня берет Киев.
Тому я вважаю, що Zeлох і вся його обслуга у повному складі має отримати пожиттєве ув'язнення по статті держзрада!