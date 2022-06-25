Найбільше братських могил на Київщині, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині, - очільник Нацполіції Клименко

Російські окупанти найчастіше або розстрілювали цивільних, або ж розстрілювали та спалювали.

Про це в інтерв'ю НВ розповів глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні число братських могил становить десь до 20. І це без підвалів, де ми знаходили по три-чотири-п'ять загиблих, без погребів, де вони були закатовані. Найбільше братських могил на Київщині - 13. У них поховані 169 мирних жителів. Решта - це Харківська, Чернігівська і Сумська області", - зазначив очільник Нацполіції.

За словами Клименка, минулого тижня на Київщині знайшли ще одну братську могилу, в якій було поховано дев’ять осіб.

"Як правило, це наші цивільні громадяни. Більшість з них або отримали вогнепальні або мінно-вибухові поранення.

Хотів би сказати про тих громадян, яких ми знаходимо в підвалах. Вони або розстріляні, або розстріляні і спалені. Таких випадків дуже багато на Харківщині. Наприклад, один чоловік, медик, був учасником антитерористичної операції, - його російські військові розстріляли, а потім спалили. Тобто, дуже часто ми маємо складнощі саме з ідентифікацією таких осіб, тому що вони просто спалені", - додав він.

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