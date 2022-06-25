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Найбільше братських могил на Київщині, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині, - очільник Нацполіції Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Російські окупанти найчастіше або розстрілювали цивільних, або ж розстрілювали та спалювали.

Про це в інтерв'ю НВ розповів глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні число братських могил становить десь до 20. І це без підвалів, де ми знаходили по три-чотири-п'ять загиблих, без погребів, де вони були закатовані. Найбільше братських могил на Київщині - 13. У них поховані 169 мирних жителів. Решта - це Харківська, Чернігівська і Сумська області", - зазначив очільник Нацполіції.

За словами Клименка, минулого тижня на Київщині знайшли ще одну братську могилу, в якій було поховано дев’ять осіб.

"Як правило, це наші цивільні громадяни. Більшість з них або отримали вогнепальні або мінно-вибухові поранення.

Хотів би сказати про тих громадян, яких ми знаходимо в підвалах. Вони або розстріляні, або розстріляні і спалені. Таких випадків дуже багато на Харківщині. Наприклад, один чоловік, медик, був учасником антитерористичної операції, - його російські військові розстріляли, а потім спалили. Тобто, дуже часто ми маємо складнощі саме з ідентифікацією таких осіб, тому що вони просто спалені", - додав він.

Читайте: Внаслідок російського вторгнення загинули 1338 мирних жителів Київської області, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
А тепер уявіть собі, якби у нас був би нормальний президент, а не рашистський колаборант. Хіба 3 місяців було б не достатньо аби провести мобілізацію, підготувати бійців, роздати зброю охочим, вирити тисячі кілометрів захисних рубежів, вивести цивільних з прикордонних областей, замінувати Чонгар?!!! Ви тільки вдумайсь скільки тисяч людей можна було б врятувати тільки в одному Маріуполі!!! І чи надумали б рашисти вриватися в Україну, якби вони бачили що їх тут будуть вбивати на кожному кроці?!!
Тому я вважаю, що Zeлох і вся його обслуга у повному складі має отримати пожиттєве ув'язнення по статті держзрада!
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25.06.2022 18:15
+4
Маріуполь...
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25.06.2022 17:57
+4
И да. Русня не люди. До масштабов тех зверств, которые они творили в 20-50 годы прошлого века они, конечно, не дотягивают, но явно видно наследничков.
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25.06.2022 18:03
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Маріуполь...
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25.06.2022 17:57 Відповісти
Царства Небесного загиблим від рук рашистів.
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25.06.2022 17:57 Відповісти
Просто ваши жопы никак не доберутся до Донецкой, Запорожской или Херсонской.
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25.06.2022 18:00 Відповісти
Дивись за своєю жопою, Ваня Петров.
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25.06.2022 18:12 Відповісти
И да. Русня не люди. До масштабов тех зверств, которые они творили в 20-50 годы прошлого века они, конечно, не дотягивают, но явно видно наследничков.
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25.06.2022 18:03 Відповісти
Банально не встигли. Червоний терор коли робили, то у них було більше чим достатньо часу.

Як робили геноциди та знищення селян теж ніхто не підганяв.

Був час знищити людей і навіть замести сліди, а тому все що ми знаємо це фото, документи, новини, свідчення виживших. Але ось таких братських могил часів деімперіалізації, а саме масових вбивств сім'ями середнього класу імперії знайти майже не можливо. Проблемно найти і масові поховання пізніших геноцидів селян, які в свій час помогли становленню ссср так як вірили в лозунги типу "земля селянам", а вийшло земля колгоспам та партійним рабовласникам. Чому проблемно? Фішка у ямах із вапном.

Зате як з 1939 по 1941 росіяни вбивали, то там вийшла заминка - навбивали достатньо, а стерти сліди не встигли, бо прийшли братушки радянських людей так звані арійські люди гітлера. І зараз завдяки цьому ми маємо гору доказів масових вбивств росіянами не тільки дорослих чоловіків, а й жінок та саме головне дітей. При чому не десятками чи сотнями, а тисячами. Все це з фото та відео доказами, останками, свідченнями виживших очевидців, документами. Якби не примітивність рушія сайту я б сюди прикріпив безліч прикладів.

Правда є проблема що наша держава цю інформацію не робила публічно відомою. Так все доступне, але тільки по місцевих музеях. Держава також ніяк не реагувала на звинувачення росіянами в своїх злочинах самих українців. Росіяни завжди брешуть і в своїх злочинах (геноциди, масові вбивства, шовінізм, нацизм, фашизм), провалах (гарний приклад Зміїний), методах (фільтраційні табори Маріуполя) звинувачують інших. Росіяни вигадали цілу гору фейків про бандерівців, упа, і так далі, але фото та відео доказів у їх пропаганди немає. І що саме головне останки сотень замордованих дітей находять в усім відомих катівнях нквд, а не в криївках упа. Якби це українців вчили та доносили це через масмедіа то ніхто б не дивувався Бучі та решті, і взагалі швидше за все б їх не було.

До чого це я все? Нас це чекає в Маріуполі, Херсоні, Мелітополі та на решті окупованої території. Росіяни будуть намагатись знищувати всі докази. Там буде просто неймовірна кількість зниклих людей. Мова про сотні тисяч.
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25.06.2022 18:37 Відповісти
инистр министерства восхищения.

@Victor64116189

·

24 июн.

Вдруг кто-то забыл? Сегодня ровно 4 месяца как 2-я армия мира за 3 дня берет Киев.
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25.06.2022 18:05 Відповісти
А тепер уявіть собі, якби у нас був би нормальний президент, а не рашистський колаборант. Хіба 3 місяців було б не достатньо аби провести мобілізацію, підготувати бійців, роздати зброю охочим, вирити тисячі кілометрів захисних рубежів, вивести цивільних з прикордонних областей, замінувати Чонгар?!!! Ви тільки вдумайсь скільки тисяч людей можна було б врятувати тільки в одному Маріуполі!!! І чи надумали б рашисти вриватися в Україну, якби вони бачили що їх тут будуть вбивати на кожному кроці?!!
Тому я вважаю, що Zeлох і вся його обслуга у повному складі має отримати пожиттєве ув'язнення по статті держзрада!
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25.06.2022 18:15 Відповісти
Згоден з вами, повністю.
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25.06.2022 18:18 Відповісти
Там мова йде про… майже 1 рік… це коли вже були навчання і були попередження..
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25.06.2022 23:34 Відповісти
 
 