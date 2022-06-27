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"Влаштуємо верхову їзду з оголеним торсом. Треба показати, що ми жорсткіші за Путіна": Лідери G7 висміяли російського диктатора
Новини Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
Лідери G7 на саміті у Німеччині висміяли Путіна, який полюбляв фотографуватись з оголеним торсом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Коли присутні зібралися за столом переговорів прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запитав: "Ми знімаємо піджаки?"
Водночас глава уряду Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблено офіційну фотографію, а Джонсон пожартував: "Ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна".
Трюдо додав: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми". Ймовірно він мав на увазі відому фотографію Путіна в 2009 році, де він їде верхи на коні без сорочки.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала: "Верхова їзда - це найкраще".
Топ коментарі
+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+45 Ksenia VB
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+43 Fjall_Raven
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Будь ласка, зачекайте...
бо Урсула все ж таки фон і як всяка пруська мілітарисска кожен ранок робить кінну прогулянку
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно затвердила резолюцію про притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines Джерело: https://censor.net/ua/n3349791
ПАРЄ не вимагає знищити-покарати головного винуватця і замовника цього злочину х#йла, а просто РФ має вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією, це п#здец х#йло напевно рже аж плаче
коли його вигонят з премьєр-міністрів (а демократичній Англії так прийнято)
то створить Джонсон-шоу
буду дивитись обовьязково !
Про візит у Київ відомого "діяча" повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.
"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", - зазначив він.
Потримайте макінтош кацапському ліберальному мародеру бикову!
Смерть москальні!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а може й недарма, бо
"гарний руZZкій -мертвий руZZкій.
а руZZкіх без ZZ не буває..."
Якби не вони, то й війни би зараз ніякої не було б.
до речі, існує "Договор про нерозповсюдження ЯО"
Хоча ті й не опиралися. Їх більше гроші цікавили. Особливо рудого **********.
Той крав так, ніби живе востаннє.
РимаМосквы...?
Выходит в свет французский документальный фильм о последних днях перед войной и в нем Макрон расказывает, что 20-го февраля, когда уже всем всё было ясно, он позвонил Путину и просил не начинать войну, а тот начал ему выкладывать все свои обиды на Украину и на Запад. И Макрон спрашивает - Так что же все таки будет? На что Путин совершенно спокойно ответил - Что будет? В хоккей пойду играть, я же сейчас в спортзале.
Это прямое повторение исторического рассказа об Александре Третьем, который сидел с удочкой на пруду, когда ему доложили, что французский посол срочно просит аудиенции. На что царь ответил, - Подождет, нет никакой срочности, если русский царь удит рыбу.
Государственный строй, название государства, "изм" в России поменялся, а наглое, скотское поведение ее правителей осталось прежним
Фраеров эта публика не боится, фраер лох и его можно и надо поиметь.
А "фраер" с немецкого, это как раз честный, воспитанный, порядочный человек.
Вот и понятно, как питерский шпан путин относится к европейским руководителям, к этому кодлу смешных и нелепых фраеров.