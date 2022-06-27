УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15764 відвідувача онлайн
Новини КурйозиЗа кордоном
34 105 100
G-7 (706) Путін (21438) гумор (676) Трюдо Джастін (288) Джонсон Борис (532) фон дер Ляєн Урсула (523)

"Влаштуємо верхову їзду з оголеним торсом. Треба показати, що ми жорсткіші за Путіна": Лідери G7 висміяли російського диктатора

Новини Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

сімка

Лідери G7 на саміті у Німеччині висміяли Путіна, який полюбляв фотографуватись з оголеним торсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Коли присутні зібралися за столом переговорів прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запитав: "Ми знімаємо піджаки?"

Водночас глава уряду Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблено офіційну фотографію, а Джонсон пожартував: "Ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна".

Трюдо додав: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми". Ймовірно він мав на увазі відому фотографію Путіна в 2009 році, де він їде верхи на коні без сорочки.

Влаштуємо верхову їзду з оголеним торсом. Треба показати, що ми жорсткіші за Путіна: Лідери G7 висміяли російського диктатора 01

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала: "Верхова їзда - це найкраще".

Також дивіться: Картонний Путін в руках Симоньян: німецькі ЗМІ насміхаються над президентом РФ та економічним форумом в Петербурзі. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
G7 за тролінг-респект,але потрібно ще й дії...
показати весь коментар
26.06.2022 17:02
+45
В Україну прибув одіозний російський письменник Дмитро Биков. Раніше він зокрема заявляв, що "якщо Одеса буде існувати поза російським контекстом, роль її буде жалюгідною".

Про візит у Київ відомого "діяча" повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", - зазначив він.
показати весь коментар
26.06.2022 17:03
+43
***** на лаврюхе )) гундяй под хвостом, поднимается с колен, после падения на спинку ))
показати весь коментар
26.06.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какая гадость
показати весь коментар
26.06.2022 17:00 Відповісти
залівная риба?
показати весь коментар
26.06.2022 17:19 Відповісти
)(уйл0
показати весь коментар
26.06.2022 18:17 Відповісти
***** на лаврюхе )) гундяй под хвостом, поднимается с колен, после падения на спинку ))
показати весь коментар
26.06.2022 17:02 Відповісти
цє мерзость
показати весь коментар
26.06.2022 18:05 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 19:23 Відповісти
переможець половки кабаєвой лічно...
показати весь коментар
26.06.2022 22:59 Відповісти
зносок
показати весь коментар
26.06.2022 23:02 Відповісти
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала: "Верхова їзда - це найкраще".

бо Урсула все ж таки фон і як всяка пруська мілітарисска кожен ранок робить кінну прогулянку
показати весь коментар
26.06.2022 18:13 Відповісти
Ви не зрозуміли іронії Урсули,коли хлопці заговорили про *голий торс*,вона їм в тон згадала позу *верхової їзди*.
показати весь коментар
26.06.2022 19:05 Відповісти
Aле погодьтеся, то найкраще
показати весь коментар
26.06.2022 19:25 Відповісти
G7 за тролінг-респект,але потрібно ще й дії...
показати весь коментар
26.06.2022 17:02 Відповісти
Недавно вже читав щось схоже, ось воно довго сміявся...
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно затвердила резолюцію про притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines Джерело: https://censor.net/ua/n3349791
ПАРЄ не вимагає знищити-покарати головного винуватця і замовника цього злочину х#йла, а просто РФ має вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією, це п#здец х#йло напевно рже аж плаче
показати весь коментар
26.06.2022 17:18 Відповісти
Борис в житті не пропаде
коли його вигонят з премьєр-міністрів (а демократичній Англії так прийнято)
то створить Джонсон-шоу

буду дивитись обовьязково !
показати весь коментар
26.06.2022 18:06 Відповісти
***** ходит в памперсах и срет в чемодан. Какой голый торс на лошади?
показати весь коментар
26.06.2022 17:03 Відповісти
а вдруг он копрофил....поедает потом свои экскременты
показати весь коментар
26.06.2022 17:07 Відповісти
подобається хід Вашої думки )
показати весь коментар
26.06.2022 17:27 Відповісти
ФУУУУУУ!!!!!!
показати весь коментар
26.06.2022 22:04 Відповісти
Он еще и в тайге с голым торсом бегал. В ТАЙГЕ! Это ж сколько там фумигаторов работало.
показати весь коментар
26.06.2022 18:06 Відповісти
фумігаторами працювали вертухаї ********** руками
показати весь коментар
26.06.2022 18:15 Відповісти
*фалоімітаторами
показати весь коментар
26.06.2022 19:27 Відповісти
В Україну прибув одіозний російський письменник Дмитро Биков. Раніше він зокрема заявляв, що "якщо Одеса буде існувати поза російським контекстом, роль її буде жалюгідною".

Про візит у Київ відомого "діяча" повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

"Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", - зазначив він.
показати весь коментар
26.06.2022 17:03 Відповісти
Одесити, пам'ятайте убиту рашистською ракетою сім'ю, маму і доцю 3-місячного віку.
Потримайте макінтош кацапському ліберальному мародеру бикову!

Смерть москальні!
показати весь коментар
26.06.2022 17:19 Відповісти
не быков а зильбертруд
показати весь коментар
26.06.2022 19:14 Відповісти
Интересно сколько его предки во времена катьки отлистали за фамилию зильбертруд?
показати весь коментар
26.06.2022 19:55 Відповісти
только не дмитро, а дмитрий, имена не переводятся
показати весь коментар
26.06.2022 17:33 Відповісти
тоді дмітрій.
показати весь коментар
26.06.2022 19:12 Відповісти
цей "високоосвітчений" руSSкій пісака є типічним адептом руZZкого міра як і нівзорав, навальний, дарєнко та інші....

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
26.06.2022 17:41 Відповісти
от на якого вони тут патрібні, про_рали свою "прєкрасную расію будущєго" і приперлисб тут її "строїть".
показати весь коментар
26.06.2022 17:42 Відповісти
може дарма так Стернеко проти Бикова -путя його все ж таки травив якимись новічком

а може й недарма, бо
"гарний руZZкій -мертвий руZZкій.
а руZZкіх без ZZ не буває..."
показати весь коментар
26.06.2022 18:10 Відповісти
ну так питун и навального травил
показати весь коментар
26.06.2022 19:29 Відповісти
Там своя история под названием "еврей может уехать из россии, но россия не уедет из еврея никогда". По єтой же причине его и в Киев пустили при Зеленском.
показати весь коментар
26.06.2022 19:59 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап
показати весь коментар
26.06.2022 20:20 Відповісти
национальность быкова не русский а догадайтесь
показати весь коментар
26.06.2022 19:06 Відповісти
Та не може бути !
показати весь коментар
26.06.2022 20:22 Відповісти
весело їм там...а звідси, з України, особливо під час повітряної тривоги, не кажучи вже про передову, це вже начебто й не тягне на жарт.
показати весь коментар
26.06.2022 17:03 Відповісти
В 2019 було весело, а зараз ні? А що, це Трюдо і Джонсон вам президента вибрали? Вони взагалі то нам нічого не винні.
показати весь коментар
26.06.2022 17:09 Відповісти
Винні! Захід позбавив нас четвертого в світі ядерного потенціялу!
Якби не вони, то й війни би зараз ніякої не було б.
показати весь коментар
26.06.2022 18:14 Відповісти
було таке, а зараз ***** грозить передати ЯО голові картопельного колгоспу

до речі, існує "Договор про нерозповсюдження ЯО"
показати весь коментар
26.06.2022 18:17 Відповісти
Захід? Не росія, не кравчук, не кучма?
показати весь коментар
26.06.2022 18:19 Відповісти
Вільям Джефферсон Клінтон. Обвів наших Кравчука і Кучму, як лохів.
Хоча ті й не опиралися. Їх більше гроші цікавили. Особливо рудого **********.
Той крав так, ніби живе востаннє.
показати весь коментар
26.06.2022 19:00 Відповісти
Ні-ні-ні, самі віддали. Аєродром в Узині самі роздеребанили, на власні очі бачив.
показати весь коментар
26.06.2022 20:25 Відповісти
Шутки, троллинг это конечно весело, понимаю. Но нужны действия.
показати весь коментар
26.06.2022 17:04 Відповісти
нехай українці гинуть сотнями в день, а ми пофоткаємось для путіна, ух він злякається
показати весь коментар
26.06.2022 17:04 Відповісти
Такого не говорили - не гони тут хвилю кацапопропаганди.
показати весь коментар
26.06.2022 17:29 Відповісти
говорите боремся с фашизмом.....а сам копирует Муссолини .....альфажуравль хренов
показати весь коментар
26.06.2022 17:06 Відповісти
Муссолини тоже срал в чемодан и доставал из носа козявки? Однако...
показати весь коментар
26.06.2022 17:10 Відповісти
Муссолини тоже со временем перестал фоткаться с голым торсом. Впрочем, у него это зачётней выходило

показати весь коментар
26.06.2022 17:22 Відповісти
"а зачем этот дурик бульбофюрер усы сбрил? вот ему бы усы - ну вылитый бульбохуйло! вылитый!" )
показати весь коментар
26.06.2022 17:28 Відповісти
Пригадав анекдот-"Чоловіче,от якби не вуса,то ви наче моя теща.-Алеж в мене немає вусів.-Так в неї є!"
показати весь коментар
26.06.2022 18:25 Відповісти
Если провести аналогию, что и Муссолини и Путин, оба были диктаторами, оба были фашистами, оба проводили агрессивную внешнюю политику и оба фотографировались с голым торсом, то можно ли закончить логическим допущением, что и конец тоже будет одинаковым - Путина, как и Муссолинни повесят вниз головой на центральной площади Рима Москвы...?
показати весь коментар
26.06.2022 17:32 Відповісти
В наше время для сео нужны уникальные тексты и решения. путина утопят в бочке с говном
показати весь коментар
26.06.2022 17:55 Відповісти
Вьігребная яма не достаточно ярко, нужньі современньіе нанотехнологии.
показати весь коментар
26.06.2022 20:24 Відповісти
Прах Дуче, покоится в фамильном склепе, куда приносят живье цветьі. А прах путина утопят в сортире мавзолея. История повторяется, то что бьіло трагедией, возвращается комедией.
показати весь коментар
26.06.2022 20:21 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 22:47 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 22:49 Відповісти
Он не Муссолинни копирует, он копирует поведение русских царей, такое же нахальное, бесстыдное и заносчивое.
Выходит в свет французский документальный фильм о последних днях перед войной и в нем Макрон расказывает, что 20-го февраля, когда уже всем всё было ясно, он позвонил Путину и просил не начинать войну, а тот начал ему выкладывать все свои обиды на Украину и на Запад. И Макрон спрашивает - Так что же все таки будет? На что Путин совершенно спокойно ответил - Что будет? В хоккей пойду играть, я же сейчас в спортзале.
Это прямое повторение исторического рассказа об Александре Третьем, который сидел с удочкой на пруду, когда ему доложили, что французский посол срочно просит аудиенции. На что царь ответил, - Подождет, нет никакой срочности, если русский царь удит рыбу.
Государственный строй, название государства, "изм" в России поменялся, а наглое, скотское поведение ее правителей осталось прежним
показати весь коментар
26.06.2022 17:25 Відповісти
И пока это ботоксное рыло не отхлестают, а будут униженно вопрошать, так он и будет себя вести. Гопота наглеет только до того уровня, когда получит в зубы. Все.
показати весь коментар
26.06.2022 17:35 Відповісти
Типичная линия поведения урки, который, где бы ни оказался, хоть в тюремной камере, хоть на международном форуме, сразу же всех начинает прощупывать - кому можно на голову сесть, кого лучше не трогать, а кого стоит бояться.
Фраеров эта публика не боится, фраер лох и его можно и надо поиметь.
А "фраер" с немецкого, это как раз честный, воспитанный, порядочный человек.
Вот и понятно, как питерский шпан путин относится к европейским руководителям, к этому кодлу смешных и нелепых фраеров.
показати весь коментар
26.06.2022 17:51 Відповісти
В. Пікуль
показати весь коментар
26.06.2022 20:30 Відповісти
Кремлевский дед уже давно не вылазит из бункера, боится парикмахеров, срет в чемодан и снимает фейковые ролики с людьми применяя голограмму. Вы о каком грозном человеке говорите?
показати весь коментар
26.06.2022 17:09 Відповісти
хло - бункер-кінг
показати весь коментар
26.06.2022 22:53 Відповісти
Вову срущего в чемодан опустили уже как последнего подшконарного петушару
показати весь коментар
26.06.2022 17:10 Відповісти
Ну про тюрягу тебе видней, а вот этот петух крутит на *** весь мир и никто ничего не может сделать
показати весь коментар
27.06.2022 13:31 Відповісти
Кацапье уже давно фотографией своего фюрерка плешивого гордились, ещё при Пете, типа невье.нный альфасамец. Вот этоо полутораметровое чмо.
показати весь коментар
26.06.2022 17:11 Відповісти
Як смішно блд.,аж плакати хочеться,бажаю вам калібрів у сраку ниці підараси
показати весь коментар
26.06.2022 17:12 Відповісти
смішно чи ні,не тобі судити,іди за кораблем !А хочеш обізвати союзника -то туркам своє хамство показуй.
показати весь коментар
26.06.2022 17:19 Відповісти
Ти рухайся у тому ж напрямку, чіпуха бидляча.
показати весь коментар
26.06.2022 17:30 Відповісти
Мачо-********...
показати весь коментар
26.06.2022 17:13 Відповісти
С торсом было раньше. Сейчас больше на чемодане с собственным говном.
показати весь коментар
26.06.2022 17:14 Відповісти
Ти диви який кентавр, зразу і не зрозумів, що це йухло трахає лаврова.
показати весь коментар
26.06.2022 17:14 Відповісти
«Юмор» это тоже инструмент! А британский юмор тем более)
показати весь коментар
26.06.2022 17:16 Відповісти
Смешно было, когда в 1940-1942 годах Гитлер Ковентри бомбил. А сейчас не очень.
показати весь коментар
26.06.2022 18:05 Відповісти
мачо шо говорить. лізе в бой - бо ковбой
показати весь коментар
26.06.2022 17:20 Відповісти
а що таке? вам подобається тільки з квартальщика іржати? про термос? про женщіну з німецьких фільмів? шо..вже не смішно?
показати весь коментар
26.06.2022 17:22 Відповісти
а було ж 8...В кацапорашистське лайно вляпались разом- що вони,що наші "вожді" проспали скаженого ведмедя.Добре,хоч допомагають разом з цього лайна вилазити.
показати весь коментар
26.06.2022 17:23 Відповісти
Але, астанавитесь. Иначе ***** в следующий раз придется гарцевать с оголенным ****** наперевес.
показати весь коментар
26.06.2022 17:26 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 17:28 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 17:29 Відповісти
Помню, было такое дело. Вбросы от Турции про фактически капитуляцию, но потом что-то пошло не так. Может, после Бучи поняли, что народ их порвет за капитуляцию, а может, Джонсон мозги вправил, хз. Даже на счет НАТО заткнулись, а теперь опять вонять начинают.
показати весь коментар
26.06.2022 17:41 Відповісти
Більш за все що англосакси (англійський бульдог) міцно притисли боневтік-у бейца, от тепер він соває ніжками та вже фсьо-о. Наш приЗЕдент як Мавр, але іще справу не доробив, підождем-с.
показати весь коментар
26.06.2022 20:44 Відповісти
Тогда должны помнить и внезапный приезд Mr Джонсона, который и дал волшебный пендаль еврейскому мальчику
показати весь коментар
26.06.2022 21:14 Відповісти
Какие то шуточки, прибауточки.... Тут война кровавая фигачит, эти всё фотки пуйла вспоминают из 2009года, 13летней давности.... Хихи хаха всё им. Очень смешно, судя по всему, сильно переживают....
показати весь коментар
26.06.2022 17:32 Відповісти
Да, Киев и другие города бомбят, города на востоке Украины сносят с лица земли, на фронте большие потери, у наших нечем воевать, а лидеры G7 ржут. Очень весело! Ха-ха-ха.
показати весь коментар
26.06.2022 18:01 Відповісти
Просто дурні повинні страждати, ми самі вибрали свій шлях (кравчук, кучма, янукович, зе). А G7 це вже давно пройшли і зробили правильні висновки. Тепер наша черга учитись і мінятись. І вибачте, шановний, вони можуть собі дозволити даже ха-ха.
показати весь коментар
26.06.2022 20:53 Відповісти
Так весь мир угорает , наблюдая за дракой двух идиотов, причем даже не понимают разницу между ними
показати весь коментар
27.06.2022 13:26 Відповісти
А що їм згадувати? Януковича?
показати весь коментар
26.06.2022 18:14 Відповісти
От Урсула, от пустунка))) Подобається бути вершницею?)))
показати весь коментар
26.06.2022 17:42 Відповісти
Это из последних фотографий где куйло еще было куйлом, после 2010 года ,там уже другое куйло.
показати весь коментар
26.06.2022 17:51 Відповісти
Украина заливается кровью, а эти уроды смеются. Где ленд-лиз, черти?
показати весь коментар
26.06.2022 17:57 Відповісти
Воно тепер не тільки ***** а ще і ЧМО
показати весь коментар
26.06.2022 18:17 Відповісти
Трепать языком они горазды. А на деле даже с оружием для Украины обосрались.
показати весь коментар
26.06.2022 18:17 Відповісти
Зустрілись для поржати?? Чому у Києві б не зустрітись? Пожити з тиждень..екскурсії там по місцях слави пуйла..поспати під рев сирен...
показати весь коментар
26.06.2022 18:54 Відповісти
Абсурд ! А хто нам нав'язував джевіліни і NLAW, і хто слухав в цей час казки про майські шашлики.
показати весь коментар
26.06.2022 20:58 Відповісти
Путин там никуда не едет - он сидит на муляже коня.
показати весь коментар
26.06.2022 22:30 Відповісти
 
 