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Мінреінтеграції запустило додаткову "гарячу лінію" для жителів тимчасово окупованих територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розпочав роботу додатковий канал зв’язку гарячої лінії Мінреінтеграції з кризових питань для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у самому міністерстві.

Мінреінтеграції запустило додаткову гарячу лінію для жителів тимчасово окупованих територій 01

Зазначається, що громадяни, у яких відсутній мобільний зв’язок, а є лише доступ до інтернету, можуть залишити повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber за номером +38(096) 078 84 33 (цілодобово).

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"За телефоном можна отримати інформацію з гуманітарних питань, питань щодо отримання статусу ВПО, повернення з тимчасово окупованих територій до України, в тому числі, осіб, що були примусово переміщені до РФ", - йдеться у повідомленні.
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а кто их проверит на наличие еще и паспорта рефии?
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26.06.2022 17:19 Відповісти
Вот был я в оккупации два месяца пока выбирался на большую землю и только мечтал о паспорте рфии. Их не дают ещё никому, даже документы ордло не дают. Более того когда мы таки приехали в Запорожье нас проверял по базе полицейский и отпустил только после проверки. Никого просто так с оккупированных территорий на большую землю не пускают.
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26.06.2022 17:43 Відповісти
Насчёт мечтаний о паспорте рфии, это был сарказм.
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26.06.2022 17:46 Відповісти
Верещучка? Нам хватило шатлов твоих
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26.06.2022 20:55 Відповісти
 
 