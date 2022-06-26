Мінреінтеграції запустило додаткову "гарячу лінію" для жителів тимчасово окупованих територій

Розпочав роботу додатковий канал зв’язку гарячої лінії Мінреінтеграції з кризових питань для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють у самому міністерстві.

Зазначається, що громадяни, у яких відсутній мобільний зв’язок, а є лише доступ до інтернету, можуть залишити повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber за номером +38(096) 078 84 33 (цілодобово).

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"За телефоном можна отримати інформацію з гуманітарних питань, питань щодо отримання статусу ВПО, повернення з тимчасово окупованих територій до України, в тому числі, осіб, що були примусово переміщені до РФ", - йдеться у повідомленні.